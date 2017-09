Abogados apelarán hoy en caso de Manolo, Useche y Fontalvo

En momentos en que el abogado José Julián Vásquez fue trasladado hacia una celda en la cárcel San Sebastián de Ternera como una medida preventiva ordenada por el juez José Luis Robles, los abogados de él, de su primo el alcalde Manolo Duque, del concejal Jorge Useche, y de la contralora Nubia Fontalvo están listos para presentar hoy las apelaciones para sus defendidos.

Vásquez, considerado por la Fiscalía como el “poder en la sombra detrás de Manolo” pasó el fin de semana en el búnker de la Fiscalía, pero el lunes fue trasladado a una celda en el penal en Ternera, mientras el alcalde Manolo y el concejal Useche pasaron a la cárcel para funcionarios en Sabanalarga. Asimismo Nubia Fontalvo ya está en una celda en la cárcel de mujeres en San Diego. Están detenidos mientras avanza una investigación ante un juez de conocimiento, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y asociación para la comisión de un delito.

La fiscal 53, Liliana Velásquez, imputó a estas cuatro personas por las presuntas irregularidades en torno a la elección de Fontalvo. Para la fiscal, se trata de una empresa criminal que buscaba apoderarse de la Contraloría, cargos y utilidades, liderada por JJ Vásquez. La investigación se basó en 400 horas de llamadas interceptadas a Useche y otros concejales.

“La medida o se revoca o se confirma”: Osorio

Para el abogado Hernando Osorio Rico, quien defiende al concejal Jorge Useche, con la apelación la defensa tiene solo dos opciones: “o se revoca la medida de cárcel en el caso de mi defendido o la confirman”.

Sobre que pueda lograrse que se cambie a casa por cárcel, Osorio explicó que esa posibilidad no existe.

“Para que pueda haber una sustitución de la medida de aseguramiento, (por ejemplo casa por cárcel), se requiere que existan unas condiciones especiales contempladas en el artículo 314 del Código Penal; y Useche no tiene ninguno de esos requisitos que establece ese artículo”, explicó Osorio.

“Ahora cuando el juez dicta la medida hace una ponderación, y escoge cual de las medidas de aseguramiento considera que es adecuada, en este caso el juez determinó que esa era la cárcel para mi defendido; pero en lo que no estamos de acuerdo es en la medida de aseguramiento”, aclaró.

El abogado aprovechó para reflexionar sobre el tema político de la ciudad. “Los abogados penalistas no nos metemos en el panorama político, pero sí es cierto y todo el mundo lo ve, yo creería que lo más aconsejable es que Manolo se retire de la Alcaldía, es un hecho notorio desde los gremios y sectores. Si esto sucede la temperatura del proceso seguro que bajaría”, dijo Osorio.

“Es que en Colombia el clientelismo no está prohibido y el mismo juez lo dijo; pienso que en materia penal nosotros acostumbramos a defender que se respete lo que no está prohibido; y en el país no está prohibido el cabildeo (participar en un gobierno), entonces no se puede sancionar, ese el punto nuestro; lo ideal para la ciudad sería que los cargos se adjudicaran por méritos; pero no puedo permitir que una persona que defiendo sea condenada por cabildeo; Jorge Useche no debe estar preso por eso, primero esa actividad debe prohibirse en Colombia”, agregó Osorio. Se cree que los abogados de Fontalvo, William Castaño; y de Manolo y José Julián, Juan Carlos Cabarcas, defenderán hoy esa misma línea.