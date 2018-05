Betancourt y Múnera aceptan derrota en las urnas

Las lágrimas no se hicieron esperar. El punto de concentración de la campaña de Andrés Betancourt, en Ternera, permanecía en silencio mientras los reflectores, globos y banderas de Cartagena eran desmontados.

El sabor amargo de una derrota en las urnas quizás fue un factor determinante para que el excandidato del partido Alianza Social Independiente (ASI) no saliera a dar declaraciones a la prensa y por el contrario, a través de un comunicado enviado vía Whatsapp, reconociera su derrota en la contienda electoral y agradeciera a las 58,646 personas que depositaron en él su voto de confianza.

“Agradezco a los miles de ciudadanos que apoyaron en las urnas nuestras propuestas de transformación. A mi esposa, mis hijos, a mi familia y a mi equipo de trabajo por su valiente y decidido apoyo durante estos meses de arduo trabajo y de sacrificios. A César Anaya, Lía Muñoz y Jorge Quintana y a sus respectivos equipos por su acompañamiento en esta fase final de la campaña”, expresó el exconcejal.

Por su parte, manifestó que la victoria de Antonio Quinto Guerra Varela es una muestra de que el poder de las casas políticas llevan la delantera, pero que pese a eso seguirá trabajando por la ciudad.

“El poder de las maquinarias nuevamente se ha impuesto sobre la sensatez. Las imperfecciones de nuestra democracia permiten que el pueblo que más padece la pobreza y la exclusión, en un efímero aplacamiento de sus necesidades, conforme mayorías electorales para validar a quienes seguirán sacando provecho de su marginalidad.

“Sabía que no sería tarea fácil enfrentar al poder de las maquinarias, que en su desaforada ambición de poder no encuentra límites éticos, morales ni legales; pero era mi deber como ciudadano asumir el liderazgo de ese amplio sector de cartageneros y cartageneras que no están dispuestos a rendirse; que nunca se rendirá”, dijo Betancourt en su comunicado.

El excandidato de ASI también aseveró que el futuro de Cartagena es incierto y que por eso hay que seguir luchando. “Las circunstancias pronostican nuevos tiempos de incertidumbre y de inestabilidad para la ciudad; pero hago un llamado a los ciudadanos a no desfallecer en la defensa de nuestra ciudad y en la búsqueda de una solución estructural a los múltiples problemas”, añadió.

En la concentración estaban los también excandidatos a la Alcaldía que se sumaron a la campaña de Betancourt, Lía Margarita Muñoz, Jorge Quintana y César Anaya.

“Con Quinto perdió Cartagena”

Por su parte, el excandidato del Polo Democrático, David Múnera, aseguró que la elección de Quinto Guerra es sinónimo del regreso de las casas políticas tradicionales y el estancamiento económico, político y social.

“Definidos los resultados electorales. Quiero agradecer a los 12.221 cartageneros y cartageneras que votaron por mí y le apostaron al cambio y la transformación de la ciudad, desafortunadamente la votación no alcanzó para conseguir ese objetivo.

“Con Quinto Guerra escogido como alcalde perdió Cartagena, porque volvieron a ganar los financistas, las casas políticas tradicionales que la han gobernado y el partido de los contratistas, y no necesito tener una bola de cristal para saber que la ciudad seguirá empeorando su situación económica, social y política (...) Habrá que esperar cuántos días va a gobernar el señor Quinto Guerra con la notificación expresada públicamente por el Procurador de que se encuentra inhabilitado y no me sorprendería que a la vuelta de unos meses la ciudad esté en la misma situación de incertidumbre”, dijo Múnera a través de un comunicado de prensa.

El también exconcejal expresó que “los cartageneros se vuelven a equivocar con esta elección, pero así es la democracia y tenemos que respetar los resultados de esta democracia. Múnera seguirá adelante, seguirá haciendo política, vigilando, construyendo, y muy activo en defensa de la ciudad”.

Sin pronunciarse

El Universal se intentó comunicar vía telefónica con Armando Córdoba, el excandidato por el partido Alianza Verde, y no se obtuvo respuesta.