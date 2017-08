Los líos en las contrataciones del DADIS

En uno de los audios que presentó la Fiscalía se escucha a los concejales Jorge Useche y Zaith Adechine hablar sobre el reclamo de la concejala Angélica Hodeg por las contrataciones que se están haciendo en el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), que ellos mismos controlan.

-Jorge: Oye, me llamó Angélica emputada

-Hombre: ¿Por qué?

-Jorge: Porque la hermana le dijo que allá están contratando a la gente sin respaldo. Que tú te habías llevado un poco de hojas de vida, que tú estás metiendo una gente que llevaste

-Hombre: ¿Y por qué no me lo dice a mí?

-Jorge: No, no sé, me dijo que fuéramos al DADIS. Le dije: ajá, hablaste con Zaith, dijo: no le dije, pero se hace el loco, como si yo no supiera, pero yo ya sé que llevó unas hojas de vida para allá.

-Hombre: Nojoda, hp, si es que habla paja, vale. Esas cosas son las que me dan piedra. Yo no sé si le dije lo mismo que te dije a ti de la foto esa. Eso está tal cual, yo no he tocado nada compadre y tengo la foto.

-Jorge: ¿Qué me propuso ella? Dile a Zaith o vamos a hablar con Adriana (directora del DADIS) que tenga un enlace porque ella como se ocupa tanto, que se comunique con todos nosotros los que estamos ahí y que nos vaya avisando, hay esto, hay esto

-Hombre: Si no confían en mí, que se busque que va a hacer

-Jorge: Bueno, pero está emputada. Yo no sé si esta en la oficina, no sé como le va a dar manejo a esa vaina esa pelada, se pone pechichona

-Hombre: nojoda, pero de acá se fue contenta. Le dije, tenemos que hablar ahorita

-Jorge: La hermana la acabó de llamar (…) dale manejo a eso porque me llamo a mí y yo enseguida te lo digo a ti porque ella llama a Casiani y lo vuelve loco, lo mejor es que esa información no esté rondando por su cabeza.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.