"A mi no me ata el poder, sino las ganas de trabajar por Cartagena": Betancourt

Andrés Betancourt González se lanza por segunda vez a la Alcaldía de Cartagena. En las elecciones del 2015 logró su inscripción por medio del Movimiento Cartagena Confirma y quedó en el tercer puesto con 48.879 votos, detrás de Manuel Vicente Duque y Antonio Quinto Guerra.

En esta ocasión, Betancourt, quien se lanza por el Movimiento Alianza Social Independiente (ASI), afirma que su mandato en el Palacio de la Aduana será de autoridad, pues según él, el común denominador de todas las dependencias del Distrito es la falta de esta.

En entrevista con El Universal, Betancourt indicó que hoy, más allá de tener que rescatar la ciudad, lo que pretende es establecer un modelo de gobierno que proyecte una nueva forma de hacer gestión y una visión nueva de ciudad.

Este odontólogo de profesión afirmó que no lo atan ni las ambiciones de poder, ni económicas, si no la responsabilidad de trabajar por esta ciudad.

Aquí te mostramos sus propuestas de gobierno para llegar a la Alcaldía de Cartagena este 6 de mayo.

¿Qué plantea para proteger el medio ambiente en la ciudad?

Cartagena tiene una emergencia ambiental. Es evidente el estado deteriorado de la Ciénaga de La Virgen, La Popa, los caños y el Cerro de Albornoz.

Hoy es tan notorio el desastre ambiental que tiene la ciudad, que más allá de los requisitos tecnológicos y técnicos que se requieren para un buen control, aquí lo que hace falta es autoridad.

Aquí no hay control sobre las invasiones en la Ciénaga de La Virgen, no hay control por la deforestación que está ocurriendo en La Popa, en el Cerro de Albornoz, en el tema de los caños no hay adecuada gestión.

¿Entonces usted piensa reformar el EPA?

Aquí bajo el manto de la autoridad y estableciendo el criterio de buen gobierno y del valor público evitaremos que la corrupción siga siendo el que tome las decisiones en Cartagena.

El EPA tiene que establecer y cumplir con sus normas como la autoridad ambiental en Cartagena. Esperando además que después del censo, la sobretasa ambiental dejará de ser 100% de Cardique y los recursos pasarán el 50% hacia el EPA. Estamos hablando de casi 20 mil millones de pesos.

¿Cuál es su estrategia para reducir los índices de violencia e inseguridad?

Varias cosas. La primera, ejerciendo con autoridad me voy a responsabilizar personalmente de la seguridad en Cartagena. No es creando más secretarías, no necesitamos más burocracia para darle seguridad a la ciudad. Nosotros necesitamos exigir resultados.

Eliminar la complicidad que hay entre las autoridades y la delincuencia. Eso es una realidad de a puños. No es una mentira, solo que la gente y los líderes callan, pero saben que es así.

Nosotros pediremos acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en todas las acciones policivas.

En los primeros 90 días vamos a rescatar con autoridad, inteligencia y tecnología, la seguridad y la percepción de seguridad que tiene el cartagenero.

Segundo, con inversión social que genere resultados. Vamos a crear los GAB (Grupos de atención básica social) en cada barrio, que estarán integrados por las mujeres, gestores sociales, culturales, deportivos y profesores. Este grupo identificará todo el tema disfuncional que existe en los hogares cartageneros, donde hay violencia, maltrato y riñas, acabando desde el inicio con esta problemática.

¿Qué propuesta tiene para la generación de empleo?

Nosotros vamos a trabajar con tres fondos de préstamos que llegarán a todos los barrios; un fondo de emprendimiento para las mujeres. Todas aquellas mujeres de los estratos 1 y 2 que hoy le piden plata al paga diario, vamos a armar un esquema de préstamo para que monten sus unidades productivas.

Otro para los jóvenes, para que estudien y monten sus unidades productivas. Y el tercero para la superación de la informalidad. Los mototaxis no quieren ser mototaxi, ellos quieren tener otra fuente de ingreso y eso es lo que vamos a emprender.

Cada fondo será de 10 mil millones de pesos, estos serán 5 mil millones del Distrito y 5 mil millones del Gobierno Nacional.

También incentivaremos al sector empresarial. El 68% de inversiones en Cartagena son de gente de afuera, si nosotros tenemos estos fondos creando más famiempresas y microempresas, vamos a estimular al sector privado para que contrate la mano de obra local y compre a los microempresarios locales. Por ello tendrán un estímulo tributario.

Otro aspecto es generando empleo en los barrios con las obras públicas. Vamos a invertir cerca de 30 mil millones de pesos en obras con las comunidades, parques, canchas, y recuperación de algunos sitios.

Serán 250 frentes de obras que generarán alrededor de 10 mil empleos, cada uno generará cerca de 40 empleos directos.

Si es elegido como Alcalde Mayor de Cartagena ¿Qué plan tiene para el mototaxismo?

Para ellos tenemos una agenda. Primero, es la caracterización. Tenemos que saber cuántos realmente existen, para que, entre otras cosas los delincuentes no se escondan entre ellos. Se van a caracterizar en un tiempo inmediato.

Segundo, formación. Hay que echar mano del Sena y de la Unad, vamos hacer un convenio con ellos, además haremos el examen de admisión de la Universidad de Cartagena gratuito para jóvenes de los estratos 1 y 2.

Y tercero, el fondo de emprendimiento para la superación de la informalidad.

No se extenderá la prohibición del parrillero en los barrios. Soy un convencido de que las prohibiciones generan corrupción. Prohibir el parrillero es la forma más fácil que las autoridades tienen para lavarse las manos. Una ciudad turística tu no la puedes seguir prohibiendo, lo que hay que hacer es ir a capturar a los que están delinquiendo.

Hace varias décadas los cartageneros transitamos por las mismas carreteras, pese a que el parque automotor ha aumentado en grandes proporciones, ¿qué propone para mejorar la movilidad?

Hay que implementar un tema de autoconstrucción de vías, con ayuda de la empresa privada, la comunidad y la Alcaldía. Es la forma más económica y rápida para tener mejores vías. Es un ejercicio que se viene haciendo en muchas partes, así lo hizo Santa Rosa del Sur, Alex Char en Barranquilla en su primer gobierno y hoy lo está siendo Magangué.

Debemos rescatar Transcaribe. Transcaribe es un gran proyecto que se está desvaneciendo. Hay que exigir a los concesionarios la llegada de nuevos buses y agilidad en el tema de la chatarrización.

Vamos a incentivar la cultura Transcaribe, hay que implementarlo como un sistema de transformación de cultura.

Además implementar en horas pico un sistema de pares viales (estrategia de movilidad que consistente en el cambio de sentido de ciertas vías).

En cuanto al tema de las ciclovías, en este gobierno vamos a delinear una ruta que va a hacer como una circunvalación en la ciudad.

Primero en el sector turístico, desde Crespo hasta Bocagrande y el Centro. Y la otra es la que empieza por el Corredor de Carga, Transversal 54, avenida Pedro de Heredia hasta el Centro.

¿Está pensando acabar con el pico y placa?

Si yo lo estoy estudiando. Obviamente tengo que tener los soportes técnicos, pero la sociedad no puede seguir prohibiéndose todo, la gente tiene que autorregularse.

Hoy la gente pobre tiene dos motos y los que pueden tener carro tienen dos. El pico y placa generó mayor demanda vehicular, además se convirtió en uno de los grandes elementos de corrupción del agente de tránsito.

En el tema de movilidad también ejerceremos autoridad. El Datt necesita una reestructuración.

¿Cómo plantea usted combatir la corrupción en la que está sumida Cartagena?

Con autoridad. En todos los estamentos del gobierno; seguridad, ambiental, movilidad y control urbano, el común denominador es la falta de autoridad. Por eso mi mandato será la administración de la autoridad.

Vamos a reestructurar Hacienda, Planeación, Jurídica y el Tránsito. Y todo el gabinete se va a cambiar.

Además, las contrataciones tienen que ser por licitación, para ello vamos a armar un solo esquema de formato de contratación. En la primera semana de gobierno vamos a presentar lo que es el estatuto de contratación para que sea democratizada, para que favorezca la mano de obra local y para que todo el mundo pueda participar.

Y segundo crear un grupo élite de interventoría, que le hará seguimiento a los contratistas. Este estará conformado por personas que estén por encima del bien y del mal, que no hayan sido contratistas ni nada de eso.

¿Sacará adelante proyectos de infraestructura como la Quinta Avenida de Manga, la Perimetral y protección costera?

Nosotros vamos a dividir desde el puno de vista administrativo de lo público la Alcaldía en tres sectores.

Uno que se llamará gerencia pública, este tendrá un gerente que medirá procesos, establecerá los procesos internos y verá a qué hora llega la gente. El alcalde de Cartagena que va a ser Andrés Betancourt que va a gobernar en los barrios de la cuidad. Y tercero el gerente de la Cartagena del 2033. Este tendrá la potestad de con un equipo de trabajo de gerenciar los grandes macro proyectos de la ciudad de Cartagena, los establecerá técnica, jurídica y financieramente y le dará continuidad a todos esos proyectos.

El tema de la Quinta Avenida de Manga es uno de los temas más complejos que hay, porque hay que comprar bienes y hay que desalojar gente y eso se convierte en un tema muy difícil y muy largo.

El tema de protección costera, que hasta el momento está establecido solamente como un tema de espolones, hay que realmente hacerlo. Yo considero hacerlo por tramos, lo que tiene que ver con el amoblamiento. Ahí voy a proponer dos tramos, un tramo desde el sector turístico de Bocagrande, desde la Calle 10 hasta el Seguros Bolívar y conectar esa parte con el Centro y desde Marbella hasta Crespo, esos son los dos tramos con los que me puedo comprometer.

Otra vía con la que me quiero comprometer es la Marginal del Sur. Esa es en toda la Localidad 3, atraviesa desde Ternera hasta Bellavista, son 73 barrios.

La cuidad tiene que empezar a pensar qué va hacer con la Pedro Romero. Más allá de ampliar la Pedro Romero se tiene que reconstruir y construir una vía interna, que creo que se llama la vía 74 de Olaya Herrera que atraviesa todo el barrio paralelamente.

¿Cómo piensa sacar adelante el POT y el PEM?

El primero de marzo de 2019 voy a presentar el POT ante el Concejo de Cartagena para aprobar, si no lo aprueban lo avaló por decreto.

Hemos gastado más de 18 mil millones de pesos en estudios y eso no puede seguir.

En cuanto al PEM, hay obligar al Gobierno Nacional que ajuste a través del Ministerio de Cultura lo que tenga que hacer para presentarlo y aprobarlo.

En su mandato en la Alcaldía ¿cómo controlará el crecimiento de las construcciones ilegales?

De manera inicial para el tema de control urbano, hay que separar del IPCC la división de patrimonio y llevarlo a Planeación y fortalecer la Oficina de Control Urbano. De manera personal voy a asumir ese reto también, acompañándome de los organismos judiciales para tomar las decisiones y poner control.

Acuarela tiene que desaparecer, tenemos que revisar la circular interpretativa que ha permitido que esta construcción exista.

Y para estos compradores de buena fe, no solo de Acuarela sino también de los edificios de los Quiroz, Cartagena necesita hacer una gestión ante el Gobierno Nacional para generar una ley tipo antiSpace sobre la ilegalidad.

Porque si reconocemos que no tuvimos la capacidad institucional para controlar estas construcciones, las demandas del Distrito van hacer exageradamente inviables de pagar y eso lo tiene que entender el Gobierno Nacional.

¿Qué propone para mejorar la salud de los cartageneros si llega este 6 de mayo al Palacio de la Aduana?

El Dadis hay que fortalecerlo en el tema de vigilancia, control y en el tema de regulación de cartera a las EPS, eso es lo que hay que hacer de manera clara.

Segundo, es que la ESE Cartagena se debe despolitizar, la ESE hay que quitársela a los políticos, la salud no puede estar politizada. Esta tiene que regresar al gobierno, a la institucionalidad.

También tenemos que terminar los puestos de atención que aún están inconclusos e implementar un mejoramiento en el oportuno servicio al paciente.

¿Cuál es su posición frente a la llegada masiva de venezolanos a Cartagena?

Este es un tema complejo que no puede asumir Cartagena, nosotros tenemos muchas problemáticas. Como hermanos venezolanos todos ¿qué planteó?

Pedir un apoyo a la OEA y al gobierno americano a través del Gobierno Nacional, para que se cree un fondo solidario para la ayuda de venezolanos.

En una eventual alcaldía suya, ¿qué plantea para la recreación de los cartageneros y ¿qué haría con el Real Cartagena?

El 50% de los recursos del Ider va hacer para los deportes de alto rendimiento y el otro 50% para el tema recreativo.

Con eso vamos a implementar y fortalecer la política pública deportiva, apoyando a nuestros deportistas de alto rendimiento. Con el tema de la recreación, vamos a implementar un programa que se llama “Cartagena Viva”, todos los domingos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía en todos los barrios.

Ese día habrá actividades culturales, deportivas, ciclovías, juegos y cantantes para la comunidad.

En cuanto al tema del Real Cartagena, hay que tomar una decisión política administrativa de que el manejo del equipo no esté beneficiando a una familia si no que beneficie a la ciudad de Cartagena.

Eso jurídicamente tiene unos problemas, sugiero es buscar la forma de comprar a los Rendón y que haya una nueva empresa. Tiene que ser una empresa mixta que esté la Gobernación, la Alcaldía y algunos empresarios.