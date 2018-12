Lanchas mentirosas

Ayer, la Capitanía de Puerto hizo distintos operativos acompañada de diversos medios de comunicación para informar acerca de sus variadas responsabilidades y actividades de control. Una de las reglas de la navegación turística es que las embarcaciones comerciales deben todas salir de los muelles de La Bodeguita, para que la Capitanía y demás autoridades puedan controlar el tráfico marítimo y sepan cuáles embarcaciones salen para qué sitios y con cuánta gente, y además, si tienen todos los equipos de seguridad a bordo.

A pesar de los grandes esfuerzos de la Capitanía, que no tiene toda la competencia para evitarla, hay una creciente informalidad en el transporte marítimo turístico a las áreas insulares que se basa en la mentira de que las personas que distintas lanchas pequeñas recogen en los múltiples muelles de Manga y Bocala, además de en las playas de este último lugar, no son pasajeros que pagan, sino amigos de los dueños de las lanchas, que han sido invitados a salir en ellas. Con esta mentira de ser lanchas haciendo paseos privados, escapan a la regla de salir de La Bodeguita, y además, abusan de los distintos barrios residenciales en donde operan, atiborrando muelles públicos con su negocio particular, interrumpiendo el tráfico con buses y busetas, haciendo ruido y perturbando la movilidad y la tranquilidad en áreas residenciales. Es común que algunas embarcaciones, con equipos de sonido a altísimo volumen, diariamente dejen y recojan pasajeros durante la noche, sin importarles la perturbación que causan.

Por otro lado, y por faltar un POT, pululan ahora hostales y hoteluchos en dichos barrios, además de negocios complementarios al turismo, que también perturban la tranquilidad de los sectores residenciales.

Con solo ver cuáles lanchas recogen pasajeros todos los días en los diversos muelles se podría desmontar esa mentira de los paseos privados, pero parece que hasta ahora a ninguna autoridad, de las varias que tienen responsabilidad en todo esto, les interesa hacerlo.

No proponemos prohibir el turismo, pero sí que se formalicen estas operaciones mentirosas y que se organicen, porque de todos modos están ocurriendo en los barrios, dañando su calidad de vida. Si se legalizaran estas operaciones y se organizaran bahías de parqueo para los buses y busetas, con horarios y reglas claras, y responsables de hacerlas cumplir que no escurran el bulto como ahora, todo el mundo ganaría.

Las embarcaciones deberían tener los seguros que necesitan para transportar pasajeros y cumplir con los mismos requisitos que aquellas que zarpan de La Bodeguita.

Esta informalidad desbocada, de estrato socioeconómico alto, solo desacredita a varias entidades que parecen mirar para otro lado mientras se violan las normas de todo orden.

Al Estado debería darle vergüenza que ocurra bajo sus narices, que todo el mundo lo sepa, y que no se haga nada serio para acabar con esta ilegalidad.