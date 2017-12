"Cartagena necesita autoridad": Vargas Lleras

Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente de Colombia que aspira ahora a ocupar el más alto cargo del país, obtuvo el 20% a la pregunta sobre quién creen los colombianos que será el próximo presidente de Colombia, 2 puntos por encima de Sergio Fajardo según la reciente encuesta de YanHaas. El candidato está recorriendo el país presentando sus propuestas para todos los sectores, a través de unas cartillas en las que da cuenta de diversas inversiones en lo que sería su mandato presidencial.

Es hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras de La Fuente, hija de Carlos Lleras Restrepo, quien fue presidente de Colombia entre 1966 y 1970.

Vargas Lleras, abogado de la Universidad del Rosario, ha sido concejal, senador, ministro de Vivienda y del Interior y vicepresidente de la República. Con esas charreteras aspira por firmas a la Presidencia. Vino a Cartagena a promover su propuesta para darle un vuelco al turismo como industria en donde la ciudad ocupa un lugar principal. En ella promete crear el ministerio del Turismo.

En diálogo con El Universal habló de la ciudad, de cómo ve al país y de su campaña camino a la Casa de Nariño.

El Universal: ¿Cómo ve la interinidad en la Alcaldía de Cartagena?

Germán Vargas Lleras: “Yo lo que sostengo es que esta ciudad no puede seguir en este grado de desinstitucionalidad, de falta de autoridad, por periodos tan cortos de tiempo. En el caso de Barranquilla, bastó que tuvieran tres buenos alcaldes y en 12 años transformaron a la ciudad. En Montería sucedió lo mismo, llegó Carlos Correa, Marcos Daniel por dos periodos y transformaron a la ciudad, que era no mucho más que Sincelejo hace 15 años, hoy está a años luz. Bastó que llegaran tres buenos alcaldes consecutivamente y pusieran orden para cambiar a la ciudad. Contrario se ha hecho en Bogotá en donde hemos tenido pésimos alcaldes en los últimos años y el retroceso ha sido monumental. En Cartagena lo que necesitamos es estabilidad, autoridad, institucionalidad”.

EU: ¿Qué tiene pensado para Cartagena específicamente Germán Vargas Lleras?

GVL: “En el Plan Maestro II, nosotros incorporamos el componente de movilidad urbana y de accesos y salidas a los nodos logísticos; seleccionamos 10 ciudades en donde creemos que el Estado tiene que entrar a cofinanciar este tipo de proyectos, entre ellas Cartagena, y lo que yo estoy estructurando es focalizarnos en el proyecto avenida Bicentenario, los 10 kilómetros de la vía perimetral, esos serían los dos proyectos que ejecutaremos”.

EU: ¿Cómo ve el proyecto que recuperaría el Canal del Dique?

GVL: “El reto es cómo conseguimos los recursos, la recuperación del Canal Dique es un proyecto extraordinario que permitiría la rehabilitación de millones de hectáreas, salva a la bahía. Pero es un proyecto costoso, esos estudios que hizo el Fondo Adaptación, son magníficos, no está claro pero sería nuestro tercer gran objetivo”.

EU: ¿Y, sobre la Base Naval?

GVL: “Es otro de los objetivos, materializar el traslado de la Base, el cual es un proyecto desde el punto de vista urbanístico excelente. Le daría movilidad al corredor de Bocagrande, porque el 25% de esos terrenos estarían destinados a la movilidad, el 40% a parques y avenidas, tendríamos un sendero peatonal hasta el barrio Manga extraordinario, y lo más interesante del proyecto es que no habría vivienda sino un gran centro financiero y terminal de cruceros, una zona hotelera, auditorios.

“Hay un condicionamiento que tenemos que solucionar, los originadores del proyecto (un consorcio inglés) no están dispuesto a hacer ni una sola inversión hasta que se multiplique por tres la disponibilidad de operaciones aeroportuarias hora/pico y eso no se va a dar en el aeropuerto actual. Yo le he dado gran impulso al nuevo aeropuerto en Bayunca que tendrá doble calzada por un lado y por otro el proyecto Caribe II, de manera que un mejor lugar sería imposible. Barranquilla con $350 mil millones, algo monumental, y Santa Marta están ampliando sus aeropuertos, Cartagena no puede quedarse rezagada”.

EU: Pero nos preocupa que se vaya la Base Naval...

GVL: “No, pero la Base se iría para el lugar que la Armada Nacional determine. Porque los originadores lo que señalan es que el presupuesto que estaría disponible, que puede ser del orden de $250 mil millones, atendiendo a los requerimientos que la propia Armada defina y el lugar de la futura Base, también es una decisión que compete a la Armada, lo deseable sería pensar que se pudiera instalar en Barú, otro sitio es en el corredor Cartagena-Barranquilla, es una decisión que aceptaremos. Pero el terreno actual es fundamental para el desarrollo de Cartagena.

EU: ¿Le gusta la idea de la región basada en la RAP Caribe?

GVL: Depende. Yo fui, siendo ministro del Interior, el promotor después de 20 años, el promotor de la ley de ordenamiento territorial. Yo concibo a las regiones como unos entes de planificación, y lo que importa son las inversiones, no que se estructure un congreso regional, no necesitamos un gobernador regional, no necesitamos un contralor regional, todo esa estructura política sobra. La región necesita crear elementos de coordinación y de planificación, porque importan son los recursos, el desarrollo, no crear una superestructura jerarquizada en lo político como la conciben algunos”.

EU: ¿Qué nos puede decir sobre seguridad?

GVL: “Yo presenté un documento en materia de seguridad ciudadana donde identificamos los mayores problemas, es que la situación es dramática, anualmente se cometen 3 millones quinientos mil delitos en el país, y solo el 1.5 termina con condenas efectivas. Eso quiere decir que el delito sí paga en Colombia, que el sistema judicial y penitenciario no disuade a nadie. Los ejes de ese programa es una judicialización efectiva, porque la Fiscalía no puede andar por un lado y los jueces por el otro. Los homicidios han disminuido, pero ahora se cometen pequeños hurtos, robos de celulares, microextorsiones; por eso una propuesta es que el factor de reincidencia sea determinante en las penas, y evitar las excarcelaciones, como lo hizo Estados Unidos. También propongo acabar con el Inpec, no podemos continuar con una entidad con 92 sindicatos; se necesita una entidad adscrita a la Policía que maneje el sistema carcelario y avanzar un régimen de alta seguridad para que no opere la delincuencia desde los centros penitenciarios”.

Sobre esto Vargas Lleras propone la reestructuración de las cárceles con nuevas, mano dura contra el microtráfico y la microextorsión.