Candidata a la Alcaldía de Cartagena denuncia que quieren revocar su aval

La candidata a la Alcaldía de Cartagena, Lía Margarita Muñoz rechazó este jueves la solicitud de revocatoria a su inscripción hecha por las directivas del Partido Unión Patriótica.

De acuerdo con Muñoz, de manera “sorpresiva” la dirección de la UP en cabeza de su presidenta nacional, Aída Avella Esquivel envío un oficio al Registrador Especial de Cartagena, José Francisco Daza para revocar su inscripción como candidata por esta colectividad a la Alcaldía Mayor de Cartagena para el periodo atípico 2018 – 2019.

“Habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por la UP y por la autoridad electoral, acompañada de la directiva de este partido, inscribí mi candidatura el pasado 3 de marzo. Ese mismo día le expresé a la presidenta Aída Avella mi agradecimiento por el otorgamiento del aval y el día 5 de marzo me respondió deseándome éxitos en la campaña electoral, ahora y de manera sopresiva me informan que han pedido la revocatoria de mi inscripción”, sostuvo Muñoz.

La aspirante defiende su derecho a ser elegida y asegura que aunque ya pidió explicaciones a las directivas de esta colectividad, no ha recibido una respuesta satisfactoria.

“Me resisto a creer, como se rumora, que los directivos de la UP en esta ciudad estén amangualados con politiqueros corruptos y tengan intereses electorales y burocráticos non sanctos”, indicó Muñoz.

“Fue una premura”

En carta al Registrador Especial de Cartagena, fechada a 9 de marzo, la presidenta del Partido Unión Patriótica, Aída Avella Esquival solicita la revocatoria de inscripción de Lía Muñoz por “causas legales” atendiendo al no cumplimiento de los estatutos de este partido. (Ver carta aquí)

En diálogo con El Universal.com.co, Roque Luis Monterrosa, secretario de la junta patriótica de la UP en Cartagena explicó que “Ella tuvo conversaciones con nosotros, la primera el día 26 de febrero, posteriormente el 27, y entre esas semanas conversamos con ella. Como a nivel nacional se presentaba el tema de elecciones legislativas hubo demora en el trámite del aval y nosotros luego de hacer las investigaciones y viendo que teníamos plazo hasta el 3 de marzo en ese entonces hicimos las cosas de manera ágil”.

Monterrosa explicó que tras cumplirse el proceso de inscripción las directivas notaron que no cumplieron con los “requisitos estatutarios”.

“Nosotros analizamos que incurrimos en un asunto de contravención con nuestros estatutos y a la luz de la ley 1475 de 2011, por lo que hicimos una reunión y definimos lo de la revocatoria de la inscripción”.

Monterrosa descartó que desde la UP existan intereses para apoyar a otros candidatos a la Alcaldía “no hay otro interés con otro candidatura. Le apostamos a la convergencia de candidatos y candidatas alternativos”, dijo.

De acuerdo a la normativa vigente, ningún partido puede revocar el aval concedido a un candidato, no obstante, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y cuando se trata de la revocatoria por causas constitucionales, legales, inhabilidad sobreviviente o evidenciada con posterioridad a la inscripción podrán modificarse las inscripciones hasta un mes antes de la fecha correspondiente a las elecciones.