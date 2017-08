"Al que estaba en el cargo se le pasó insubsistencia por irrespetuoso"

La contralora Nubia Fontalvo se comunica con un hombre al que llama 'Hugo' para decirle que se presentó una oportunidad para el cargo de Director de Auditoria Técnica, ya que le pasaron la insubsistencia al que tenía el cargo por irrespetuoso. Le comenta que el puesto está libre y quiere trabajar con gente de confianza y no sabe si esos temas lo trabajan directamente con el “pluma blanca”:

Nubia. Buenos días Hugo, cómo está?

Hugo. Buenos días doctora, bien bien gracias a Dios, y usted, qué más? Cómo ha pasado la familia?

Nubia. Muy bien gracias a Dios, yo aunque no hable con ustedes, yo no los olvido de ustedes, ya me entiende?

Hugo. No eso es lo importante, cierto?

Nubia. Bueno lo que pasa es que ahorita se presentó una oportunidad y Aura me había dicho Trasalbanos, si me entiende? Pero entonces tú sabes que son temas que tienen que trabajarlos ustedes porque igualmente eso pasó apenas el jueves, y es el… el… el director de auditoría técnica, ya me entiendes? Que me tocó… me tocó declararlo insubsistente porque ese señor es un irrespetuoso de lo peor, ya? Entonces el puesto está libre, ya? Y yo la verdad yo quiero trabajar con gente de confianza y ustedes son personas de confianza entonces yo no sé si ustedes trabajan ese tema directamente con pluma blanca, ya me entiendes? Pero pero… necesito… como ya es fin de semana yo sé que a veces ustedes se reúnen y esas cosas, yo de eso casi no sé, pero sé que cogen y hablan, para ver si de pronto me traen a Albano para acá, ya? Ahí me harían también un favor a mí? Pero entonces Abraham no contesta nunca el teléfono entonces ese fue un problema yo de todas maneras le voy a decir a Hugo porque es igual, entonces no sé si usted está de acuerdo con eso…

Hugo. No no si claro, claro que si, si claro que sí, entonces yo ahoritaa converso eso y yo la estoy llamando.

Nubia. Si si si, de todas maneras, ahí no hay candidato, no hay nadie, porque esa fue una situación sorpresiva que paso esta semana, entonces la idea es que como él tiene la experiencia que fue su contralor, es un asesor, una persona de toda mi confianza, o sea del equipo, o sea, me entiendes?

Hugo. No listo, listo.

Nubia. Entonces la verdad es que este… yo si necesito que me ayuden con eso.

HD. No listo listo listo, yo lo llamo y…oyó? Nubia. Ya… bueno…bueno Hugo, bueno Huguito, muchas gracias, ah otra cosa, Vane tampoco contesta, es que ellos no contestan…ya? Uy no… bueno Huguito, muchas gracias.