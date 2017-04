Así está la puja por la curul en el Concejo entre Toncel y Barrios

El presidente del Concejo de Cartagena, Lewis Montero Polo, informó que el recurso de reposición contra la Resolución 047 del 6 de abril de 2017, que declara la vacancia de una curul, presentado por Carlos Barrios Gómez, quien afronta un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría, será sometido a un análisis jurídico y una vez se tome la decisión será notificado.

En la sesión de este sábado, el secretario General del Concejo leyó el documento en el que Barrios Gómez presentó su recurso de reposición mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo como concejal de la ciudad.

(Lea:Toncel se posesionaría este sábado como concejal en reemplazo de Barrios)

Montero Polo dijo que se tomará una decisión, después del análisis jurídico juicioso, ajustado al derecho.

Entre tanto se trata de 10 días con los que cuenta la mesa directiva para resolver dicha situación. Así las cosas, Wilson Toncel el aspirante que buscaba posesionarse en la curul de Barrios no pudo hacerlo y no podrá hasta que no haya una decisión de fondo.

Barrios en su defensa, entre otras razones arguye que nunca se puede hablar de vacancia absoluta en su caso y que por tanto Toncel no podrá posesionarse nunca.

¿Qué pasará entonces?

El jueves el presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, firmó la Resolución 047, con la que aceptó el fallo de responsabilidad fiscal que se le imputó a Barrios, de Cambio Radical.

Mediante dicho acto el Concejo declaró la vacancia absoluta de la curul y le pidió a la Registraduría una certificación de la lista del partido Cambio Radical para darle posesión como concejal en el día hoy “a quien siga en la lista”.

Ante todo esto, la Registraduría contestó y envió el listado en el que aparece el exconcejal Wilson Toncel como el siguiente en la lista con 5.630 votos, después de Barrios.

Según Montero Polo “si quien siga en la lista tiene los documentos al día para posesionarse, será posesionado hoy mismo al inicio de la sesión”.

“Esta decisión se ajusta al derecho, acatando el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital. Si no lo hacíamos, cometíamos prevaricato”, explicó Montero.

Recurso de reposición

El concejal Carlos Barrios reiteró a El Universal que no ha vuelto a la corporación por una afección e incapacidad médica.

El cabildante presentó ayer mismo un recurso de reposición en contra de la resolución emitida por el presidente del Concejo, Lewis Montero, como método para regresar a la corporación.

Barrios anexó el auto en el que la Contraloría certifica su paz y salvo.

Explicó que “ya la Contraloría Distrital emitió un auto mediante el cual se ordena la terminación de mi proceso por pago total de mi obligación incluidos intereses”.

Con ese auto la Contraloría notifica a la delegación de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva para que “excluya del boletín de responsables fiscales (Sibor) a Barrios”.

En efecto, ayer viernes el concejal Carlos Barrios no se encontraba reportado en el Sibor y “no está reportado como responsable fiscal”.