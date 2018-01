“Puede haber aspirantes, sin campañas porque no hay decreto”: García

En cuanto el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró desde Cartagena que el Gobierno nacional está en los tiempos para la convocatoria a elecciones atípicas para elegir alcalde o alcaldesa, varios aspirantes hicieron pública su intención de participar en esa jornada electoral.

El pasado 7 de noviembre de 2017, se produjo la vacancia absoluta del cargo de alcalde, luego de que Manuel Vicente Duque renunciara desde la cárcel de Sabanalarga, en donde está detenido por presunta corrupción en la elección de la excontralora de Cartagena, Nubia Fontalvo.

Para el ministro del Interior, faltan un par de semanas para que se produzca la decisión oficial, ya que la ley habla de 90 días para convocar a elecciones, y ya van corridos 70 días desde que Duque dejó el cargo.

Es decir, los cálculos son que las elecciones serían convocadas en la primera quincena de febrero, y dos meses después, en abril, se daría el proceso electoral.

“Aún estamos sobre el tiempo que nos otorga la ley, 90 días, para convocar las atípicas, claramente hay que convocarlas porque la vacancia absoluta se dio antes de que faltaran 18 meses y la ley en eso es muy clara, se deben convocar a elecciones atípicas, pero aún nos falta definir la fecha, pero sí habrá elecciones”, dijo el ministro Rivera.

“Se oyen cosas malucas”: magistrado

El magistrado Felipe García, del Consejo Nacional Electoral (CNE), consideró que “no se justifica el tiempo que se está tomando el gobierno para convocar las atípicas de Cartagena”.

Dijo que en este momento “no hay una convocatoria ni unas fechas claras”.

“He oído ‘mucha cosa maluca’ en torno a la convocatoria, pero son rumores sobre una serie de contratos por adjudicarse en Cartagena, y que es por eso que el gobierno no ha querido mover al encargado; eso puede ser malo o puede ser bueno; lo que sí sé es que ya no existe ninguna justificación, desde el punto de vista temporal, para que el Gobierno no convoque cuanto antes estas elecciones”, dijo García del CNE.

“Pueden decir que aspiran pero sin campaña”

Sobre los aspirantes que han anunciado sus intenciones de ser candidatos a la Alcaldía de Cartagena, el magistrado García expresó:

“Realmente la aspiración no es nada jurídicamente; por supuesto no son candidatos porque no se han inscrito, y porque las instrucciones dependen precisamente del decreto de convocatoria. Manifestar su intención como aspirantes, por sí sola, no tiene repercusiones”.

“Lo que no pueden hacer es publicidad, esto es vallas u otro tipo, lo que se convertiría en propaganda electoral extemporánea”, agregó García.

Aspirantes pueden usar redes sociales

Dijo que por el contrario pueden usar las redes sociales, ya que el CNE considera que lo que sale por redes es información semiprivada o semipública; en redes no hay concepto de propaganda electoral”, aclaró.

En medio de todo esto, ya empezaron a destaparse las cartas que aspiran a la Alcaldía de Cartagena.