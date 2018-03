"Voy a recobrar la confianza ciudadana": Quinto Guerra

Antonio Quinto Guerra

Partido: Conservador

El abogado y exconcejal por tres periodos consecutivos aceptó una invitación hecha por un grupo de ciudadanos para participar en estas atípicas. En 2015 quedó segundo en la carrera por la Alcaldía que ganó Manuel Vicente Duque.

1. ¿Cuál es su principal motivación para ser alcalde de Cartagena?

Cartagena está inmersa, a mi juicio, en la más profunda crisis de su historia. Los errores que de buena fe han tenido los cartageneros de escoger a personas sin experiencia en la administración pública han ocasionado esta crisis y ante la solicitud que me hizo un grupo significativo de ciudadanos representados en la empresa, en la academia, en los cleros, y en las dirigencias, tomé esta decisión.

2.¿Quién financia su campaña?

Mi familia y un crédito que me aprobó un banco de la ciudad. Algunos amigos como Rodolfo Segovia, Héctor Trujillo Vélez, Reynaldo Martínez, Julio Varela, Carlos Guerra y otros amigos que me apoyan con afiches publicitarios, camisetas. Además no se necesita mucha plata porque la gente ya es consciente que debe votar por el conocimiento y la experiencia.

3.Cartagena está hastiada de la corrupción. ¿Cómo va enfrentar este flagelo una vez llegue al Palacio de la Aduana?

Aquí hay un actor importante la academia y aprovecho para hacerle un llamado, la universidad de Cartagena debe estar inmersa en las decisiones de la ciudad y el resto de universidades privadas y publicas y debemos estar todos en la misma línea para que no haya el más mínimo proceso o actuación administrativa que pueda estar asociada con corrupción. El clientelismo hay que acabarlo por eso hay que gobernar con los mejores hombres provenientes del sector político, económico y de la academia.

4.Se siguen levantado construcciones ilegales ¿Cómo va a trabajar para poner en control el ordenamiento urbano de la ciudad?

Me comprometo públicamente a dejar aprobado a 31 de diciembre de 2019 el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito y que voy a dejar aprobado el PEMP, instrumentos de carácter de planeación y de carácter financiero para que podamos tener orden en al ciudad y no ocurra lo que pasó con el edificio Aquarela y no ocurra con lo que pasó con los edificios levantados por los Quiroz. Si tenemos unas normas urbanísticas claras no es necesario que el funcionario de turno haga cualquier tipo de interpretación acomodada a unos intereses particulares para ejecutar una obra.