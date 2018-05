Armando Córdoba y sus propuestas para aplastar la "mafia politiquera"

La candidatura de Armando Córdoba a la Alcaldía de Cartagena es una respuesta a la necesidad de ampliar la participación ciudadana y derrocar la maquinaria politiquera mediante un voto consciente. Así lo asegura, tajantemente, este olayero de 38 años nacido en una familia de bailarines. Es graduado de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, especialista y candidato a magister en Cooperación Internacional de la Universidad de San Buenaventura.

Su aspiración la avala el Partido Alianza Verde, pero no oculta que por falta de recursos económicos no se inscribió como independiente. “Se necesitan unos $200 millones para eso”, afirma.

Se promociona a sí mismo como una garantía de transparencia porque de llegar al primer cargo de la ciudad, manifiesta, lo haría sin el respaldo de la “mafia politiquera” que según él es la que tiene a Cartagena sumida en el atraso.

“En Cartagena existe una captura mafiosa del voto ciudadano que destruye el tejido social y la red comunitaria en la ciudad. Las casas políticas están acostumbradas a poner a los líderes sociales a trabajar para sus estructuras”, dice.

Aunque aspiró a la Asamblea en 2015, con el respaldo también de Alianza Verde y obtuvo la máxima votación del partido en ese momento, Armando Córdoba es poco conocido en el círculo político de Cartagena. Su carta de presentación en el trabajo público se centra en haber liderado procesos como Zonas Libres de Pobreza para la Agencia de Superación de Pobreza, en varios corregimientos de Cartagena, y hacer parte del equipo que elaboró, desde la Alcaldía Local 1, parte del Plan de Desarrollo de la alcaldesa Judiht Pinedo.

En entrevista con El Universal, Córdoba habló sobre las propuestas diferenciales de su plan de gobierno.

¿Cuál es su meta prioritaria en el área del medio ambiente?

El nombre de nuestro programa lo dice todo: Cartagena Verde y Humana; ahí recogemos los principios y fundamentos ambientales que establece la Alianza Verde y también los esfuerzos que hace la Colombia Humana de Gustavo Petro. Queremos hacer de Cartagena una ciudad sostenible que se esfuerce por la recuperación de su ecosistema. Nos preocuparemos porque exista un equilibrio entre los procesos de desarrollo que vienen dándose en la ciudad y nuestros cuerpos naturales.

No concebimos la posibilidad de que se sigan destruyendo los manglares que están en las orillas de los cuerpos de agua bajo una lógica de construcción de torres y edificaciones que están barriendo con estos ecosistemas, acabando con el hábitat de otras especies.

En Cartagena, las responsabilidades ambientales están compartidas entre varias instituciones (Epa, Cárdique y Umata; e incluso hay del orden nacional como la Anla) y a la hora de responder, hay quienes dicen que entre todas se pasan la pelotica y al final no hay un doliente.

En nuestro gobierno vamos a fortalecer el EPA (Establecimiento Público Ambiental), hay que hacer un tránsito hacia un organismo más fuerte, con mayores responsabilidades a través del cual se tomen decisiones de fondo. Le vamos a exigir mayores resultados a Cardique, cuyas funciones se extienden más allá de Cartagena y es su obligación responder por el impacto que se produce en caños y arroyos que desembocan en la Ciénaga de la Virgen. Cardique debe liderar un proceso de recuperación ambiental en los municipios.

¿El año y medio le va alcanzar para todo eso?

Creo que si hay forma y si hay autoridad, todo es posible. Lo que sucede en Cartagena es que la autoridad lamentablemente es débil por una simple razón, y es lo que queremos empezar a combatir: aquí el mal empieza en las urnas. Si nosotros logramos hacer un gobierno independiente, que no tenga ningún tipo de sujeción a ninguna estructura politiquera mafiosa que le dé órdenes, sí vamos a poder en año y medio tomar decisiones de fondo y sentar las bases para hacer el trabajo que Cartagena necesita. Toda reestructuración, todo cambio que se haga en Cartagena debe partir del hecho de que el gobierno debe ser libre sin ataduras y enfocado en el beneficio del colectivo.

¿Plan de Protección Costera y Plan Maestro de Drenaje Pluvial?

El Plan Maestro de Protección Costera es para nosotros una prioridad porque garantiza la existencia de los territorios costeros. Sobre el Plan Maestro de Drenaje Pluvial no entendemos cómo no lo han empezado con seriedad. Esto es importante porque están en juego los territorios por donde atraviesan los caños y los arroyos que van hacia la Ciénega de la Virgen. Hay viviendas que se deben reubicar y obras que se deben acelerar. La gente se inunda, pierde sus enseres, pierden sus bienes en cada temporada invernal y la ciudad se ha enredado gobierno tras gobierno en la posibilidad de concretar las obras. Sea el candidato que quede, estas dos obras deben llevarse a cabo.

Nuestros esfuerzos será revisar en qué se ha avanzado en el Plan de Protección Costera y en el Plan de Drenajes de aguas pluviales. Tal vez año y medio no vaya a hacer suficiente para dejar estas obras listas, pero un gobierno año y medio debe darse a la tarea de revisar bien técnicamente cómo están estos proyectos, cuáles son las autoridades responsables y ante todo esto debe haber una responsabilidad del Gobierno Nacional porque estas mega obras son las que van a garantizar la vida y la existencia de Cartagena como ciudad, en un futuro muy próximo.

¿La medida de parrillero sin moto debe mantenerse?

Ese tipo de decisiones no pueden tomarse sin considerar que en Cartagena el mototrabajo es una necesidad económica para muchos que ganan el sustento de su familia a través de esta actividad, y de movilidad. Muchas personas necesitan de este recurso porque Transcaribe no logra, aún, reflejar un verdadero impacto de movilidad en algunas zonas.

En Cartagena hay barrio confinados, en los que no hay un transporte formal; esos son los vacíos gubernamentales que entran a llenar actividades informales como el mototrabajo.

Entonces, ¿Usted propone formalizarlos?

Vamos a trabajar en la regulación de los mismos, vamos a avanzar en concretar un registro del mototrabajo en Cartagena. Hay que entender que detrás de esta práctica hay estructuras que hasta podríamos considerar mafiosas que tienen 30, 40 y 50 motos trabajando y eso me parece injusto. Debemos entender la moto como una herramienta de trabajo individual y debemos revisar cuántos mototrabajadores existen en Cartagena, cuáles son sus actividades, su formación, su potencial para individualizarlo y dale el derecho al trabajo. No compartimos la idea de excluirlos de ciertas zonas.

En Cartagena no pueden existir zonas exclusivas.

¿No cree que esta respuesta le quitará votos, teniendo en cuenta que son varios los barrios en los que reclaman la extensión de la medida?

Hay que revisar minuciosamente el tema. Pueda que nos quite cierta popularidad en algunos sectores, pero entendemos que más que popularidad aquí queremos beneficiar a la población cartagenera y hoy existe mucha gente que tiene dificultad para acceder a ciertas zonas de la ciudad. El tema de la moto hay que regularlo y estoy de acuerdo con eso, hay que irlo disminuyendo progresivamente, pero no se pueden tomar decisiones que afecten a la población.

¿Su plan para contrarrestar el pandillismo?

No compartimos el término pandilleros ni “jóvenes vulnerables”. En Cartagena hay toda una cultura excluyente y racista, hasta elitista del concepto de ciudad y eso ha conseguido que haya zonas de segregación que arroja a ciudadanos y los convierte en enemigos de su propia ciudad. Nosotros vamos a desarrollar un proceso de reintegración de cartageneros. A ese que se le llama pandillero no es más que un joven excluido. Revisaremos qué oportunidades de estudio ha tenido, qué oportunidades laborales, qué oportunidades deportivas ha tenido. No concibo que Cartagena no sea una ciudad capaz de incluir a sus jóvenes.

En mi Gobierno se va a desarrollar una estrategia llamada la Casa de la Juventud. Planeamos por lo menos abrir 15 de ellas para que los jóvenes puedan desarrollar allí sus talentos. En ellas se desarrollarían actividades de cultura, deporte, recreación, actividades artísticas, ambientales. Es una estrategia que debe desarrollarse en todo el territorio. Tenemos en mente un programa para incentivar el hábito de la lectura.

Sabemos que detrás de estos jóvenes también hay un problema de falta de ingresos. Hay que buscar la manera de ofrecerle a estos jóvenes una oportunidad de empleo, que se inserten en la lógica de los macroproyectos que en Cartagena están teniendo curso, pero que el cartagenero está siendo excluido.

¿En infraestructura?

Lo más importante es infraestructura es que Cartagena debe pensarse así misma como una ciudad que necesita un plan vial integral, completo, que verdaderamente impacte a los barrios. Retomo lo dicho anteriormente, hay barrios que están confinados por falta de vías y de transporte público. Eso contribuye a la segregación y al aislamiento. Hay que concretar un plan vial que le permita a Cartagena conectar importantes vías, dentro del territorio.

Aquí las grandes obras la están haciendo para favorecer una lógica económica que no impacta al cartagenero de a pie. El Túnel de Crespo, el viaducto son obras que celebramos y son plausibles, pero no son obras que realmente impacten en la vida del cartagenero. La avenida Pedro Romero, por ejemplo, es una obra que la ciudad requiere con urgencia. Es una arteria que debe ser reformada para favorecer a barrios excluidos históricamente como Boston, El Líbano, la Esperanza, Olaya, Chiquinquirá, etc, que están a lado y lado de esta vía.

Completar La Perimetral es otra obra prioritaria para evitar, además, que la población siga extendiéndose de manera desordenada hacia la Ciénaga de la Virgen.

¿El Plan de Ordenamiento Territorial?

En Cartagena algo que ha frenado el desarrollo es la suspensión de los procesos. Reconocemos que hay unos avances en el POT, pero hay que revisar con la ciudadanía, en un tiempo record, lo que se hizo y ver cómo podemos meterle pueblo para que se determinen temas como el uso de suelo, las áreas protegidas y la protección de los cuerpos ecosistémicos. El POT es la gran carta de navegación de la existencia de nuestro territorio.

¿Consideraría una zona de tolerancia en la ciudad en el que se concentren sitios de entretenimiento para adultos?

Debe ser una decisión concertada con los actores económicos y obviamente defendiendo los intereses a una vida tranquila y al bienestar de los vecinos. Hay zonas donde el ruido y el exceso de tráfico por el tema de la rumba afecta la tranquilidad de la población. En el POT deben quedar designadas las zonas destinadas a los bares y discotecas.

¿Qué propone en el tema de movilidad?

Tenemos una gran deuda con Cartagena y es fortalecer Transcaribe porque hasta ahora se ha venido desarrollando en la ciudad con gran precariedad como un negocio particular, de gran concesionario más que como un enfoque de garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos. Hay que aumentar el número de buses para asegurar el transporte en los barrios. Eso va de la mano con el plan vial porque sin vías no hacemos nada.

También se deben fortalecer otros transportes en la ciudad. No puede pasar que en Cartagena no llegue un gobierno que deje las bases para un transporte multimodal. Un gobierno debe tener capacidad de gestión y para eso se necesita libertad.

¿Quinta Avenida de Manga?

A la par de la Quinta Avenida vemos otras grandes obras en los barrios.

¿Su principal propuesta en salud?

Empezaremos por sentar las bases para que el modelo preventivo sea el que tenga curso en la ciudad.

Hay una labor de la ESE y del Dadis que se viene haciendo en Cartagena y que corresponde a una propuesta nacional, pero como gobierno local queremos jugárnosla por un sistema que en Cartagena permita que el médico llegue a la casa de la gente para educar a la gente en la prevención de enfermedades. Los cartageneros no tienen prácticas sanitarias y esto afecta la salud de los ciudadanos, lo que al final repercute en un sistema más costoso. Sin buenas prácticas una gripa termina convertida en una neumonía. Aparentemente este es un proceso largo, pero en año y medio podemos conseguirlo porque hay es que articularlo con las entidades en salud del Distrito para aunar recursos.

Hay varios centros de salud cuya terminación está estancada desde la administración de Dionisio Vélez, ¿qué va a hacer al respecto?

En ese tema hay una situación contractuales que requieren revisión con lupa. Nosotros esperamos ser un gobierno que llegue a destrabar lo que en Cartagena se encuentre obstruido y afectando el buen vivir de los cartageneros. Estos centros de atención son necesarios en la ciudad.

¿El alcantarillado de Pontezuela?

Es otro tema que requiere ser destrabado. Y no solo Pontezuela hay otros corregimientos que tienen toda su vida esperando por un sistema de acueducto y alcantarillado. Los grandes problemas de salud de los cartageneros están sujetos a vulnerabilidades ambientales y de servicios públicos. Esta problemática no se ve solo en los corregimientos; aquí en Cartagena hay barrios como Cerros de Albornoz que no tiene acceso a agua potable ni a alcantarillado.

¿Cómo va a contrarrestar la corrupción?

Concebimos que la corrupción se vence con participación. ¿Cómo lo vamos a hacer? En Cartagena hay una serie de entes que han quedado en el olvido producto de esta captura mafiosa de votos. Existen las alcaldías locales, lamentablemente también permeadas por la corrupción. Para nosotros las localidades, las unidades comuneras de gobierno, las juntas de acción comunal, las organizaciones sociales las pondremos en función de una lógica de transparentar la gestión pública.

¿En materia económica?

Vamos a hacer el esfuerzo de revisar el estatuto tributario. Nuestro gobierno se esforzará por generar confianza; así lograremos que la gente tribute más. También hay que fortalecer la vocación turística que tiene Cartagena y por la que se le reconoce a nivel mundial; además debemos empezar a virar nuestra mirada hacia el mar, como una ciudad costera y pesquera.

Otro punto que queremos fortalecer se refiere a fortalecer las oportunidades de la mano de obra local en los grandes proyectos que se desarrollen en la ciudad.

¿En el tema de tecnología, cuán es la propuesta?

Cartagena debe estar a la altura de los tiempos. Lamentablemente no lo estamos. En materia de red wifi hay ciudades que le llevan ventaja a Cartagena porque en cualquier plaza te puede conectar a Internet; eso tenemos que lograrlo aquí: sobre todo por nuestra vocación turística. Hay que mejorar esto también en las instituciones educativas. Hoy la desconexión es pobreza y es excluyente.

¿En educación?

Nuestra propuesta bandera es abrir una universidad pública distrital. Para nosotros la educación es el centro del desarrollo y por ende las escuelas son los centros de operativización de ese desarrollo. Hay que fortalecer la calidad, la pertinencia y contrarrestar la deserción. Cartagena debe aumentar la cantidad y calidad de lectura en los colegios, como alcalde me comprometo a eso.

¿En deporte y entretenimiento?

Los barrios hay que “bombardearlos” con más actividades de gobierno. Propongo salas de lectura, canchas deportivas, áreas de práctica de teatro y baile. Todas estas actividades pueden corregir el mal uso del tiempo libre. En materia deportiva hay un potencial muy grande y hay que fortalecer las escuelas deportivas a través del Ider. Todos estos planes hay que desarrollarlos desde el corazón de los barrios.