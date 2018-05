Caso Quinto: “Esto no es un capricho, es un tema de ley de inhabilidad”

La Procuraduría General de la Nación espera este miércoles la respuesta del Consejo Nacional Electoral sobre el recurso de nulidad en contra de la decisión adoptada por este tribunal electoral que mantiene la candidatura de Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena.

Juan Carlos Cortés, Viceprocurador General, insiste en que el candidato conservador está inhabilitado para participar en las elecciones del próximo domingo y espera que el CNE en la audiencia de adopción de decisión "actúe de conformidad con la ley".

“La Procuraduría tiene elementos, claridad y convicción en que el candidato se encuentra inhabilitado por haber ejecutado y celebrado un contrato con la Gobernación de Bolívar hasta diciembre del año anterior y firmado y celebrado un otrosí con el Ministerio de Vivienda el día 30 de octubre”, sostuvo Cortés en diálogo con la WRadio.

El funcionario explicó uno de los argumentos por los que radicó la solicitud de nulidad ante el tribunal electoral "Este organismo votó este asunto y obtuvo una votación de (5-4). La norma exige que en las decisiones del CNE se cumplan las dos terceras partes para que adopte pero esto no se logró y por eso se designaron dos conjueces y al designarse dos conjueces, la sala queda integrada no por nueve sino por once. Es decir, la decisión que se adoptó no cumple con la mayoría calificada que exige el ordenamiento jurídico y por eso estamos pidiendo que se declare la nulidad".

El Viceprocurador reiteró “esto no es un capricho, es un tema de ley de inhabilidad (...) La norma dice que en el año anterior esa persona no puede celebrar contratos con entidades públicas y el señor Quinto Guerra celebró un contrato en 2016 y con vigencia hasta 2017”.

Lo que dice el Ministerio de Vivienda

Iveth Páez Ramírez, coordinadora de contratos del Ministerio de Vivienda, le respondió al Consejo Nacional Electoral sobre el contrato que suscribió Antonio Quinto Guerra con esta entidad, por lo cual un abogado interpuso una solicitud de nulidad de su candidatura a la Alcaldía.

En su respuesta Martínecertificó ante el CNE, “que el señor Antonio Quinto Guerra Varela, no ha celebrado con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio otro contrato en fecha reciente. El otrosí al contrato 329 de 2017 no modificó el objeto contractual”.

La defensa de Quinto

En diálogo con El Universal, Guerra Varela manifestó “Es un hecho injusto de querer sacarme de la contienda electoral porque le serví al Estado, más no me serví del Estado como otros; pero estamos en una democracia y lo asumimos con hidalguía. La presunta inhabilidad que tenía era porque fui servidor público, que al contrario debe sentirse orgullo que un hombre de pueblo pudo haber sido el asesor de la ministra de Vivienda y asesor del Fondo Adaptación”.