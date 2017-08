Abogado de Manolo Duque demandará a fiscal que solicitó su captura

Además de calificar como un “atropello” la captura del alcalde Manolo Duque, Juan Carlos Cabarcas, abogado de defensor, anunció que denunciará penal y disciplinariamente a la fiscal 53 Liliana Velázquez Trespalacios, tras solicitar a un juez de Usiacurí, Atlántico, la orden de captura contra su apoderado.

(Lea:Capturan al alcalde Manuel Vicente Duque y a su hermano José Julián)

“Desde diciembre nosotros le estamos diciendo a la fiscal aquí estamos listos para comparecer, estamos atentos al proceso, estamos prestos a dar las explicaciones que usted necesite, de entregar la documentación que requiera, entonces nos parece una verdadera infamia que después de toda esa disposición nos salga con una captura para que comparezca, si es lo que que hemos venido suplicando e implorando”, dijo.

Cabarcas señaló que la fiscal fue "desleal" y aseguró que Velázquez Trespalacios incurrió en el delito de falso testimonio y fraude procesal, puesto que considera que le "ocultó información al juez para obtener una decisión favorable".

“La fiscal me llamó el sábado a las 9:00 de la mañana y me dijo hay una diligencia en ese proceso y acordé con ella que en una hora llegaría, y ahí estuve. Entonces de donde saca ella el peligro de que no vayamos a comparecer en el proceso. El doctor Manuel Vicente es una persona que por su connotación social le conviene más enfrentar este proceso que escondiéndose (...) la prueba está en que lo capturaron en su residencia.

Así mismo agregó “qué sentido tiene ir a un pueblo que está a 80 kilómetros de Cartagena, cuando ella podía llegar al Centro de Servicios Judiciales que está a cinco minutos. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué hay que esconder? ¿Por qué un fiscal tiene que apoyarse en la sombra?

El litigante manifestó que el alcalde Manolo Duque enfrenta esta situación jurídica “anímicamente bien”.

(Le puede interesar:“El limbo jurídico debe terminar”: abogado de Manolo Duque)

SOBRE LAS CAPTURAS

Hacia las 3 de la tarde de ayer miércoles, Duque Vásquez, quien se encuentra suspendido, fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía, al igual que su hermano de crianza José Julián Vásquez, quien se encontraba en la puerta del edificio Torre Grupo Área, en Bocagrande.

Se espera que en las próximas horas, Manolo Duque, José Julián Vásquez, la contralora Nubia Fontalvo, y el concejal Jorse Useche se enfrenten a la audiencia de legalización de captura, ante un juez de control de Garantías. (Lea:Suspenden a 16 concejales de Cartagena por elección de Contralora)