"Candidatura de Guerra depende de conjueces": Magistrado Novoa

El magistrado Armando Novoa le explicó a El Universal que la decisión en torno a la inhabilidad o no de Antonio Quinto Guerra, como candidato a la Alcaldía de Cartagena “está en manos de los conjueces”.

“La decisión que tomarán los conjueces es sobre toda la resolución; no hubo una votación artículo por artículo; la votación quedó 5 y 4, mi interpretación es que es un solo cuerpo normativo; si hay salvamentos de votos eso cobija la totalidad del acto administrativo”, explicó Novoa.

Para Novoa, cuando se adopte la decisión entonces se podrá decir si el candidato puede seguir o no con su campaña. “Ojalá que esta decisión se tome a la mayor brevedad, antes de las elecciones”, dijo Novoa.

Aunque la ponencia del magistrado Alex Vega avala la candidatura a la Alcaldía de Cartagena de Antonio Quinto Guerra, esta solo alcanzó 5 votos a favor y cuatro salvamento de votos, en la audiencia en sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) ayer.

Ante ello, dos conjueces deberán decidir hoy si Quinto puede seguir como candidato a la Alcaldía de cara a las elecciones atípicas del próximo 6 de mayo. Cartagena está convocando a elecciones para elegir a un alcalde titular, ya que el mandato está en manos del alcalde interino Sergio Londoño, quien está en el cargo desde mayo del año pasado y siguió luego de la renuncia del alcalde titular Manolo Duque, quien está detenido en Sabanalarga por presunta corrupción.

En el caso de la candidatura de Quinto Guerra, el abogado César Saavedra solicitó al CNE revocar dicha candidatura porque el aspirante celebró un contrato con el Ministerio de Vivienda, lo que lo inhabilitaría para aspirar al cargo, según el demandante.

Pero ahora serán dos conjueces, Mario González y Mauro Alberto Aponte quienes definan la situación ya que la votación en sala no alcanzó los 6 votos suficientes para adoptarse.

Estos conjueces a su vez tiene unos suplentes: Rafael Nieto y Luis Macías, para el caso de que alguno de los titulares falte.

Los magistrados Ángela Hernández, Héctor Helí Rojas, Armando Novoa y Luis Franco hicieron salvamento de voto.

La sala del CNE está compuesta por nueve magistrados: Yolima Carrillo, presidenta encargada; Alexander Vega, Armando Novoa, Luis Franco, Ángela Hernández, Felipe García, Héctor Helí Rojas, Gloria Inés Gómez y Emiliano Rivera.

El caso de la aspiración de Antonio Quinto Guerra, ha copado la atención de los medios nacionales que han criticado dicha campaña, lo que ha polarizado la opinión local. Guerra, exconcejal por varios períodos pertenece al Partido Conservador. La colectividad emitió un pronunciamiento avalando la legitimidad de la candidatura de Guerra. Asimismo diversos partidos políticos locales, incluido el Partido Liberal, Cambio Radical, entre otros, lo acompañan.

"No hay inhabilidad": Abogado Toncel

El abogado Wilson Toncel Gaviria, aseguró que: “Antonio Quinto Guerra, candidato a la alcaldía de Cartagena, no está inhabilitado”. En este caso, “toda inhabilidad debe ser interpretada de manera restrictiva no de manera analógica”, dijo.Toncel Gaviria concluyó: "He tenido la oportunidad de analizar las normas analógicas de las inhabilidades de un alcalde y he realizado un estudio de la ley llegando a la conclusión que Quinto Guerra no está inhabilitado.

Además dijo que las inhabilidades y las incompatibilidades son limitantes a los derechos constitucionales fundamentales. En el caso del candidato Quinto Guerra, el abogado aclara que la inhabilidad se causa en celebración del contrato no la ejecución del mismo.

El jurista, aclara que no es concepto propio, el Consejo de Estado y la Corte Constituciinal lo tiene dicho porque no es el primer caso igual que se presenta en Colombia. El verbo rector es ejecutar no celebrar.

"Las inhabilidades directas de ley para el cargo de alcalde las encontramos en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en los términos que lo modificó el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, de la que por su vinculación con el tema estudiado solo citamos la causal pertinente que dice: No podrá ser elegido ni designado alcalde quien: Durante el año anterior a su inscripción haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros o haya celebrado por sí, o por interpuesta persona, contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio".

De acuerdo con Toncel no está inhabilitado una persona para aspirar y ser elegido alcalde de una ciudad cuando haya celebrado un contrato antes del año anterior a la elección, pero en parte ejecutado y prorrogado en el tiempo o adicionado su valor o plazo dentro del año anterior a la elección.