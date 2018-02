"Agradezco las críticas porque me esmero más": senador García Zuccardi

El senador Andrés García Zuccardi, de 34 años, ganó un escaño en el Senado en 2014, por el Partido de La U, el mismo al cual pertenecía su madre, la exsenadora Piedad Zuccardi de García.

Hoy es el primer vicepresidente de esa célula legislativa, y dice que conquistará su curul nuevamente.

Es hijo del excongresista Juan José García, a lo cual el joven senador cartagenero, administrador de empresas de Los Andes, dice que sabe lo que eso significa.

“Le agradezco a la gente que me critica porque me dan más ganas de trabajar y de seguir adelante, pero pienso que es injusto que a uno lo quieran juzgar por lo que hizo otra persona o por errores de algunos de sus familiares”, dice el senador.

“El día que me equivoque, que me critiquen, ojalá de manera constructiva pero también pido que reconozcan mis aciertos; soy de los senadores que más proyectos de ley ha presentado por iniciativa propia, no del Congreso ni del Ejecutivo; y destacado por propuestas de legislación innovadora”, expresa.

Sobre las relaciones con su padre, revela: “Nos peleamos, son peleas positivas, a veces las gano yo, a veces él, pero son discusiones en las que a veces hay gritos, por puntos de vista diferentes; pero finalmente tomamos las mejores decisiones y nos reconciliamos de inmediato. Eso es lo que debemos hacer en Colombia, discutir pero seguir siendo amigos. Hoy vemos que un uribista cuando discute con un santista nunca se vuelven a hablar, por ejemplo”.

Las luchas en el Senado

El senador García expresa que son varias las batallas que ha emprendido en el Congreso. Una de ellas es tratar de que la gente vote desde su celular.

“He sido un crítico sobre cómo funcionan las elecciones en Colombia, algo que el Estado debe hacerle fácil a cualquier persona, por eso hemos propuesto que cualquiera pueda votar desde su celular; eso aminoraría costos, distancias, habría más precisión; hoy el 70 % de las transacciones bancarias son electrónicas, eso va hacer que más gente salga a votar”, cuenta y advierte que insistirá en esa idea.

Asimismo reitera que su amor por la bicicleta y la promoción de este vehículo como transporte colectivo estará dentro de sus derroteros.

Los sistemas de transporte han estado en sus discusiones. “Una de las peleas que he dado ha sido sobre el mototaxismo. Hablé con el presidente y me paré en la raya de que no se trataba de un problema de los alcaldes sino que era de índole nacional. He expuesto que hay que dejar de ver al mototaxista como un delincuente; este es un transporte en medio de malos sistemas colectivos; a quienes hacen mototaxismo hay que incorporarlos a la sociedad y dejar de perseguirlos, por ello hay que generar mayores oportunidades”, explica el senador.

Sobre las elecciones atípicas de Cartagena, expresa: “Estamos en un año electoral, eso afecta a todo el país; pero a los cartageneros nos afecta mucho más, porque vamos a tener elecciones atípicas, que serán entre las legislativas y finales de abril. Es un año mucho más político para Cartagena porque esas elecciones nacionales van a influir en lo local. Por lo general quienes quedan de alcaldes en periodos siguientes, son quienes quedaron de segundos, en el caso del exalcalde Manolo Duque serían Andrés Betancourt o Antonio Quinto Guerra, puede ser; pero hay que tener en cuenta que serán unas elecciones muy cortas y ganarán quienes sean reconocidos”, dice.

Agrega que revelará a quién respaldará como candidato a la Alcaldía de Cartagena, “una vez pase el 11 de marzo, por respeto a mis electores”. Considera que quien debe regir a Cartagena debe tener una visión muy técnica y conocer a la ciudad dado que gobernará en un periodo muy corto.