La política en 2019

Todo indica que la política colombiana tendrá este año tres escenarios fundamentales para su desarrollo: la calle, el Congreso y el electoral, los tres estarán interrelacionados.

El escenario fundamental puede seguir siendo el de la calle, es decir el de la protesta social. No porque haya una particular inquina contra el Gobierno, sino porque se trata del primero del posacuerdo, y la terminación del conflicto armado con las Farc puso la posibilidad de la protesta social en la prioridad de las expresiones sociales. Esto es un buen síntoma para nuestra democracia; por supuesto habrá voces muy conservadoras que la considerarán como expresión de desorden, porque se imaginan las sociedades contemporáneas como unas en las cuales la disciplina social es lo que las caracteriza. Es probable que las centrales sindicales lideren protestas por la mejora de las condiciones de trabajo; pero igualmente las organizaciones campesinas, indígenas y de población afro muy seguramente se expresen por el derecho a la vida, por las condiciones económicas y por supuesto, si el Gobierno inicia fumigaciones de cultivos de uso ilícito de forma masiva, es previsible que las organizaciones que agrupan a estos cultivadores se movilicen. La movilización por la defensa de la educación superior es probable que siga en la calle, especialmente para ambientar el referendo por la educación superior –esto no significa que la mayoría de las Universidades no retomen su actividad académica normal-.

El Congreso seguirá siendo un escenario de concertación y confrontación política entre el ejecutivo y las diversas fuerzas políticas, alrededor de iniciativas legislativas, y en los debates de control político. Y esto en parte por la decisión del Gobierno de no acudir al mecanismo tradicional de conformar unas mayorías aplastantes de congresistas para el trámite legislativo o lo que se ha venido denominando el no acudir a la ‘mermelada’, aunque muchos congresistas afirman que sí hay ‘mermelada’ en lo regional -expresada en cargos, o en el Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional, como lo explicó el columnista Gustavo Álvarez-, mecanismo para ‘facilitar’ el trámite de los proyectos.

El segundo semestre estará marcado por los debates electorales para renovar mandatarios regionales y locales, así como las corporaciones públicas de esos niveles. Estas elecciones actúan como una especie de elecciones de ‘mitaca’ que va a permitirles a los partidos políticos medir sus fuerzas electorales y comenzar a posicionarse para las elecciones nacionales futuras. Hay elecciones relevantes como la de la Alcaldía de Bogotá. Las regionales reflejan dinámicas políticas particulares en las cuales se superponen las diversas fuerzas políticas. Los tres escenarios estarán transversalmente cruzados por lo que suceda con la implementación del acuerdo con las Farc y con los diálogos con el Eln. Son válidas las exigencias del Gobierno, pero no los procedimientos que se podrían utilizar para hacerlos realidad -podría acudirse a un grupo de buenos oficios que colaboraran en esto-.