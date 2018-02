Audios y chats, inculpan o salvan cada vez más, según expertos

Los mayores escándalos en el país, políticos y de corrupción, están dados por interceptaciones telefónicas o chuzadas, o la revelación de mensajes cifrados o de textos entre personas de la vida pública o del común.

Cartagena no es ajena a ese fenómeno. Como prueba de ello están los últimos escándalos político administrativos de los dos últimos años.

La Fiscalía General ha basado recientemente todo su arsenal acusatorio en llamadas interceptadas y revelación de mensajes cifrados como inferencia de autoría razonable en la comisión de delitos.

Teniendo en cuenta el incremento de las denuncias en las que se utilizan como acervo probatorio las pruebas digitales, la facultad de derecho de la Universidad Libre explicó recientemente en qué casos es válido un correo electrónico o un mensaje de whatsapp como prueba en un proceso judicial.

Según Carlos Antonio Montoya, jefe del área de Derecho Procesal de la Unilibre y experto en Derecho Probatorio, actualmente siete de cada 10 casos de derecho penal, civil o de familia que llegan a los estrados judiciales, utilizan las pruebas digitales como recursos de defensa. Es decir, “la tecnología se convirtió en el testigo clave para resolver el 70 % de este tipo de procesos”, señaló.

Montoya también explicó que las pruebas digitales son tan válidas como los documentos físicos tradicionales y se les debe aplicar toda la normatividad de la ley.

Para que estas sean válidas, el experto menciona tres condiciones que se deben cumplir a cabalidad: “Primero, deben ser obtenidas a través de una orden judicial emitida por un juez. Segundo, no pueden vulnerar el derecho a la intimidad, salvo en los casos en los que se vea comprometida la vida, seguridad o integridad de una persona. Tercero, tienen que presentarse en su estado original, es decir, no se pueden descontextualizar, editar ni manipular, bajo ningún concepto”.

Estas pruebas deben ser lícitas y además serán susceptibles de ser objetadas por la defensa del acusado.

“Para declararlas inválidas, se debe argumentar ‘tacha de falsedad’, que quiere decir adulteración o edición del documento original; o ‘desconocimiento’, en el que se tiene que demostrar que la persona acusada no es el autor del mensaje”, explicó.

Mensajes de voz

Dada la popularidad de whatsapp, aplicación en la que se conectan cerca de un millón de personas cada día y se calcula que por lo menos 800.000 la utilizan solo para enviar mensajes de voz, Montoya explica qué condiciones debe cumplir un audio para que un juez lo acepte como una prueba válida en un proceso judicial.

“Los audios deben ser originales, es decir, no se pueden editar ni cortar; y deben tener buena acústica, que permita escuchar claramente la dicción de quien envía el mensaje”.Se recomienda que los audios no sean reenviados ya que pueden perder calidad; y buscar asesoría profesional, debido a que las pruebas deben haber pasado antes por laboratorios especializados certificados para el manejo de este tipo de información. Sin estas condiciones, estas pruebas no serán recibidas por el juez.

Según las firmas consultoras especializadas en seguridad informática, las pruebas digitales que se tienen en cuenta en los estrados judiciales son: el 60 % relacionadas con correos electrónicos y el 35 % con chats de whatsapp.