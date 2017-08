Angélica Hodge insulta a Adriana Meza por no darle un puesto en el Dadis

En una conversación registrada el 15 de abril de 2016, la concejal, Angélica Hodge le reclama furiosa al también concejal, Jorge Useche, que desde enero intentaba ingresar un bacterióloga en el Dadis, pero Adriana Meza, directora de esa cartera, no se lo había dado, porque habían 7 cupos pero ya estaban repartidos.

Uno sería para la Primera Dama, uno para Jorge Useche, uno para Édgar Mendoza, tres para Ronald Fortich y uno para Erich Piña.

Esta llamada interceptada por la Fiscalía, deja entender que José Julían, es quién tiene la última palabra de los movimientos en las distintas dependencias y entes del Distrito. Y que además, la primera dama, la esposa de Manolo Duque, tiene puestos en todas partes.

Conversación:

Angélica: Tengo una 'hijueputa' rabia. Que te parece que desde el mes de enero que estamos con la absurda de Adriana le di la hoja de vi de una bacterióloga, que es un compromiso que tengo yo con una pelada, que me está volviendo loca, y entonces le pregunte a Kelly, y ahora me dicen que no hay bacterióloga ya porque aquí hay 7 y ya están comprometidas, ya están comprometidas, dime a quien 'mierdas' le van a dar las bacteriólogas. Entonces le van a dar una a la primera dama, una al señor Jorge Useche, una al señor Édgar Mendoza, tres a Ronald Fortich y una a Erich Piña, entonces, ¿yo soy una 'cara de mierda'?.

Useche: ¿ Tres a quién?

Angélica: Tres a Ronald Fortich

Useche: ¿Y el cuándo ha estado en el cuento ese?

Angélica: Para que te des cuenta tu Jorge, entonces me va decir que yo no tengo razón en molestarme y voy a ir a donde Adriana a pelear con ella.

Useche: Uno habla unas vainas en sus casa

Angélica: 'Marica' y ella hace otra. Entonces le da una a Erich que no tiene un 'culo' que ver aquí y le da tres a Ronald Fortich, porque no me puede dar uno sabiendo que tiene un compromiso conmigo.

Useche: y lo difícil que es esa vaina

Angélica: Por eso 'marica', le dio 3 bacteriólogas a Ronald.

Useche: Oye ven acá y a ese 'hijueputa' quien lo ve.

Angélica: No ese malparido es una piraña.

Useche: Y al él nadie le dice nada, a mí que me la quieren montar.

Angélica: ¿Qué tal te parece a ti eso?

Useche: 'Vieja malparida esa'

Angélica: Es una 'hijueputa' loca, es una enferma mental. Voy para allá porque voy a formar un 'culo de peo' en ese hpta Dadis y después me voy para donde José Julián y le voy a decir, dime entonces y explícame cómo vamos con esta mierda porque yo no la entiendo.

Useche: Voy a ver si me encuentro con él a ver si yo lo cojo.

Angélica: Yo no te había contado que el apareció, tú disque lo tienes abierto, tú eras el que me tenías abierto a mi.

Useche: ¿Te escribió a ti eso?

Angélica: Si, si, así que imagínate tú, dime tu una 'hijueputa loca', de esas cómo va hacer eso. Ahí como son 7 bacteriólogas le sampa 3 a Ronald. ¿tengo razón o no tengo razón para emputarme? Dile al cara de mierda, es que no me contesta, ahh y otra a Rafa, se me había olvidado ese detalle, ahh dime tu no me quiero imaginar a los demás.

Useche: La primera dama no tiene alcalde, que puesto va a estar pidiendo.

Angélica: Esa malparida por todos lados tiene, mira si tú vas a IDER.

Useche: Ahora salió más política que todo el mundo.

Angélica: Si tu vas al Ider eso es todo de ellos. Por eso es que no pueden contratar ni un profesor de educación física. Yo quiero ver que es lo que está haciendo este muchacho de allá de San Francisco, se siente que nadie lo escucha que nadie lo ve, William. Voy para allá a pelear. Ven que nos llegó citación individual.

Useche: Yo ya me acabo de notificar entonces, ¿qué debo hacer con eso?

Angélica: Guárdalo, yo voy ahora, él quiere que vayamos a las 2.

Useche: Me voy a las 12 para barranquilla, aviso desde ya.

Angélica: Ese es el show tuyo

Useche: No yo ya no quiero estar aquí ni un minuto más, me largo... (Dialogo personal)