Caso contra concejales: Fiscalía desempolva audios de Useche

Las más de 400 horas en las que el concejal Jorge Useche conversó en 2016 con varias personas, entre concejales, amigos, familiares y funcionarios públicos, a través de su línea telefónica, la cual estaba ‘chuzada’ por la Fiscalía, empezaron a ser desempolvadas en las audiencias que se siguen contra 9 concejales de Cartagena.

A estos servidores se les investiga por haber presuntamente incurrido en prevaricato y cohecho en la elección de Nubia Fontalvo como contralora en 2016.

Por los presuntos hechos, construidos a partir de esas escuchas, están detenidos el propio Useche y el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, en la cárcel para funcionarios públicos de Sabanalarga.

Asimismo la misma excontralora Nubia Fontalvo y la concejal Angélica Hodeg, están recluidas por las mismas presuntas actuaciones en la cárcel de mujeres de San Diego.

El primo hermano del exalcalde Duque, José Julián “JJ” Vásquez, a quien la Fiscalía señala de haber sido el “poder en la sombra” detrás de la administración de Manolo Duque, también está detenido por este mismo caso en la cárcel de Ternera.

Todo quedó grabado

Useche intercambió comunicaciones con el exconcejal Zaith Adechine, la concejal Hodeg, el concejal Édgar Mendoza, con JJ Vásquez y varios funcionarios de la administración en las que, según la Fiscalía, dejó ver “una empresa criminal” que se organizó en torno a conseguir puestos, recursos y dádivas del Distrito. Uno de esos propósitos, según el ente acusador, fue hacer elegir a Fontalvo, a pesar de saber que era ilegal, su inclusión en la terna y su nombramiento como contralora distrital, dado que no había alcanzado el puntaje para entrar entre los escogidos, entre otras limitantes.

En la audiencia del miércoles, la Fiscalía ha sustentado la inferencia de autoría utilizando audios extraídos de la interceptación del teléfono de Luz Estella Cáceres, exsecretaria general del Distrito, hacia todos los concejales, días después de la primera elección de Nubia Fontalvo como contralora distrital, el 8 de enero de 2016.

Sostiene la Fiscalía que “el Gobierno de Manolo Duque, de manera ilegítima, buscó acuerdos de gobierno a través de la adjudicación de contratos de prestación de servicios en la administración”.

Concejales investigados

Los concejales investigados, quienes no están detenidos y acuden a las audiencias con sus abogados, son: Édgar Mendoza Salame, Antonio Salim Guerra, Luis Javier Cassiani, Erich Piña, William Pérez, Duvinia Torres Cohen, Lewis Montero, Américo Mendoza Quessep y Ronald Fortich. También el exconcejal Zaith Adechine y la exsecretaria general del Distrito, Luz Estela Cáceres.

Las audiencias se llevan a cabo en el complejo judicial de la judicatura.

La defensa de Useche

Mientras tanto, los abogados defensores, entre los que cuenta Hernando Osorio, abogado de Useche, se ha centrado en que “no hay delitos sino cabildeo político”.

“La Fiscalía interpretó mal muchos de los audios y sobre eso está basada la apelación en su defensa”, dijo en su momento.

“Useche no ha incurrido en ningún delito; por ejemplo en una conversación con su tío Jorge Correa, lo que Useche le dice sobre Nubia Fontalvo es que es una mujer independiente, seria y que él la conocía, pero Jorge nunca dijo ‘yo votaré por ella porque me pagaron una plata’, eso no es así y la Fiscalía en su síntesis dice otra cosa”, explicó Osorio a este medio.

La frase

"El cabildeo o la gestión de cargos políticos no es ningún delito en Colombia, Jorge no debería estar pasando por esto; porque no es delito que los senadores de la República tienen y recomiendan a personas en cargos importantes” Hernando Osorio, abogado