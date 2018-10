Benedetti asumirá curul que deja Padauí en la Cámara de Representantes

El joven cartagenero Jorge Enrique Benedetti Martelo, de 27 años, quien aspiró a la Cámara en marzo de este año, asumirá la curul del Partido Cambio Radical, que deja el exrepresentante Hernando Padauí, quien aspirará a la Gobernación.

Benedetti logró más de 8 mil votos en la Cámara baja en marzo, y es quien sigue en la lista de ese partido luego de Padauí y Karen Cure, bancada a la que entra a formar parte.

Es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario y especialista en gobierno y gestión pública de la Universidad Javeriana.

Benedetti Martelo se ha desempeñado como asesor de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, asesor de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes y asesor de la Alcaldía de Cartagena.

"Soy independiente"

Durante su campaña a la Cámara expresó “ser independiente” al no contar con el apoyo de ningún grupo político del departamento y promoviendo el voto de opinión. Fue la fórmula del actual senador Germán Varón Cotrino, líder de Cambio Radical, y fue apoyado también por el exsenador bogotano, Carlos Fernando Galán. En entrevistas a El Universal destacó como sus principios “la autonomía, transparencia, dedicación y mucho trabajo de la mano de las comunidades. No quiero que me apoyen por joven sino por bueno”, dijo a este medio durante su campaña. “Se tiene el ejercicio de la política como algo miserable, para bandidos o corruptos, por eso pienso que hay que dignificar el oficio de la política, que es una sola; lo que hay son unos personajes que la hacen como no es”, manifestó entonces.