Aprueban prórroga del contrato de alumbrado público en Cartagena

El Concejo de Cartagena aprobó este jueves el proyecto de acuerdo 140 que prorroga por un año el contrato de concesión del alumbrado público de Cartagena suscrito entre el Distrito y la actual Iluminemos S.A.

La iniciativa presentada ante la plenaria en audiencia pública del pasado 18 de diciembre enfrentó varias criticas debido a la falta de planeación que tuvo el Distrito para ejecutar un estudio jurídico, técnico y financiero que le permita evaluar las condiciones de este servicio que se vence el próximo 3 de enero.

Nueve concejales votaron a favor de este proyecto que le permite a la administración Distrital una adición en tiempo para poder tener el espacio necesario para preparar una nueva contratación, previos estudios técnicos y jurídicos.

En la pasada audiencia pública para debatir sobre el contrato, varios exconcejales y un periodista manifestaron sus inquietudes frente a esta prorroga.

El exconcejal del Polo Democrático, David Múnera, expuso que el proyecto “no es viable” toda vez que el contrato ya que viene con la firma de la secretaria general del Distrito, y no con la firma del alcalde (e) Pedrito Pereira.

“Además no tiene argumentación, motivación o razones, no hay una solo justificación ni financiera ni técnica ni administrativamente para que este en curso; la Alcaldía de Cartagena no tiene estudio lo que es insólito”, apuntó.

Por su parte, Dagoberto Macías, concejal por el partido Cambio Radical, sostuvo que el alumbrado público como servicio es un “negocio importante y rentable en cualquier dirección”.

Así las cosas, la empresa Iluminemos S.A. se queda con el negocio un año más, hasta el 3 de enero de 2020.