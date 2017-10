Alcalde 'Manolo' Duque ya renunció

Una fuente le reveló a El Universal que el alcalde Manolo Duque, detenido en una cárcel de Sabanalarga, por presuntos delitos en la elección de la contralora Nubia Fontalvo, decidirá renunciar a su cargo hoy a través de una misiva que se hará pública entre el martes y el jueves de esta semana. La misma ya fue proyectada por los abogados Manolo Duque, firmada por él, con su huella dactilar y refrendada por un sello del INPEC.

En la carta que conoció El Universal, a través de la fuente, Manolo reitera que su voluntad seguirá siendo servir a Cartagena. Agrega que esa “noble tarea y misión ha tropezado con múltiples dificultades”.

Más adelante el alcalde reconoce “que las dificultades que enfrenta como persona natural no pueden generarle un trastorno de gobernabilidad a la ciudad”. La carta va dirigida al presidente Juan Manuel Santos, al cual el alcalde se dirige diciéndole que la misma es para renunciar irrevocablemente al cargo de alcalde de Cartagena. “Me voy sin odios, sin rencores, como un gesto de amor por mi ciudad. Gracias a quienes me acompañaron y me siguen acompañando en este camino que la vida me ha trazado”.

“Toda la bendición de Dios, buen viento y buena mar para quien ocupe nuestro lugar y logre interpretar a nuestro pueblo de la mejor y más sentida manera. Con todo cariño y respeto le digo a todos los cartageneros que es un hasta pronto”, son apartes de lo escrito por el mandatario en esta carta de renuncia.

Una copia de la misiva también fue dirigida al alcalde encargado Sergio Londoño.

Al parecer las dilaciones en lo que tiene que ver con su proceso han generado un “estrés” en el alcalde quien tomará la decisión “para bien de su familia, de él mismo y de la ciudad”, dijo la fuente a este medio, una persona que no quiso revelar su nombre y que participó activamente en la campaña del alcalde Duque.

Al parecer la decisión también obedece en una estrategia para concentrarse en la defensa del alcalde.

Ayer los rumores fueron tomando fuerza, al punto que varios seguidores y amigos del alcalde publicaron el anuncio en sus cuentas de redes sociales personales.

Manolo Duque afronta un proceso por presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo como contralora, escándalo que se destapó a raíz de la relación de 400 audios en donde el concejal Jorge Useche reveló el presunto plan para apropiarse de cargos y recursos de la alcaldía y la contraloría, según la Fiscalía. Useche también está detenido en la cárcel de Sabanalarga junto ocn el alcalde Manolo. Vea aquí el especial Cartagena bajo la lupa renuncia del alcalde si se concreta es el camino expedito para un proceso de elecciones atípicas en la ciudad.