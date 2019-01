Pensando el 31 de diciembre a las 24 horas, en el ser humano, en donde radican sus satisfacciones o necesidades básicas (trabajo, vivienda, comida y salud), me propuse escribir mi primer artículo este año sobre la salud, por ser una de las deficiencias más manifiestas en Colombia, donde está primando es el interés económicos de los grandes monopolios que la manejan, sin mayor sentido ético y/o de servicio como debiera ser.

Leyendo un poco de historia sobre el Juramento Hipocrático básico, establecido por el medico griego Hipócrates (siglo V a. C.), y digo básico porque este juramento ha venido sufriendo modificaciones. El Juramento contiene ocho puntos pero solo me referiré a tres de ellos: “Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni sugeriré a nadie cosa semejante.

En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras y evitaré sobre todo la seducción de mujeres u hombres, libres o esclavos.

Si observo con fidelidad este juramento, séame concedido gozar felizmente mi vida y mi profesión, honrado siempre entre los hombres; si lo quebranto y soy perjuro, caiga sobre mí la suerte contraria”.

Me pregunto si los profesionales de la salud están cumpliendo este juramento o se han vuelto instrumentos de los monopolios que manejan la salud, sin un mayor sentido de servicio al enfermo. El promedio de tiempo por paciente en las diferentes EPS/IPS no es más de 20 minutos, deben cumplir una cuota por lo cual les pagan. Los hospitales y clínicas rotan a sus pacientes en el famoso paseo de la muerte, ya sea porque dicho paciente representa un mayor gasto o porque pertenece a una EPS/IPS quebrada que no les paga o el mismo Estado no da los fondos suficientes para sostenimiento en el caso de hospitales públicos. Es decir una de las necesidades básicas del ser humano está insatisfecha, en la que el principal culpable es el sistema de salud. Que tienen la responsabilidad de supervisión, normalmente se toman acciones tardías, cuando ya o bien la EPS/IPS se declaran en quiebra después de haber exprimido a sus usuarios o simplemente no dan el servicio prometido y son continuas las acciones de tutelas contra este servicio para que cumplan sus deberes, convirtiéndose en el principal mecanismo de defensa del enfermo. Solo en Cartagena hubo más de 1200 quejas y/o reclamos por mal servicio en el 2018.

Mientras que este sistema sea mirado solo como negocio, la razón de ser del servicio de salud será deficiente y el juramento hipocrático se incumple.