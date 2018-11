EUA y el cambio climático

El viernes, 13 agencias federales de los Estados Unidos divulgaron un trágico informe de cambio climático que cubre todos los rincones de ese país, y por supuesto, también afecta al resto del mundo. Hace un mes, el informe del Panel Intragubernamental de Cambio Climático, expedido por científicos adscritos a las Naciones Unidas, previno de los efectos severos, humanitarios y económicos, esperados en 2040.

Según el primer informe mencionado, del viernes 23 de noviembre, si no se frena el calentamiento global, la economía de ese país perderá 10 % de su tamaño al final del siglo. El diario New York Times (NYT) de ese día decía que el reporte era notable no solo por la dureza de sus cálculos, sino porque está directamente opuesto a la actitud del presidente Trump, quien afloja todas las reglas que controlan a las industrias contaminantes, lo cual él cree que hará crecer la economía del país.

El informe intragubernamental, hecho por científicos respetables y respetados, tiene 1656 páginas, y entre otras cosas, predijo los incendios de California mucho antes de que sucedieran, aunque el Gobierno, como dijimos, apenas presentó el informe el “Black Friday”, o viernes negro, pensando que su impacto se perdería por la naturaleza festiva y comercial de Thanksgiving y de ese día, pero no fue así.

Los impactos del cambio climático en los EUA son aterradores: se gastarán USD 141 billones en muertes relacionadas con el calor y las enfermedades que prosperarán por este; el nuevo nivel del mar le costará al país USD 118 billones; y los daños a la infraestructura valdrán USD 32 billones. En el sur del país habrá muchos daños por el creciente nivel medio del mar. Ya ciudades como Miami Beach, por ejemplo, le piensa invertir a este rubro más de USD 400 millones, habiendo instalado ya unas 30 estaciones de bombeo en las calles (funcionan casi todo el tiempo), y planea llegar hasta 90 de estas.

Dos áreas que sufrirán mucho con el cambio climático, según este reporte, serán el comercio y la agricultura (las sequías y lluvias extremas se alternarán para amenazar la producción de alimentos), y ambas amenazan el bienestar de la gente de los Estados Unidos y del mundo.

Aún habría remedio si los Estados Unidos y todos los demás países se mueven rápido para tomar medidas para mitigar el calentamiento global, entre estas, según el informe: cobrar por los gases de efecto invernadero producidos, lo que equivale a ponerle más impuestos a las compañías contaminantes; regular la cantidad de gases de efecto invernadero que se pueden emitir; e invertir dineros públicos en investigación que favorezca producir energías limpias y alternativas.

Según el NYT, la Casa Blanca minimiza el informe al decir que al ser comenzado por la administración de Barack Obama, contempla un calentamiento global extremo, y que la próxima versión sería más benigna.

Es trágico que el Gobierno de los EUA no crea que el cambio climático es causado por el hombre, y sus consecuencias serán severas. Para bien de la humanidad, ojalá que el Gobierno de ese país cambie de opinión ante el calentamiento global.