Carlos Feliz confirma que renunció para aspirar a la Gobernación

En una rueda de prensa con medios locales y regionales, el exsecretario del Interior de la Gobernación de Bolívar, Carlos Feliz Monsalve, confirmó que su renuncia obedece a su futura aspiración a la Gobernación de Bolívar. Agregó que aunque no puede revelar aún el nombre del partido que lo avalará, su futura candidatura “sí será por un partido”.

“La intención de la renuncia fue la de quedar habilitado para las elecciones regionales y poder tener la posibilidad de aspirar a la Gobernación de Bolívar; no puedo asegurar el nombre del partido que me avalará, pero no solo me gustaría el aval del Partido de La U sino de varios partidos, porque creo en la fortaleza de los partidos, en su institucionalidad”, expresó Feliz Monsalve.

No descartó la posibilidad de recoger firmas, pero aseguró que el aval partidista está en primer lugar.

El exfuncionario departamental también fue diputado bolivarense por dos periodos. Dentro de su labor como secretario del Interior, Feliz destacó el fortalecimiento de los organismos comunales en Bolívar mediante la estrategia de asistencia técnica directa a los municipios; el fortalecimiento de la implementación y puesta en marcha de la política pública de población LGBTI en Bolívar; proceso técnico de formulación de la política pública de juventud; el fortalecimiento de las comisarías de familia en Bolívar; y toda las gestiones en seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Como diputado resaltó que muchos de sus proyectos se convirtieron en ordenanzas. Uno de ellos, según Feliz, fue “que las alcaldías y concejos a lo largo del departamento sean conformadas por los mejores hombres y mujeres de Bolívar con altas capacidades técnicas, académicas y políticas para lograr un desarrollo mancomunado en el departamento”.

De esta manera, Feliz Monsalve oficializa su aspiración al primer cargo departamental.