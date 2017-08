Angélica Hodge le reclama a Jorge Useche por reunión con Pion y Sanin

En la conversación con fecha del 2 de enero de 2016, Angélica le reclama a Jorge sobre la reunión que tuvo el domingo con Antonio y el almuerzo con Pion, porque se enteró por otras personas y no por Jorge.

Angélica: Échame el cuento ¿Cómo te fue el domingo? ¿Cómo te fue el lunes?

Jorge: ¿Dónde?

Angélica: ¿Dónde? El domingo en la reunión con Antonio, el lunes en el almuerzo con Pion. Yo me entero aquí de todo menos por ti sino por boca de otros con los que ni siquiera tengo confianza pero por boca tuya nunca.

Jorge: Te pueden enloquecer en cualquier momento entonces.

Angélica: Déjate de pendejadas y no es lo que tu quieras. Deja así.

Jorge: Bueno, la reunión con Antonio quedó para el jueves.

Angélica: No, la que tuvieron el domingo

Jorge: Bueno si te dijeron que estaba yo ¡Nojoda! será verdad, estoy en todos los cuentos y en ninguno tengo nada. Según en todas partes tengo porque ahora también disque Piña me salió con un cuento ahí que yo estoy peleando un puesto de un amigo desde allá del interior y yo de marica le digo a él. Vamos a ver que quiere un puesto para él y me dice que no, que José Julián, que el amigo fue hablar con José Julián y a él le dieron el puesto al amigo mío porque le fue hablar allá y ahora él que yo tengo Control Urbano tengo secretaria del interior … ¡Nojoda!

Angélica: A mi eso no me interesa y eso que yo te cuento todo.

Jorge: En todo estoy yo.

Siguen los reclamos…

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.