"Cartagena es como un resumen de Colombia"

En entrevista con El Universal, el candidato presidencial Humberto de la Calle habló sobre la necesidad de ejercer una política sin extremismos y aseguró que “la verdadera campaña empieza después del 11 de marzo”.

De la Calle fue el primer candidato presidencial para las elecciones de 2018, tras imponerse con 365.685 votos sobre Juan Fernando Cristo en la consulta liberal del pasado noviembre.

Desde entonces, el político caldense ha promovido en diferentes escenarios su programa de gobierno denominado ‘La Paz en marcha’ con el que busca generar un cambio desde la esperanza.

El exjefe del equipo negociador del Gobierno con las Farc es consciente de la indignación colectiva que se mantiene en el país frente a las acciones de este grupo que hoy cuenta con un candidato presidencial, pero critica que exista una ‘miopía’ selectiva frente a esto.

“La indignación es lógica pero no podemos estar atados al pasado, hay que superar esta situación. Veo una cierta miopía selectiva cuando se habla de crímenes graves, pensamos en las Farc y olvidamos que aquí hubo un conflicto donde también hay otros responsables, por eso la Jurisdicción Especial para la Paz es para todos: organizaciones sucesoras del paramilitarismo, miembros de la fuerza pública que equivocaron el camino… la indignación es correcta y moralmente más valida si critica la totalidad de las violaciones y no solo parte de ellas”, sostiene.

El candidato expresa que “lo determinante para Colombia no son las Farc, salgamos de ese síndrome. Lo determinante es saber que es una sociedad extraordinariamente injusta”.

Frente al auge de las organizaciones criminales y el fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional (Eln), tras la firma del acuerdo de paz con las Farc manifiesta:

“Frente a las bacrim no hay camino distinto a enfrentarlas, ahí no hay ninguna posibilidad de negociación, y, con respecto al Eln, francamente no creo que en algún momento se hubiera pensado que se había debilitado, lo que es evidente es que la acción guerrillera con métodos terroristas es muy difícil de controlar. El Eln es un grupo más pequeño que las Farc pero precisamente por su modo de actuar, su presencia en todas las comunidades, se mueve con la clásica estrategia que es difícil de controlar. Yo no reiniciaría conversaciones con el Eln si no hay una garantía y la mejor garantía es el cese unilateral”.

En su paso por Cartagena, De la Calle se presentó ante jóvenes universitarios y conversó con transeúntes en la Torre del Reloj. “Cartagena es como un resumen de Colombia, está la Cartagena floreciente, en la que todos queremos estar, la que se vende en el exterior, pero también la Cartagena invisible, la de Nelson Mandela, El Pozón… la de los desplazados y esto indica que debemos tener una visión más integral de Colombia de la que tenemos ahora y también menos indiferente”.

“La industria de la enfermedad”

De la Calle presenta su propuesta de salud explicando que hay que vencer la “industria de la enfermedad”. La mayor queja que oigo es sobre salud, es una preocupación de los colombianos. El origen del problema es que tenemos una industria de la enfermedad y no un verdadero sistema de salud.

“Cambiar el concepto, crear salud, es decir, medicina preventiva, médico familiar como puerta de ingreso al sistema, a ese médico familiar le asignamos un número de familia, el medico actúa de manera activa, previendo y no esperando la enfermedad.

No se trata de lucrarse con la enfermedad. El método de pago que propongo es que sea al revés, no pagar por evento, sino por la mejor salud”.

Y agrega: “Vamos a medir la salud por las personas que no se enferman, que comen bien, que hacen deporte, que demoran la aparición de las enfermedades crónicas y de esta manera se alivian los costos que tanto pesan sobre el sistema de salud”.

Humberto de la Calle propuso: “Cambiar el modelo económico que está demasiado ligado a la industria extractiva generando las volatilidades que hemos visto últimamente. Tuvimos 10 años de bonanza petrolera y carbonífera y el resultado es que ni ahorramos afuera ni combatimos la llamada enfermedad holandesa, pero tampoco cambiamos la estructura inequitativa de la sociedad colombiana”, apunta.

Cambio de la economía

El candidato presidencial por el Partido Liberal Humberto de la Calle Lombana es doctor en derecho, ha sido vicepresidente de Colombia, ministro de Gobierno, registrador Nacional, y jefe negociador del acuerdo de paz de La Habana.