Caso contralora: dejan en libertad al concejal Luis Cassiani

El Juez Cuatro Penal con Función de Control de Garantías decidió este jueves dejar libre al concejal Luis Cassiani Valiente, implicado en la elección irregular de Nubia Fontalvo como contralora Distrital en el año 2016.

La medida de aseguramiento le fue interpuesta al cabildante el pasado 16 de marzo por el juez Segundo Municipal con Control de Garantías, Marvin Ayos, luego de considerar que existen méritos en las pruebas presentadas por la Fiscalía, para demostrar que el concejal “incurrió en cohecho y recibió dádivas para elegir a Nubia Fontalvo como contralora”.

No obstante, la defensa del concejal consideró que “toda vez que el fin de la medida impuesta al concejal es para evitar la repetición de una elección irregular (como presuntamente se dio la de Fontalvo), es procedente que ejerza su función con respecto a sus otras competencias como concejal, las cuales no tienen reproche alguno”.

A través del recurso de habeas corpus, el cabildante solicitó se concediera su libertad toda vez que la providencia por la cual se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en su sitio de residencia, “atentaba contra sus derechos fundamentales al Debido proceso y al derecho de defensa, generando una vía de hecho en su desfavor”.

"Se expuso que la orden del Juez que resolvió la petición de la Fiscalía, no se refirió a el individualmente, no tuvo en cuenta sus pruebas, ni los argumentos formulados por su abogada. La decisión que se tomó, trató el hecho planteado por la Fiscalía, no a cada imputado como exige la Constitución y la Ley, siendo que en Colombia se establece un derecho penal de autor. Por estas razones, no pudo defenderse a través de recursos; sintiéndose por ello, ilegalmente detenido", dijo la defensa de Cassiani.