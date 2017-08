“Alberto Montalvo, ya tenía su cupo ahí”, ex asesor de Manolo

Orlando Periñán (ex asesor de Manolo) le pregunta a J.J sí Alberto Montalvo (Director de Impuestos distritales) va para impuestos o para el mismo cargo que tenía antes. José le dice que se acuerde que en la Secretaría de Hacienda no existe ningún cargo de impuesto, ni de fiscal, es de asesor del grado más alto que haya, y las funciones son las que ya se puso de acuerdo con Napoleón (Napoleón de la Rosa, Secretario de Hacienda del Distrito) y el grado de Alberto no hay necesidad de sacar a Francisco y ganan lo mismo.

JJ. Aló.

HD. Primo, Alberto Montalvo va para Impuestos o para el cargo que tenía anteriormente.

JJ. No no no, ahí no es impuestos, ni nada anteriormente, eso es un grado… acuérdate que en la secretaría de Hacienda no existe en la planta de personal, ni en ningún puesto de fiscalización, asesor grado el grado más alto…

HD. Ya.

JJ. ¿Ya me entiendes? Internamente se le dan unas funciones que ya él se ha puesto de acuerdo con Napoleón, fue lo que me dijo ayer.

HD. Exacto, pero entonces la pregunta es, el grado que tenía Francisco que es el que sale…

JJ. Es el mismo grado de Alberto, no no no no, es que Alberto venía ahí sin necesidad de pasar…

HD. Ah ok.

JJ. O sea, el puesto prontico, queda libre, Alberto Montalvo, ya él tenía su cupo ahí.

HD. Ok. Ok, déjame yo te averiguo, verifico lo de los grados, listo bueno, porque ahí hay unos grados diferentes.

JJ. No mijo, es el mismo grado. HD. Bueno déjame que yo… porque Viviana me dijo otra cosa, voy para Talento Humano, ya te verifico.

JJ. Bueno, bien, mira para que veas que ganan lo mismo, bueno, me avisas.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.