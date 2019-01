¿Muerte o adoración?

Al comenzar el año tuve la oportunidad de escuchar a la señora Ana Marín, mujer viuda y de rostro entristecido por la muerte violenta de su esposo el 22 de julio pasado en el barrio Vista Hermosa:

“Primero llegaron los asaltantes y nos despojaron de los celulares y el dinero y luego asesinaron a mi esposo. Es un golpe grande que una persona le quite la vida a otra y que una madre anciana, a quien le festejaban su cumpleaños se sienta culpable de la muerte de su hijo. Todos saben quiénes lo asesinaron... también nosotros. Igual no se hará justicia”.

Sumado al caso de esta familia humilde, escucho y veo las noticias de prensa sobre muertes violentas en el año que finalizó y durante estas fiestas de Navidad. En su gran mayoría muertes con armas de fuego.

También leo a los profetas del armamentismo con firmes propósitos de armar más esta nación como si la guerra fratricida no hubiera abierto heridas que hoy nos cuesta curar. Winston Churchill que hizo la guerra decía: “Los cañones cuando son demasiados se disparan solos”. Quede claro que la paz firme, duradera y estable no se impondrá por las armas sino con el amor. La salvación del mundo no está en manos de las armas sino en manos de Dios.

Profundizando aún más en la Navidad, fiesta de la vida, contemplemos la celebración de hoy que es la Epifanía del Señor. Dios se revela y los magos de oriente, dóciles a la estrella de Belén, se dirigen al portal para rendir homenaje a la vida.

El relato habla de un Herodes y su corte de Jerusalén. Es el mundo de los poderosos en el que todo se vale para asegurar el poder: el cálculo, la estrategia, la mentira, la crueldad, el terror, el desprecio al ser humano y la destrucción de los inocentes. Es un mundo que aparentemente pretende defender el orden, la seguridad y la justicia, pero en su debilidad y mezquindad, solo pretende matar al Niño. Los Herodes producen náuseas.

Qué bueno que antes de finalizar la Navidad, podamos vislumbrar el significado simbólico de los regalos que los Magos le ofrecen al Niño: con el oro reconocen la dignidad y el valor del ser humano. Un niño merece que se pongan a sus pies todas las riquezas del mundo. El incienso recoge el deseo de que la vida del niño se despliegue y su dignidad se eleve hasta el cielo. Todo ser humano está llamado a participar de la vida misma de Dios.

La mirra es medicina para curar la enfermedad y aliviar el sufrimiento. El ser humano necesita de cuidados y consuelo, no de violencia y agresión.

Ojalá podamos introducir entre nosotros “la magia del amor”, siendo dóciles a la guía de la estrella, por ser la única fuerza de salvación, que hace temblar al poderoso Herodes.