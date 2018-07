Analistas opinan cómo sería el Senado con o sin Uribe

La carta de renuncia del expresidente Álvaro Uribe está en manos del presidente del Senado, Ernesto Macías, quien así lo anunció desde el sábado.

La decisión de renuncia fue motivada por el escándalo de la investigación que le sigue al expresidente la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente haber manipulado testigos.

Sin embargo, la salida del Congreso del creador del Partido Centro Democrático, si prospera, no se resolverá en los próximos días debido a que el exmandatario tiene una licencia médica por un mes, pues tiene una costilla fracturada debido a un accidente que sufrió al caer de una yegua en su finca en Rionegro, Antioquia.

Mientras se mantenga esta incapacidad, lo más probable es que no se radique la renuncia ante las directivas del Senado.

Duque sin Uribe senador

El tema que más genera incertidumbre con la eventual renuncia de Uribe a su curul está relacionado con la presidencia de Iván Duque, que como se ha dicho desde que inició su campaña por la Casa de Nariño, está bajo la sombra del expresidente y de su experiencia en política.

La expectativa está puesta en aspectos para los que Uribe sería crucial, como la presión a las iniciativas gubernamentales, tanto desde el Centro Democrático como desde los partidos de la coalición duquista en el Congreso.

La bancada de Centro Democrático y hasta el mismo presidente electo se han encargado de defenderlo, mientras que sus opositores han hecho, como era de esperarse, lo contrario. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, contra quien la sala de Casación Penal se abstuvo de abrir investigación por un supuesto cartel de falsos testigos, denunciado por Uribe, sostuvo que no sabe cuáles son las razones de fondo para que el senador anunciara su renuncia. “Si es para defenderse, ojalá se prepare bien porque lo que dice la Corte es que tiene numerosas pruebas en su contra”.

Analistas opinan

En relación a un eventual debilitamiento de la bancada del Centro Democrático por la salida de Uribe del Congreso, el analista político de la Universidad Javeriana, Josías Fiesco, afirmó que la salida del expresidente significaría que los proyectos del Gobierno no tendrán su voto, pero esto no se traduciría en que no tengan el apoyo de la bancada porque, en dicho caso, asumiría su puesto el senador que le sigue en orden de votación.

“El expresidente Uribe no es indispensable por tener una credencial o no, es indispensable en la política nacional por lo que representa en la opinión de los colombianos. Pero, sería importante la participación del expresidente para enriquecer los debates. La bancada del partido es obediente, que lo sería tanto si él está desde adentro, como si está afuera. Su renuncia no alteraría la cohesión que tiene la bancada del Centro Democrático”, agregó Fiesco.

Según el analista, al salir Uribe del Senado, ganarían protagonismo figuras como la senadora Paola Holguín, que fue precandidata a la presidencia del propio Congreso. “No obstante, lo que más significa la renuncia a su curul, es un golpe a la moral de la derecha, al ver cómo sale el senador más votado del país, mientras llegan, sin un voto, las directas de las FARC”.

La teoría de fortalecimiento de algunos personajes al interior del Centro Democrático es apoyada por la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, quien aseguró que de renunciar el expresidente, habría un interesante proceso de nuevos liderazgos, con toda la competencia que eso implica entre ellos. De acuerdo con Lozano, por la corta trayectoria de Iván Duque y por la alta influencia de Álvaro Uribe, para el presidente electo será un problema tenerlo dentro o fuera del Senado.

El exsenador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, opinó que “el retiro del expresidente Uribe debilita a la bancada en el Senado y a la alianza de los partidos que van a apoyar al gobierno de Iván Duque. El presidente Uribe ha sido el mejor senador declarado por la mayoría de sus colegas en varias ocasiones”.

“Uribe es el jefe”: Dangond

La experta en política de la Universidad Javeriana, Claudia Dangond, sostuvo que desde el punto de vista político no se puede desconocer que Uribe es el jefe de la bancada del Centro Democrático. “Ese contexto en el nuevo Congreso tiene una ascendencia muy importante por el tema no solo de su bancada, sino de los que quieren hacer parte de la coalición para defender y apoyar las propuestas del Gobierno. Uno podría pensar que esta alianza estaría con una voz menos fuerte, si esto sucede, por supuesto que para el Gobierno resulta menos favorable". Dangond aseguró que podría pasar lo mismo que pasó al final de la campaña de Duque, cuando Uribe se hizo a un lado para evitar que se causara perjuicio en su momento al candidato.