Así repartiría los contratos el primo del alcalde Manuel Vicente Duque

La Fiscalía tiene varios audios donde interceptan a José Julián Vásquez hablando de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en el Distrito.

Esta es la transcripción de los audios del primo hermano de Manolo Duque.

El día 22/02/2016 a las 14:09 se interceptó una llamada entre José Julián Vásquez y un hombre no identificado, en la que hablan sobre el tema de las OPS.

José Julián Vásquez le dice a hombre no identificado que llegue a su oficina de Nautilus para resolver ese tema de las OPS, que ya lo tienen amargado y que llegue con su listado para que luego no vaya a salir que le falta este o aquel.

José Julián: ¿Donde andas, mijo?

N.N. Masculino: Almorzando mijo.

José Julián: ¿A qué hora te desocupas?

N.N. Masculino: Ya, ¿Por qué? ¿Jefe que pasó, para dónde vamos?

José Julián: Estoy en la oficina que quiero resolver el tema ese de las OPS que me tienen amargado, vente ya, con tu listado que no me saques que tal cosa, que es que yo no le digo a este…

El día 22/02/2016 a las 14:39

Mientras que JJ espera que le contesten la llamada, se escucha que pregunta, ¿cuántas personas lleva David Caballero? y luego dice que ya no le de más, que no le ponga más.

José Julián: ¿Cuantas personas lleva David Caballero?, ya no le den más, ya no le pongas más oíste.

El día 22/02/2016 a las 14:40

Antes que la llamada sea contestada se escucha decir a José Julián que para que le mandaron tanta gente en infraestructura, que eso tampoco es así de estar mandando gente por mandar, que se necesita gente de confianza y en esos momento la llamada se va a buzón de mensajes.

José Julián: En infraestructura para que mandaron tanta gente, eso tampoco es así están mandando por mandar, yo necesito gente de confianza.

El día 22/02/2016 a las 14:47

Yuri le da las gracias a José Julián por el "mandadito" y le continúa diciendo que por ahí le entregó la hoja de vida de su esposo a Jacqueline.

José Julián dice que ya se la entregaron pero lo que pasa es que no tienen, porque están bajando de 4.100 OPS a 1.600, porque eso es una barbaridad, porque los dejaron sin presupuesto, por eso le dijo que ahora que se abra el ingreso les toca mirar porque ahora queda difícil, porque están reduciendo en un 70% las OPS del Distrito porque no hay por donde contratar.

Yuri le dice que Javier la anda llamando preguntando por su tema y le pregunta a JJ, ¿qué sabe de eso?.

José Julián dice que eso está aprobado en planeación.

El día 22/02/2016 14:47

Yuri: Oye no te había podido dar las gracias, gracias por el mandadito J.J.: a bueno mi vida, como va eso por allá. Yuri: bueno, bien, bien, ahí haciendo empalme y poniéndome en sintonía.

José Julián: A bueno que bien.

Yuri: Por ahí le entregue la hoja de vida de mi esposo a Jackeline, ella te la dio.

José Julián: Si yo le dije que se presentara porque es que no tenemos, y estamos bajando de 4100 OPS a 1600, es una barbaridad, hemos bajado, porque nos dejaron sin presupuesto entonces en estos momentos no podemos, si ahora que se abran, es que necesitamos saber cómo va el ingreso, podemos mirar, pero en estos momentos nos queda difícil, esa es la verdad es que estamos reduciendo más del 60% de las OPS, entonces no hay por donde contratar.

Yuri: por ahí Javier me anda llamando, preguntando por el tema del contrato de él.

José Julián: eso está aprobado en planeación.

Yuri: a bueno yo hablo con él.

El día 22/02/2016 a las 19:38

José Julián le dice a HD que Adeney lo que quiere es un cargo directivo y cargo directivo no hay, ella quiere ser directora o coordinadora de alguna área, entonces Germán le está diciendo que para traérselas rapidito pero no pueden en lo que ella está pidiendo.

HD dice que ellos (JJ, Germán y HD), no se deben complicar, que busquen algo donde ella se pueda ganar una plata.

José Julián le dice a Germán que no se compliquen que le busquen algo que tenga que ver con su escalafón. Además le dice a HD que para lo que hay es para nombrarla en un colegio bien ubicado.

HD pregunta, ¿cuánto le pagan?

José Julián dice que las tarifas están dadas por el Ministerio por el escalafón donde estén, pero que mañana.

(23/02/2016), Germán averigua y José Julián le tira el dato a HD, según la hoja de vida de ella.

HD le pregunta por la de Magín?

José Julián: dice que esa sí es OPS que ya la metió y está averiguando con la otra 3p.

José Julián: Mira pero Ana Inés lo que quiere es un cargo directivo y cargo directivo no hay, ósea para docente si se le puede ubicar, rapidito directivo, ella quiere ser directora de un área, coordinadora de un área

N.N. Masculino: pero ella que es loca yo no entiendo

José Julián: entonces me dice aquí German, José pero es que lo que me estas pidiendo para nombrarla, para traérnosla para acá es algo que yo lo puedo hacer, pero ella me está pidiendo una coordinación y yo donde la meto aquí.

N.N. Masculino: no, no, no, no nos compliquemos, busquemos una vaina de su escalafón

José Julián: hoy lo que hay en la oficina es para colegios, o sea nombrarla acá en un colegio bien ubicado y todo

N.N. Masculino: y ¿cuánto le pagan?

José Julián: es que las tarifas están dadas por el ministerio, por los escalafones

N.N. Masculino: por eso cuanto le pagan

José Julián: mañana nos dan el dato, pueden saber cuánto le pueden pagar, el mañana averigua me tira el dato y yo te lo doy según la hoja de vida de ella y la de Majin.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.