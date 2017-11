Caída de la terna ¿el final de Primero la Gente?

Todo lo que esté asociado al movimiento “Primero la Gente” parece estar signado a la desgracia, al escándalo o acompañado de la mala suerte.

Por lo menos así se desprende del que quizás sea el último acontecimiento público en donde sus líderes han sido protagonistas: la conformación de una terna que terminó por desintegrarse tras un audio que se filtró a los medios.

Desde mayo de este año, fecha en que empezó la interinidad en el Distrito tras la primera suspensión de Manolo Duque como alcalde por parte de la Procuraduría, no lograron ponerse de acuerdo para conformar una terna y enviarla al presidente, quien por ley debía nombrar a un alcalde encargado perteneciente a ese movimiento político.

Finalmente lo lograron después de que el alcalde Manolo Duque, detenido en una cárcel de Sabanalarga, firmó su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 7 de noviembre.

Quienes representan al movimiento Primero la Gente son Elsy Severiche, el capitán Pablo Galindo y Juan Mendoza Góez. Ellos inscribieron a Manolo Duque como alcalde y recibieron posteriormente la credencial que se ganó con 125 mil votos el 25 de octubre de 2015.

Luego de la renuncia de Manolo Duque del cargo de alcalde, y tal como la ley lo estipula, decidieron presentar tres nombres ante el presidente Santos para el reemplazo de Sergio Londoño, alcalde interino de Cartagena. Los escogidos fueron el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, Jorge Mendoza; la política Rosario Ricardo; y una exfuncionaria del Sena y actual funcionaria del gobierno nacional, Isabel De Ávila.

Pero una mala pasada del destino hizo que Severiche enviara un audio en el que revela que José Julián Vásquez, detenido en la cárcel de Ternera, había influido en la selección de las tres personas.

Vásquez, como su primo el alcalde Manolo, el exconcejal Jorge Useche; así como la concejal Angélica Hodeg, afrontan detenciones carcelarias mientras avanza una investigación por presuntas irregularidades en torno a la elección de Nubia Fontalvo como contralora distrital, también detenida.

Renunciaron de la terna

Tras la revelación del audio por varios portales y medios, Mendoza, Ricardo y De Ávila presentaron su renuncia formal como integrantes de la terna diciendo que debían seguir con sus actuales labores.

Lo que dijo Severiche

Elsy Severiche explicó que “José Julián nunca influyó en la elección de los ternados”, y que mencionarlo en el audio “fue un lapsus”.

“Quise mencionar a Manolo Duque, pero dije José Julián. En ningún momento José Julián ha intervenido en señalar o escoger algunos de los nombres de la terna”, reiteró Severiche.

El audio se le escapó de un chat de profesionales que hacen parte de Primero la Gente. Severiche explicó que envió la nota de voz para hacerles claridad sobre cómo se escogieron los nombres.

“Estos ternados fueron sugeridos por los líderes y por el mismo Manolo Duque y verificamos que no tuvieran inhabilidades y que se comprometieran con el movimiento”.

No renuncia

A pesar de todos los hechos adversos, Severiche no afirmó que renuncia al movimiento y dijo que cualquier decisión lo consultará con sus miembros. “ Si llego a tomar una decisión no haré nada que vaya a perjudicar al movimiento Primero la Gente.

“Pensé que estaba en absoluta confianza”: Elsy Severiche

Elsy Severiche nunca pensó que alguno de los miembros del chat de Primero la Gente filtraría la nota de voz que terminó por deshacer una terna y dar un golpe fulminante al movimiento que llevó al poder al exalcalde Manolo Duque.

“Luego de recordar en casa de mi hija la celebración que tuvimos el 11 de noviembre en la casa de los suegros de José Julián, no me lo pensé y empecé a contarles, sin prevención a los profesionales miembros de Primero la Gente por chat, cómo se había hecho la elección de la terna”, dijo.

“La máxima cercanía que he tenido con José Julián ha sido mandarle saludos con su esposa o preguntarle por él, no me he reunido con él en la cárcel, el movimiento sigue vivo”, dijo Severiche, sin embargo no negó que José Julián haga parte del movimiento.

“No creo que haya sido un error, el error es de la persona que de forma malévola está utilizando un documento o una declaración que era privada”, dijo finalmente Severiche sobre el audio.