"Atenderé el llamado de la ley, pero no voy a renunciar": Javier Curi

El concejal Javier Curi, del Partido Liberal, se pronunció sobre su caso en particular relacionado con las presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo en 2016. Lo primero que dijo en diálogo con El Universal es que no va a renunciar a su curul.

Curi fue vinculado a la investigación sobre el caso Fontalvo, pero por dos procedimientos médicos se excusó y no asistió a las audiencias citadas por el juez de control de garantías. Sin embargo el concejal volvió a las sesiones del Concejo una vez empezó el periodo ordinario. El cabildante explicó por qué lo hace.

“Respeto las decisiones judiciales en primera instancia, las acato en segunda instancia y en tercera instancia recurriré a aquellos mecanismos que la Constitución y la ley me señalen”, dijo.

“Quiero dejar claro que yo no he transgredido la ley, y no constituyo ningún peligro para la salud de la comunidad, como lo han dicho irresponsablemente algunas fuentes, en cuanto a mi situación de salud”, dijo.

Curi hizo la cronología de lo que ha sido su proceso de salud, para lo cual mostró su historia clínica a este medio.

El 14 de noviembre del 2017 recibió la notificación para presentarse el 22 de enero de 2018 a la audiencia de imputación de cargos en el Complejo Judicial.

Pero aduce que no asistió a esa diligencia “porque ya me sentía en una situación de salud crítica, lo que está en mi historia clínica relacionado; en donde mi otorrinolaringólogo me ordena una cirugía, de tal manera, como lo dice mi epicrisis, yo ese día desde las 6 de la mañana me encontraba programado para la intervención quirúrgica en el Hospital Universitario del Caribe”.

Curi relata que el procedimiento quirúrgico llevó a su médico Luis Padilla, a extenderle su incapacidad médica por 15 días más por la endoscopia transversal a la que se había sometido.

“Esas pruebas de mi incapacidad las tiene el señor juez de garantías, la fiscal del caso, y mi abogado Juan Carlos Cabarcas, el cual fue muy diligente en presentar todos estos documentos para el caso”.

El concejal Curi relata que también tuvo complicaciones en el ojo izquierdo, cuando el 20 de febrero fue diagnosticado, en un centro oftalmológico, con desprendimiento hemorrágico del vítreo, por lo cual fue ordenada otra incapacidad por 14 días y fue intervenido por un retinólogo bajo un procedimiento láser.

Cuenta que a raíz de esas intervenciones asiste, por remisión de uno de sus médicos y debido a “efectos colaterales” a terapias con un neumólogo, pero que “ello no quiere decir que tenga ninguna enfermedad que pueda afectar a otras personas como lo han pretendido decir algunos medios”. El concejal dice que ya recuperado, está asistiendo a las sesiones del Concejo, porque no puede incumplir su compromiso laboral y de servicio en esta corporación y exponerse a una sanción disciplinaria por abandono del cargo. Dijo que los aspectos jurídicos relacionados con la citación del juez están en manos del abogado Cabarcas.

De hecho el bogado defensor expresó a El Universal que “todas esas complicaciones médicas se las informé al Centro de Servicios Judiciales y se le explicó al juez lo que imposibilitó la presencia del concejal a la diligencia; recalco que siempre ha existido la voluntad en mi defendido de comparecer al proceso; también explicamos que una persona no va al quirófano para esquivar una diligencia judicial y menos en dos oportunidades; por eso no se puede pensar que sea una forma de eludir el requerimiento judicial”.

El abogado Juan Carlos Cabarcas le dijo a este medio que también esperan la fecha para una nueva citación.

Por este caso, nueve concejales están con casa por cárcel; y en la cárcel el exalcalde Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez, el exconcejal Jorge Useche, y la propia excontralora Nubia Fontalvo.