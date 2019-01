Venezuela: ¿sanciones o diplomacia?

La crisis venezolana se agudiza, y un nuevo período de Maduro la empeorará, pues es un gobierno sin legitimidad democrática, corrupto, que dilapidó la gran riqueza petrolera y mostró ser incapaz de manejar la economía. Por eso la tragedia humanitaria del éxodo forzado de millones de venezolanos.

A pesar de la crisis, Maduro tiene buenas probabilidades de seguir en el poder. Adentro, el soporte de los militares beneficiarios del régimen, el apoyo de una parte de la población y la debilidad de una oposición acorralada le dan margen de maniobra. En el complejo ajedrez de la geopolítica internacional, Rusia y China lo apoyan y lo financian, pues es su peón contra los Estados Unidos.

¿Qué pueden hacer los países de la región para contribuir a la normalidad democrática en Venezuela y a mejorar la situación del pueblo venezolano? La reunión del Grupo de Lima mostró dos estrategias.

La mayoritaria, en la declaración firmada por 13 países, incluida Colombia, son las sanciones y el aislamiento. Anuncian romper relaciones diplomáticas y e impedir el ingreso de funcionarios del Gobierno venezolano, negar los préstamos de entidades multilaterales, suspender la cooperación militar y restringir las operaciones financieras que acabarán con el ya mermado intercambio comercial.

El único país que no firmó fue México. Pero no porque el gobierno de izquierda de López Obrador apoye a Maduro, ni porque desconozca la crisis. Es porque respeta el principio de la no injerencia en los asuntos internos, cree que las sanciones son ineficaces y que no se puede cortar el diálogo. La cancillería mexicana es muy clara: “México promueve firmemente el diálogo con todas las partes involucradas para encontrar la paz y la reconciliación, por lo que reiteramos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que pretenda dar cabida a medidas que obstaculicen el diálogo para enfrentar la crisis en Venezuela. (...) México está convencido de que este tipo de acciones, lejos de resolver la situación en el país, abonaría a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. (...) México considera que la vía más efectiva para alcanzar los objetivos por los que se creó este Grupo, es mediante iniciativas de mediación y de diálogo, no de aislamiento”.

Como con Cuba, las sanciones y el aislamiento alimentarán el discurso nacionalista y fortalecerán a Maduro. Por eso la apuesta de México es por la diplomacia, y Colombia, el principal afectado por la crisis, debería seguir su ejemplo:

En vista de que la situación en Venezuela impactó a América Latina y el Caribe, la falta de representantes de nuestros países disminuiría la capacidad de hablar con los venezolanos. Eso se derivaría en nuestra autoexclusión de procesos fundamentales para los intereses de la región.