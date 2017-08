José Julián daba participación en el Distrito a quien lo tuviese contento

Hacia la 1 de la tarde de este martes, se reanudó la audiencia de imputación de cargos contra Manolo Duque; su primo hermano, José Julián Vásquez; la contralora Nubia Fontalvo y el Concejal Jorge Useche.

La audiencia había sido suspendida ayer aproximadamente a las 4:45 de la tarde por problemas técnicos en la reproducción de los audios, que recaudó La Fiscalía y que vincularían a Useche y otros concejales en un plan para posicionar a Nubia Fontalvo como contralora, con el apoyo económico de José Julián Vásquez y el aval de Manolo Duque.

En la diligencia, celebrada en el Complejo Judicial, la fiscal 53, Liliana Velásquez, comenzó su intervención con la grabación de una llamada entre Jorge Useche y el también concejal, Erich Piña, realizada el 6 de febrero de 2016 a las 7: 05 de la noche.

En esta Jorge le dice que a Piña que ya está todo arreglado. Que hay que leerse 32 libros de forma inmediata y mensualmente les darían 7 libros y medios. Este es un aparte de la conversación:

- Jorge: No le había podido decir bien porque iba una persona en el carro, pero son 32 “libritos” que hay que leerse.

- Erick: ¿ahora mismo?

- Jorge: y todos los meses nos van a dar siete libros y medio, el presidente atiende 14 y el burgomaestre atiende 6 eso da 20.

- Erick: ¿Y eso lo van a entregar cuando?

- Jorge: Papi yo tengo los mios, me estoy leyendo unos aquí, y ya hay 14 personajes (concejales) que están leyéndose esos libros ahora mismo".

En otra conversación entre los mismos concejales se habla acerca de los cabildantes que apoyaron a Manolo Duque en su proceso de llegar a la Alcaldía.

"Ya hable con Antonio y le dije que no podía crear resentimiento con los 6 que ganaron con Manolo, pero el bonche es el mismo, lo que hay es que manejar el discurso con los demás, porque según después se van a reunir para una integración", dijo Piña a Useche.

En el transcurrir de la audiencia, Liliana Velásquez reveló otra llamada entre Useche y Édgar Mendoza. En este Jorge le dice a Édgar que pensó que él estaba entre los 6, pero Édgar le dice que el también pensó que estaba entre los 6, y que además Tony y Zaith Adechine estaban en los 6. (Los seis serían los concejales que apoyaron la candidatura de Manolo, entre esos: Javier Curi, Ronald Fortich, Duvinia y Luis Cassiani).

En esta Jorge Useche le pregunta por el pago mensual del arriendo, y Édgar le dice que son 800.000 pesos, pero que el redondeado no lo han aprobado, Jorge le responde que llamó a Erick Piña y dijo que depronto lo que pasa es que no se están comunicando.

Ante estas llamadas y el lenguaje "poco usual, cifrado, e incoherente", entre las conversaciones cruzadas entre Useche y otros cabildantes que atendían a su labor, el ente acusador se dio a la tarea de indagar con el Concejo Distrital de Cartagena si durante el año 2016 a los concejales se les realizó suministros de tabletas, computadores, bibliotecas virtuales o físicas o de libros.

Para eso, el 27 de junio de 2017 los investigadores acompañados con Medina Perdono fueron al Concejo. Allí fueron atendidos por Roberto Barbosa Pájaro, director administrativo de la Corporación y este mediante un correo electrónico respondió que los concejales no recibieron ninguna dotación.

Ante esto la fiscal en medio de la sesión precisó "que las conversaciones de manera sucesiva desde el 3 de febrero de 2016 da cuenta de cálculos y sumas de dinero. Porque ¿qué es medio libro?, es medio millón de pesos", afirmó Liliana Velásquez.

Se repartían la participación en el Distrito

En la diligencia, también se revelaron dos conversaciones telefónicas entre Useche y su pareja, la edil Ángelica Vergara. En estos se mostraban cómo se repartirían algunos cargos en la administración Distrital, pero ordenados por JJ.

En el primero, Useche le pregunta cómo le fue con José Julían Vásquez, a lo que ella contesta:

"Bien muy bien nos fue bien a todos iban todos con una lista de cómo es que le íbamos a decir el malparido ese tu sabes que se pone hablar hasta decir no más él no mide los tiempos ya entonces comenzó hablar una vaina diferente entonces ya el tiempo ya estaba otro poconon de gente esperándolo pero no mentira el tipo a lo bien dijo que él iba a responder por lo de nosotros que a parte que el tema de las obras civiles que olvide todo el mundo que esa vaina es de él que todo es de él y dependiendo de quién se porte bien quien lo tenga contento y lo enamore y se le abra de patas literalmente dijo así yo les voy dando participación en otra cosa de pronto si programas sociales proyectos sociales pero en obras civiles olvídense porque el Guajiro le dijo que él tenía un compromiso con eso no sé quién (…) y eso es mío entonces quedo en darnos el 30% ahora y el resto en diez cuotas no pero así no en dos cuotas solamente o 30 y 30 y no, no así no porque el que no se esté portando bien no tiene más cuota", responde Vergara en medio de la conversación.

En la otra grabación Jorge le dice a Ángelica que ya se enteró que le dieron 50 órdenes de prestación de servicio (OPS), y que a él solo le dieron 30.

A raíz de estos audios el ente acusador afirmó que lo ilícito de este acuerdo entre Manolo, JJ, y los concejales, es que los ofrecimientos de dineros y cargos, se concluyen en delitos y se convierten en cohecho para dar u ofrecer.

Y además que se pudo comprobar que la elección de la contralora se venía gestando desde el 6 de enero, en una reunión convocada por José Julián en la Alcaldía y a la que asistirían Useche, Zaith Adechine y Édgar Mendoza, pero que Useche no fue porque se enfermó.

Otra imputación a Manolo

En la sesión, la fiscal 53 reveló que en otra conversación, entre Ángelica Vergara y Jorge Useche, se vincula a Manolo Duque y a José Julían Vásquez en la elección irregular del Alcalde de la Localidad 1 y por esto se le imputarían los delitos de cohecho por dar u ofrecer.

Sin embargo, Liliana Velásquez afirmó que no presentaría los audios durante esta audiencia pues interrumpiría el hilo conductor de este caso, pero este será otro proceso.

La fiscal determinó que los ediles de la Localidad 1 al igual que los concejales fueron cohechados por el gobierno Distrital, en cabeza de Manolo Duque y José Julián, quienes se comprometieron con los primeros con OPS, dineros y pagos de cuotas, para efecto de pagar sus decisiones en este caso de la elección de la terna del alcalde local.

Se espera que acabe hoy

Finalmente el Juez Cuarto Penal Municipal que determinó que la audiencia continuará hasta la media noche, ya que espera terminar con la imputación de los cuatro capturados hoy.

Una vez se les imputen cargos vendrá la audiencia de medida de aseguramiento.