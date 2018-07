13 aspirantes a contralor (a) presentan sus propuestas al Concejo

Los trece aspirantes a contralor o contralora distrital de Cartagena presentarán sus hojas de vida, y sus propuestas para el cargo, ante la plenaria del Concejo hoy.

Alberto Roncallo Miranda, Carolina del Carmen Lozano Benitorrevollo, Guillermo Andrés Sánchez Gallo, Guillermo de Jesús Torres Espinosa, Héctor Rodolfo Consuegra Salinas, Jessica Paola Fuentes Meneses, Jorge González Pérez, José Carlos Puello Rubio, Kevin Andrés Díaz Lecompte, Neil Ricardo Díaz Lecompte, Osiris Esther Correa Viloria, Pedro Ariel Rojas Quimbayo y Pedro Luis Romero Figueroa, son los que fueron finalmente admitidos tras la prueba de la Universidad de San Buenaventura.

Luego que el Concejo los escuche, avanzará hacia la decisión de votación nominal por cada uno de los aspirantes y quien obtenga mayor votación en la plenaria será el nuevo contralor o contralora distrital, un cargo en el que todo el mundo tiene los ojos puestos, por lo que sucedió con Nubia Fontalvo, hoy detenida en una cárcel de mujeres por presunto cohecho y prevaricato.

La participación

El grupo compuesto por contadores, abogados y economistas, debe presentarse ante la plenaria y cumplir con la mecánica dispuesta para las exposiciones. Los admitidos tendrán un tiempo de 15 minutos (improrrogables) para su presentación. Los turnos serán por orden alfabético.

Las ayudas audiovisuales deben ser entregadas con antelación en la oficina de protocolo de la corporación o haber sido enviadas al correo audiovisualesconcejo@gmail.com.

El próximo 3 de agosto se escogerá el nuevo funcionario de control fiscal, tras votación nominal en plenaria. Quien obtenga el mayor número de votos ocupará el cargo, que se encuentran en interinidad desde hace un año.

Toncel defiende proceso

El presidente del Concejo, Wilson Toncel, había expresado la semana anterior que el proceso se cumple “ajustado a la ley”.

Toncel le salió al quite a rumores que según él buscan desacreditar el proceso de elección. “Frente a los resultados de la prueba de conocimientos, el procedimiento es de competencia absoluta de la universidad y en el cual no tenemos ningún tipo de injerencia”, había dicho. Así las cosas, no ganará quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de la Universidad San Buenaventura, sino quien decida la plenaria.