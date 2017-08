Así intentaban adueñarse de las contrataciones en el Dadis

Los audios revelados por la Fiscalía dan evidencia de las intenciones de Useche por manejar las contrataciones de ciertos perfiles profesionales en el Departamento Administrativo Distrital de Salud de Caratgena. En esta serie de conversaciones, Jorge Useche conversa con Angélica Hodge para concertar una cita con Adriana Meza del Dadis.

Esta conversación en particular, que según el documento de la fiscalía data del 19/01/2016, Jorge U. le dice a Angélica H. que necesitan una persona que les esté informando todo lo que sucede en el Dadis:

Jorge: Zaith te dijo algo de…de un puesto.

Angélica: Pero están esperando … yo le dije a Zaith ayer porque Kelly me llamó y me dijo que estaban contratando varia gente que no tenía respaldo ni nada, por la necesidad que tenían y la urgencia que tenían.

Jorge: O se iba a quedar callado el HP.

Angélica: No, él me dijo que estaba enterado de eso pero que son perfiles super complicados. Yo le dije complicados porque no los tienes tú.

Jorge: Exacto pero yo le dije que de todo tengo.

Angélica: Incluso, le dije: Zaith llámate a Adriana y mira la posibilidad de reunirnos hoy mismo con ella con el listado que tiene de lo que se necesita y que vaya Kelly mi hermana que es la que está apoyando en el tema porque o sino seguimos perdiendo los espacios que tenemos entonces no entiendo cuál es el chiste.

Jorge: Eso está en buenas manos porque este pelado es la primera vez que está en este cuento y no puede ser siempre … en las decisiones yo estoy de acuerdo que sea una persona del área de nosotros de allá adentro. Sin ningún problema que sea Kelly que abra un grupo con todos nosotros y nos exponga todo … y nosotros nos repartimos.

Angélica: Pero para eso nosotros tenemos que facultarla con Adriana.

Jorge: Mira cualquier cosa en Contraloría me avisas. Ya hoy posesionaron a la jurídica.

Angélica: Mejor dicho sabroso. Mira ahí hay un tema que es con mi cuñado. Él venía manejando todo el tema de la página web, todas las publicaciones que hacen; bueno, todo ese tema. Pero ese contrato solamente lo hicieron para digitalización de unos archivos entonces estaba contratado para una ‘maricada’... Ni dos millones de pesos. Yo no creo que esto sea así, eso me dijo mi primo.

Jorge: Yo puse a Roselin a que revisara eso. No te preocupes yo le dije a ella.

Angélica: Está el tema ese de Jorge Mario. Yo necesito ubicarlo bien para rematar. Cuatro meses ese ‘güevón’ trabajando gratis. Ahora me dijo ayer que entonces iba a ver como hacía para sacar eso de Jorge con un convenio de la Alcaldía porque ella no tiene plata.

Jorge: ¡Ahh! de Jorge Mario.

Angélica: Si.

Jorge: Yo ya mande a que me sacaran todos los papeles para analizar bien y ver cuál es la vaina.

En la siguiente conversación telefónica cuyo registro de la Fiscalía tiene fecha del 19/01/2016, Angelica le informa a Useche sobre la cantidad de contrataciones sin respaldo en el Dadis. Jorge insister en que deben tener un enlace en el Dadis.

Jorge: Doctor.

Angélica: Mira, contratación a tuteplay, oíste. Me llamó Kelly ahora.

Jorge: Verdad … para sentarnos con este man y decirle como es que es.

Angélica: Mira ¿Y sabes que es lo peor? Que él si llevó gente para que sepas.

Jorge: Yo si me imagino, yo se que es así.

Angélica: Se las tira de marica porque él ve contratación a tuteplay y el cogió y mandó la gente. Entonces fíjate que ella tiene el sebu que la gente completa que la van a contratar en ese fruver. Y me dice Kelly que la mayoría no tienen respaldo y yo le dije a Kelly: ¿Para qué? … y le están dando vueltas que porque tienen que mirar a ver a quien sacan.

Jorge: Y eso lo están haciendo sin respaldo. ¿Ya lo llamaste a él?

Angélica: Es que eso se lo dije a él entonces se pone con sus vainas cómicas.

Jorge: Voy a llamarlo y le voy a decir.

Angélica: Entonces yo lo que sugiero es que vayamos donde Adriana en la tarde. Tenemos que hablar con ella...decírselo: Adriana, ok, a ti te puso Zaith pero tú sabes que aquí estamos varias personas y el compromiso era que nos íbamos a reunir para decirle a Zaith que no había. Entonces están tomando decisiones sin nisiquera avisarnos, porque nisiquiera nos avisaron y lo peor del caso es que nos avisen y digamos no tenemos la persona y ahí si ponga al que tiene Zaith. Así es muy complicado.

Jorge: Vamos a hacer así como dices tú, tengamos un enlace allá. Ahora vamos.

A continuación encontramos una conversación fechada en 20/01/2016 dónde Useche le confirma a Ángelica un almuerzo con Adriana. Ángelica dice estar confundida con Zaith porque no sabe que tienen que ver Meza y Edgar en esta reunión que van a tener.

Jorge: Para confirmarme que el viernes hay un almuerzo con la directora del Dadis. Que ya Zaith le dijo...yo no sé si con toda la bancada del partido o qué.

Angélica: Pero es que yo no entiendo. Yo le dije que el viernes. Le dije que si programaba un almuerzo o lo que sea con Adriana, nosotros cinco, Kelly y ella ¿Qué tiene que ver Rafa en esto? ¡¿Aloo?! Jorge: Es que este pelado yo no sé vale. Invito a Rafael Mesa e invito a Caballero. También a mi me llamó Rafael a decirme que si es confirmado que la bancada almuerza con esta vieja el viernes .

Angélica: Este man está patinando yo no sé. Supuestamente el almuerzo era los cinco que estamos ahí con Adriana ¿Qué tiene que ver Mesa ¿Qué tiene que ver Caballero y más cuando vamos a tocar el tema de… y unas cosas entonces no sé que es lo que es. Se suponía que el tema de la contratación eso era inmediato, urgente no sé que.

Jorge: Tu las entregaste.

Angélica: Yo las entregue yo se las di a Kelly para que se las diera Adriana.

Jorge: Esperemos a ver. Él ya entrego las de él. Se hace es el güevón.

Angélica: ¿Cómo sabes tú?

Jorge: Porque él me lo dijo ayer.

Angélica: Tú ya entregaste las tuyas. No entendí lo de Rafa y Caballero. Pregúntale cual es el tema porque entonces ya es un tema aparte entonces ahí yo, por ejemplo, no tendría nada que hacer ahí. Casiani no tendría nada que hacer ahí porque entonces entiendo que es un almuerzo de la bancada conservadora con Adriana. Es otro tema, yo estoy grave.

El 21/01/2016 Jorge le dice a Ángelica que la reunión con Adriana se cancela porque el personal que debe contratar Adriana es con autorización de la alcaldía y no con la lista que le llevaron por otro lado.

Angélica: ¿En que quedó lo de Adriana?

Jorge: No tiene fecha. No sé si es hoy, mañana o pasado.

Angélica: Por eso.

Jorge: Porque él invito a Edgar Mendoza y él le dijo a todo el mundo. Entonces hoy le preguntaron y él dijo que estaba cuadrando...que iba a ver.

Angélica: ¿Pero como así que Edgar Mendoza le dijo a todo el mundo?

Jorge: A Rafael Mesa y a Caballero y Adriana según entendí. Le dijeron que ella no podía hasta que la gente que ella iba a contratar era una gente puntual que el resto tenia que esperar a que le enviaran las hojas de vida. Que no podía contratar a nadie.

Angélica: Ósea que las que nosotros llevamos por acá no las…

Jorge: Así es, pensó que de pronto podía pero le metieron el freno enseguida. Que lo que necesite ella tiene que pedirlo allá, que ella no tiene que estar buscando por su cuenta.

Angélica: Pero por eso. La pregunta mía es: ¿Cómo si contrataron otra gente donde no hay respaldo ni nada por la urgencia?

Jorge: Pues parece que eso fue lo que no les gusto a ellos allá y enseguida la abordaron.

Algunos días después (03/02/2016) Angélica le comenta a Jorge como no le han nombrado aún las personas que tienen en su lista y según Viviana es la mejor amiga de la esposa de José Julián, o el esposo es el mejor amigo de J.J. o de Manolo, por eso la nombraron porque necesitaban una persona de confianza.

Angélica: Imagínate que la Subdirectora es Ladiana que es de Alex Tejada, que votó por Andres Betancourt, la vieja como Larry no viene, va a seguir ahí ratificada.

Jorge: Ahh si ¿Y va a seguir por cuánto tiempo?

Angélica: Ah bueno va a seguir tal cual.

Jorge: ¿Y a Alex Tejada quién montaña le respalda eso?

Angélica: No nadie, nadie para mi que… con Adrian. Ojalá siga fulanita.

Jorge: Entonces yo me tengo que mamar al HP del Curi en vez de quitarlo, ponerlo ahí y darme mi vaina entonces ¿Por qué?

Angélica: Ah bueno tal cual. Han ratificado una monda de gente que viene ahí y nosotros esperando. Pero tu no te puedes quejar a ti te ha ido bien.

Jorge: ¿Pero que me han dado? A mi me han prometido de todo pero no me han dado nada. ¿Esa vieja de quien es? ¿Viviana?

Angélica: Ella es la mejor amiga de Vanesa, la mujer de José Julián, Ella trabajaba en el Dadis.

Jorge: Si yo sé que ella trabaja en el Dadis, la mejor amiga.

Angélica: El marido de Ledia, perdón, es el mejor amigo de José Julián o Manolo, de alguno de los dos.

Jorge: ¡Nojoda! Esos manes si tiene mejores amigos.

Angélica: Totalmente (…) vamos a ver que pasa mañana con ese tema de la Contraloría que me tiene con dolor de cabeza y ahora el cacorro ese me mandó la demanda vamos a ver cual es el tema.

Jorge: Yo ya no me quiero preocupar por nada de eso, ya no se qué hacer.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.