Celebrando la “ganancia” de la Contraloría

Desde el 8 de enero de 2016, antes de que oficialmente, el Concejo eligiera a Nubia Fontalvo como contralora distrital, Jorge Useche comenzó a celebrar el nombramiento.

En esa fecha, en una conversación con su tío Jorge Correa, le comenta que en la reunión sostenida con los concejales en la Alcaldía finalmente acordaron votar por Nubia Fontalvo y le esboza los beneficios que esto traería para él, aprovechando que todos habían quedado convencidos que Fontalvo era su cuota de apoyo a la Administración.

Jorge Useche: Anoche estuvimos reunidos en la Alcaldía, no nos dejaban mover para no poner la decisión en riesgo, las primeras decisiones controversiales en el sistema que se decidió ayer es el tema de contraloría ahí

Jorge Correa: ¿En personería esta definido?

Jorge Useche: Sí, en personería no hay nada que hacer, pero en Contraloría era donde queríamos encontrar el espacio para atender a la Administración y ellos querían que nosotros consiguiéramos más tiempo para ellos echarse para atrás, en últimas se vio que no se podía y ayer se decidió por apoyar a la mujer, persona que es cercana, Nubia … es una pelada chevere, ella es independiente, se presentó en los tres concursos para ver en cual pasaba … esta vez papa Dios tenía para ella ese cargo. Cuando hablé con ella, que vi independencia, vi la oportunidad de llevarla al Gobierno y recomendarla; al final no me dio la tranquilidad suficiente como para meter las manos en la candela y sin decirle nada la fui dejando y bueno ella hoy agradece todo eso y cree que parte de lo que se adelantó, se logró que la nombraran, así que nos pone en una posición chevere; además que todos los colegas creen que es mía, osea en una situación de poder nos sirve para que en algún momento lleguen a pensar de que puede ser de nosotros y eso nos de un poco de más respeto en la corporación

Jorge Correa: Perfecto y ella es ¿Nubia qué?

Jorge Useche: Nubia Fontalvo

En otra conversación sostenida ese mismo día con un hombre desconocido, Useche le comenta que la pelea para que Fontalvo quedara en ese puesto fue dura.

Jorge Useche: Una pelea hp que la dí con tigre con burro amarra’o, pero el burro mordió (risas)

Hombre desconocido: … entonces ganaron la Contraloria

Jorge Useche: Totalmente compa, totalmente

Hombre desconocido: Usted es un un duro, yo se lo he dicho, usted es un duro.

Jorge: Por fin, por fin vimos una en esa vaina

Hombre desconocido: (... no se entiende la conversacion) quién te conoce

Jorge: Yo se quién es, claro que sí

Hombre desconocido: Ese man estaba diciendo: ‘ese peladito, Jorgito Useche, eso va pa lante

Jorge Useche: Ya mostramos … no la querían robar un poco de hipócritas hp que estaba ahí y los enfrentamos.

Hombre desconocido: ¿Tú sabes quien ganó la Contraloría?

Jorge Useche: Nos la ganamos nosotros, esa vaina es de nosotros

Hombre desconocido: ¿De nosotros quienes?

Jorge Useche: De los azules con el gobierno y bueno los aliados que nos ayudaron ahí, pero eso es una tarea que hicimos nosotros con José (Julián)

Hombre desconocido: ¿Cómo quedó la votación?

Jorge Useche: quedamos 11 a 8, los otros hp son ardidos, cuando vieron que estaban perdidos se fueron.

Ese mismo día, a las 8:52 de la noche, Useche le confirma la buena noticia a su amigo Cecilito Montero.

Jorge Useche: Hermano mayor

Cecilito Montero: Hermanito, ya llegue a Cartagena, pero la familia no sabe que ya llegue. Ya sé que estuviste tomándote unos traguitos con José Julián.

Jorge Useche: Aja tenemos contralora, nojoda, hp, creíste que le iba a ganar a Vicentico

Cecilito Montero: La contralora, para eso es que me han llamado, me llamó ….

Jorge Useche: Dígale a Vicentico que el pollo salió bueno (…) porque a esa vieja, quién le hizo la campaña fuimos nosotros.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.