"Cartagena no necesita elecciones, necesita acciones"

Con presencia del alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, la secretaria de Infraestructura Clara Calderón y el gerente de Transcaribe Humberto Ripoll y demás funcionarios del Distrito, inició hacia las 8:30 de este domingo el tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Cartagena. (Lea aquí: El regreso del Concejo de Cartagena a sesiones en medio de la crisis)

A la cita, asistieron 17 concejales, la ausencia de Jorge Useche y Angélica Hodeg, fue notoria en el recinto. La corporación edilicia retoma su trabajo en medio de la crisis política que los enloda, debido a que el exconcejal Jorge Useche, se encuentra recluido en la cárcel para funcionarios en Sabanalarga (Atlántico) y Hodeg, recibió una suspensión de su partido, Alianza Verde, por estar inmersa en acciones penales debido a la elección de la contralora Nubia Fontalvo.

Con un discurso motivando a todos los entes, cabildantes, funcionarios a estar unidos e invitando a trabajar bajo los principios de austeridad, transparencia, orden y autoridad, el alcalde encargado ordenó la reanudación de las actividades en el cabildo.

"Han pasado 4 meses desde que me pare por primera vez aquí. Cartagena cumplía 483 años de fundada y la administración de la ciudad pasaba por un momento álgido. Hoy, después de haber sido dos veces alcalde encargado y de completar 60 días en el actual encargo, puedo venir a reiterarles que la ciudad necesita de todos, necesitamos de una Cartagena llena de esperanza, gobernada bajo los principios de austeridad, transparencia, orden y autoridad", enfatizó Londoño.

El mandatario local agregó que la crisis institucional que afronta Cartagena, no es producto del destino, es el resultado del accionar desordenado de las élites y los políticos.

"Las élites económicas, sociales, políticas y funcionales que consideran que lo público puede ser una empresa para las personas y el de sus allegados. pero no solo los que con el erario público viven sino también a los líderes que en época electoral hacen su agosto negociando con el hambre de su pueblo", precisó.

El alcalde encargado detalló que en este tercer periodo de secciones se presentarán varios proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los cartageneros, como son el día de las personas con perdida auditiva o la reglamentación de las actividades ecoturísticas en los manglares o debatir el proyecto el presupuesto general del Distrito como lo indica la ley son algunos de ellos.

Finalmente, el alcalde Londoño les dijo a los concejales que tienen la experiencia, la experticia de conocer cada rincón de la ciudad y de palpar sus necesidades, "muchos de ustedes, sino la gran mayoría, son políticos que cuya profesión la han hecho a través de años de diálogo ciudadano. El valor de ese conocimiento hoy servirá para edificar también la ciudad de la esperanza que tanto hemos soñado".

(Lea puede interesar: ¿Debe renunciar el Concejo de Cartagena en pleno?)

"Trabajar conjuntamente"

Comenzando las actividades del órgano coadministrador, los concejales César Pión y Javier Curi tomaron la vocería, y manifestaron la necesidad de trabajar unidos.

Pión hizo un recuento de algunos aspectos en los que hay que trabajar en la ciudad, habló acerca de la educación, la pobreza, el desempleo y la economía de la ciudad.

"Cartagena es la segunda ciudad del país con pobreza monetaria, a pesar que la ciudad y Bolívar aportan el 4,33% del Producto Interno Bruto del país, y en conjunto son la mayor economía de la Costa Caribe, pero este PIB no lo está produciendo el Distrito, sino los pilares y motores de economía que tiene el Distrito, que son el puerto, las industrias y el turismo. De ahí la importancia de trabajar conjuntamente para poder transformar la ciudad", precisó Pión.

"La ciudad no necesita elecciones"

Javier Curi, en su intervención manifestó que hoy se hace necesario rescatar la credibilidad de la gente a la instituciones, porque no brindan seguridad ni transparencia.

"Hoy estas políticas públicas no prosperan, porque no estamos brindando lo que los cartageneros están necesitando. Cartagena no necesita elecciones, aquí lo que se requiere es política y en política lo que cuenta es el resultado de las acciones", manifestó el cabildante.

Curí le pidió al Alcalde que en su gestión se establezcan reglas de poder justas, estables y consensuadas, con las cuales según él, se mejorarían las decisiones del gobierno y se gozaría de mayor aceptación de la comunidad.

"Hay funcionarios de más de 15 años"

El cabildante también habló acerca los 8.545 contratos por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) celebrados por cerca de 62 mil 583 millones de pesos por el Distrito y exigió que se revelen quienes son los funcionarios que tienen más de 15 años trabajando de esta esta manera. (Lea aquí: Alcaldía contrató 8.545 OPS en 2016)

"Yo solicito que se acaben las OPS, hay funcionarios que tienen más de 15 años contratados de esta manera, sometidas a ese tráfico. Hago un llamado a esos funcionarios por OPS, sea cual sea su religión y partido, que se manifiesten, si los puestos se necesitan tenemos un deber con esos funcionarios públicos", aseveró.

Curi en su intervención también tocó el tema de la gestión pública de la ciudad, el plan de desarrollo, la situación de los Inspectores de Policías, de las Comisarias de Familias, el proyecto de Mitigación de Riesgo, el alcantarillado y acerca de las acciones populares en contra del Distrito.

Finalmente a las 9:45 de la mañana se dio por terminada la sesión. Este lunes sesionarán nuevamente.