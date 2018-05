749.593 cartageneros pueden votar hoy en las atípicas

Llegó el día de acudir a las urnas y elegir al nuevo mandatario de los cartageneros. Candidatos y ciudadanos están expectantes, al igual que las autoridades.

Es que cuando de comicios se trata, en la ciudad el nivel de riesgo es extremo, estableció la Misión de Observación Electoral (MOE) desde inicios de este año. Por ello, en atención a las acciones que amenazan con extinguir el voto responsable, hoy sus ojos estarán en 27 de los 70 puestos de votación habilitados para las elecciones atípicas.

La MOE recalcó que, instalada en esos puestos, prestará especial atención a la respuesta que den las autoridades a las denuncias e irregularidades detectadas. Por primera vez, observará desde la apertura hasta el cierre de las comisiones escrutadoras.

Además, en algunos puestos acompañará los votos en su recorrido desde el puesto de votación hacia la zona de escrutinios, en el Coliseo de Combate.

El mayor riesgo

La abstención es el mayor riesgo identificado por la MOE en las atípicas.

La organización advirtió que en la pasada elección atípica el alcalde fue elegido con 95.870 votos, es decir solo el 12 % del censo electoral. “En las elecciones de alcalde de 2011 hubo una abstención del 51,59 %, en las atípicas de 2013 no participó el 70,69 % de la población y en las elecciones locales del 2015, la abstención fue del 47,47 %”.

Por la baja participación que históricamente han tenido los cartageneros en los comicios atípicos, los invitó a salir a votar masivamente para romper esta tendencia.

Los candidatos

Andrés Betancourt (Partido ASI), en alianza con los ex candidatos Jorge Quintana, César Anaya y Lía Margarita Muñoz, compite en las urnas con Armando Córdoba (Partido Alianza Verde), David Múnera (Polo Democrático), Javier Bustillo (Partido Somos Región Colombia) y Antonio Quinto Guerra (Partido Conservador).

Con la MOE

Aunque sostuvo que para las atípicas de Cartagena se emitió una alerta generalizada, la MOE se centrará en 27 puestos de votación. Estos son: Coliseo Cubierto Coldeportes, Liceo de Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar (Manga), instituciones educativas José de la Vega, Antonia Santos, Fe y Alegría Las Gaviotas, Fe y Alegría Las Américas, Foco Rojo, Ciudad de Tunja, Madre Gabriela de San Martín, Camilo Torres, Mercedes Abrego, Jhon F. Kennedy, Promoción Social, Inem, Nuevo Bosque; así como en la Universidad de Cartagena (sedes Piedra de Bolívar y San Agustín), I. E. de Ternera, centro comercial Bocagrande, La Boquilla, y en los colegios Comfenalco, Departamental, Comfamiliar, La Esperanza, El Carmelo y Naval de Crespo.

“No hay alianza”

Voceros del Centro Democrático aclararon que el respaldo de un grupo de políticos de la ciudad al candidato Antonio Quinto Guerra, no tiene nada que ver con el partido ni con la campaña a la presidencia de Iván Duque. “Nuestra campaña no hace alianzas políticas, así lo hemos decidido. Y se le dio la libertad a todos los miembros del partido de sumarse al candidato de su preferencia. Nosotros, como Centro Democrático, no hacemos alianzas”, aseguró la vocera del partido.

DISPUESTOS PARA LOS COMICIOS

*70 puestos de votación

*1.562 mesas

*10.860 jurados de votación

*1.028 estaciones de biometría