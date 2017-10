"Alcalde Londoño debe explicar gastos del presupuesto 2017": Concejo

El Distrito presentó el proyecto de presupuesto para el 2018 ante el Concejo de Cartagena, el cual debe ser aprobado en este tercer y último periodo de sesiones ordinarias.

Los concejales hicieron peticiones a la iniciativa del alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, a quien instaron a que debía explicar en detalle por qué para algunas dependencias estaban siendo destinadas partidas inferiores a las del presente año.

Además le piden que acuda al recinto para que explique de qué forma ha gastado el presupuesto en lo que va de su administración.

“Lo que queremos saber es por qué los ingresos provenientes de rentas propias como Industria y Comercio, y Predial fueron calculados con un menor monto para la vigencia presupuestal del 2018”, expuso el concejal David Dáger, del Partido Liberal.

“Necesitamos que el Gobierno nos explique el por qué el presupuesto ha disminuido. Debemos buscar que los ingresos aumenten para que se puedan aumentar las partidas y así ver reflejada la inversión. Se nota que la administración no hace un esfuerzo fiscal.

Por eso es que debemos invitar a la Secretaría de Hacienda y al director de Presupuesto, pues no queremos aprobarlo corriendo, sino analizar en detalle”, agregó Dáger.

El concejal Javier Curi, también liberal, insistió en que falta un enlace de la administración distrital en el Concejo para que “Londoño se entere de lo que se dice en la corporación”.

“Es una obligación que nos pasen el informe de cómo se ha ejecutado el plan de desarrollo de esta vigencia, programa por programa. Aquí se aprobaron 88 programas, de los cuales se derivan 86 subprogramas, y no sabemos cómo se han ejecutado”, agregó Curi.

El presidente del Concejo, Lewis Montero, propuso el cierre de secretarías que no fueran eficientes. Dijo que estaba cansado porque los funcionarios del Distrito no atendían los llamados del Concejo.

“Yo pregunto, en qué se gastaron la plata el Ider y Participación Ciudadana. Nosotros somos culpables porque aprobamos el presupuesto; no vamos a dejar que los secretarios nos muestren lo que quieran que veamos, solo aprobaremos programas que impacten a la ciudad”, dijo Montero.

Plata para Transcaribe

Para el conservador David Caballero aún se está a tiempo. “Estamos aún en el tiempo para el estudio del presupuesto. Queremos es que la Secretaría de Hacienda nos explique qué van a hacer para recuperar el presupuesto”, dijo.

Advirtió que no aprobará recursos para Transcaribe. “Deben justificar en qué se gastan esos recursos porque no puedo entender por qué sí es un negocio para los particulares, pero para el Distrito no lo es. Transcaribe debe ser autosostenible”.

El miembro de la comisión de presupuesto, Américo Mendoza, de ASI, explicó que: “Hay que escuchar a la Secretaría de Hacienda para que presente las memorias de cálculos y después se escucha a Planeación y a las diferentes secretarías para saber qué hicieron con los recursos”.

“La ley establece que el jefe de presupuesto del Distrito es un asesor permanente del Concejo. Por esa razón debería reunirse con frecuencia con los concejales”, apuntó Mendoza.