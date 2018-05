Clausura de sesiones: Plan Maestro de Educación quedó para después

Con la aprobación de dos acuerdos, el que establece el procedimiento para la selección del nuevo contralor del Distrito de Cartagena; así como el de la reglamentación del control político en el ente territorial, el Concejo de Cartagena cerró su primer periodo de sesiones ordinarias del año.

Asimismo fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo de exoneración de impuestos de Industria y Comercio para las nuevas empresas que se instalen o relocalicen en el Distrito.

El que definitivamente fue retirado fue el proyecto de acuerdo del Plan Maestro de Educación, presentado por el Distrito. El Universal conoció que el alcalde (e) Sergio Londoño lo retiró el miércoles. Es probable que el plan sea reformulado, pero esa gestión le corresponderá a la administración de Antonio Quinto Guerra, quien asumirá el cargo hoy. Una de las trabas al proyecto era que no existían fuentes de financiación para la iniciativa, prospectada a 10 años.

“Estamos en un tiempo interesante”: Toncel

En su discurso de clausura del periodo, Wilson Toncel, presidente del Concejo, se refirió a todas las dificultades que sorteó en el cargo. Una de ellas la disminución del quorum a más de la mitad dada las situaciones jurídicas que enfrenta la corporación, y que tiene en casa por cárcel a 10 concejales. “Dice un proverbio chino ‘ojalá vivas en tiempos interesantes’ pues bien, yo les digo hoy, que en Cartagena estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos de cambios, de crisis y de oportunidades”, dijo Toncel. “Un tiempo lleno de vicisitudes y sobresaltos, tanto el ejecutivo como el Concejo hemos padecido momentos de conmoción y alteración de nuestra institucionalidad”, destacó. El presidente reconoció el apoyo de Londoño en muchos aspectos. “El deseo común de sacar la ciudad adelante, pudo más que el individualismo que en muchas ocasiones nos caracteriza a los cartageneros, y logramos conjuntamente capotear el temporal”, dijo Toncel.

“Creo haber logrado actuar con prudencia, mesura y tranquilidad, para afrontar en paz la tormenta, en que se cubría nuestro Distrito”, apuntó.

Los 255 días de Sergio

A su turno, Sergio Londoño, alcalde encargado, en su último discurso público como alcalde, ya que entregará el cargo hoy a Quinto Guerra, hizo un repaso por los 255 días en que estuvo en el poder local, detalló sus aciertos y momentos de flaqueza. “Nunca imaginé llegar a gobernar a Cartagena por algo más de 255 días, en el periodo más oscuro, contra todo pronóstico, y lograr impedir que la nave sucumbiera ante la tormenta. Este equipo, ustedes y la administración, logramos con nuestras acciones dirigir a buen puerto nuestra ciudad”, expresó.

FRASES

“Estimo acertadas todas mis decisiones para sobrellevar esta tragedia o crisis de ciudad, de la que confío saldremos pronto”, dijo Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo

“El diálogo y las ganas de trabajar por Cartagena pudieron más que cualquier diferencia entre el Distrito y el Concejo”, Sergio Londoño, alcalde de Cartagena.

Los discursos

DISCURSO DE SERGIO LONDOÑO:

“Que día tan oportuno para la clausura de estas sesiones ordinarias. Es mi último día como Alcalde encargado de Cartagena. Ha sido el mayor honor de mi vida y le agradezco al señor Presidente de la República haberme otorgado el privilegio de servirle a nuestra ciudad en calidad de Alcalde. A mis coterráneos por acogerme en cada barrio, en cada esquina, por contarme sus historias y por soñar en conjunto por una Cartagena grande y que caminando unida supere las heridas del pasado”.

Redujimos considerablemente los gastos de funcionamiento del Distrito para hacerle frente a nuestra realidad presupuestal.Llevamos más de 100 obras a todos los rincones de Cartagena dándole prioridad a obras que las comunidades necesitaban, e incluso, que habían tenido que recurrir a acciones judiciales para que se las pudiesen hacer. Saneamos los procesos de regalías. Cuando llegamos encontramos 39 obras del Sistema General de Regalías en problemas, muchas de ellas con los giros suspendidos por parte del DNP. Hoy el 46% de los proyectos están cerrados, y el caso más sonoro, la Protección Costera de TierraBomba está listo para que reinicien las obras de acuerdo al calendario fijado con la Secretaría de Transparencia, la comunidad y Planeación Nacional. Este proyecto duró dos años con giros suspendidos.Logramos desenredar el nudo gordiano del Plan de Ordenamiento Territorial con FONADE y DNP donde logramos después de duras discusiones que se comprometieran a entregar los estudios de riesgo que la ciudad requiere de acuerdo a CARDIQUE y a la ley.Defendimos la posición del Distrito en el caso Aquarela, enmarcado hoy en una acción popular, porque los cartageneros debemos defender a ultranza nuestra institucionalidad.

Enfrentamos junto con la Procuraduría la tragedia de las construcciones ilegales y dejamos en marcha el Plan de Normalización Urbanística del Distrito que ya da como resultados más de 1300 actuaciones administrativas y 550 obras suspendidas.

*Mejoramos las condiciones laborales de funcionarios públicos, y a la vez ahorrar con las nuevas oficinas del Distrito. Así mismo, dejamos en marcha el fortalecimiento de las inspecciones de policía y comisarías de familia que son el eje central de la relación entre el Distrito y los ciudadanos.

* Dejamos un Plan de Desarrollo que heredamos al 50% habiendo en este encargo alcanzado los mayores avances.

* Implementamos el Banco de Hojas de Vida del Distrito que permite que cualquier cartagenero oferte sus servicios profesionales y enriquezca el ejecutivo.

* Logramos una articulación sin precedentes para defender nuestro Patrimonio entre el IPCC, la Escuela Taller, Planeación Distrital, Interior, las Inspecciones de Policía y la Gerencia del Centro Histórico.

* Llevamos acciones conjuntas de gobierno a zonas históricamente olvidadas de la ciudad como Boston y Candelaria, Isla Fuerte y Barú.

*Sacamos adelante la Protección Costera de Tierra Bomba, Playetas, gracias a los recursos del señor Gobernador y por último Laguito- Marbella.

*Superamos los atrasos históricos para poner en macha a la ciudad.

Destacó que nada de esto habría sido posible, si ustedes los concejales de Cartagena no hubiesen aprobado el año pasado un presupuesto responsable, de cara a la ciudadanía, que contempla recursos financieros para atenuar algunas de las necesidades más apremiantes de la ciudad.

“Ustedes han enriquecido el debate, han sacado adelante proyectos importantes y también han puesto el dedo en la llaga en los temas que no se deben descuidar”.

En este encargo nos propusimos darlo todo por Cartagena. No podíamos permitir que la historia nos juzgara como inferiores al reto aceptado. Por eso desde el primer día hablamos de la construcción colectiva de la Ciudad de la Esperanza. Esa ciudad que para 2033 resuelva los retos históricos que la han mantenido herida y logre de una vez por todas superar la pobreza extrema que hoy invade a más de 55 mil cartageneros.

“Este debe ser el reto hacia el cual todos caminemos unidos. En este encargo con Distrito nos propusimos dejar herramientas para que esto sea una realidad”.

Se trabajó de forma articulada con el sector privado, gremial y empresarial, para estructurar un fondo de superación de la pobreza extrema y con el BID y FINDETER en quizá la herramienta más importante con la que cuenta la ciudad hoy para su planeación sostenible: el Plan de Acción Cartagena Sostenible 2033.

“Sin duda, debe ser guía fundamental para la estructuración del Plan de Desarrollo del nuevo gobierno”.

Cosas por hacer

Es necesario sacar adelante los proyectos que hoy están en pre-pliegos como la recuperación del caño Juan Angola, las 23 nuevas vías que necesita la ciudad, la renovación de la conexión peatonal Centro Histórico – Castillo de San Felipe y los muros de contención y canales que la ciudadanía aclama. Todos estos están estructurados, financiados y por salir a los procesos contractuales.

“En este Honorable Concejo queda el proyecto de exoneraciones por empleo, fundamental para la competitividad y el desarrollo de nuestra ciudad. Tenemos que seguir en la senda generadora de empleo formal”.

También, y para darle mayor profundidad al debate y al plan de trabajo con los sectores educativos retomamos el proyecto de plan maestro educativo que esperamos la nueva administración adopte en un dialogo profundo con la ciudadanía.

“Un reconocimiento muy especial a mi equipo de gobierno, que a pesar de todo, se puso la camiseta y trabajó incansablemente por esta ciudad. A ustedes concejales mi más profundo agradecimiento por enfrentar juntos las batallas de esta época difícil. Hemos logrado sincronía y afecto. Gracias”.

Finalmente, dijo que le complace muchísimo poder entregar este encargo a un Alcalde electo por voto popular. No solo como Alcalde soy respetuoso de las instituciones sino que como ciudadano creo que debemos avanzar en el camino del fortalecimiento de nuestra democracia.

“Al Alcalde Quinto todo cariño, felicitación y afecto. Deseo que le vaya bien y que gobierne a Cartagena con amor profundo. Aquí siempre contará conmigo para lo que necesite con el único interés de servirle a mi ciudad y sin ser nunca un estorbo para su administración. Tendrá un soldado fiel de las causas que signifiquen mejorar el porvenir de los cartageneros.

DISCURSO DE WILSON TONCEL, PRESIDENTE DEL CONCEJO

Buenos días

En primera instancia, les presento un atento y respetuoso saludo, al señor alcalde de Cartagena de Indias y a los funcionarios que hoy lo acompañan, en esta ceremonia de clausura de las primeras sesiones ordinarias, del Concejo de Cartagena correspondiente a la vigencia del 2018.

de igual manera, a mis honorables colegas, a los funcionarios de este órgano colegiado, a los periodistas y ciudadanos interesados en los procesos democráticos del Corralito de Piedra.

la historia, aduce al pueblo chino la frase: ‘ojala vivas en tiempos interesantes’ pues bien, yo les digo hoy, que en Cartagena estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos de cambios, de crisis y de oportunidades.

No alcanzo a recordar un periodo de nuestra historia moderna y republicana, tan lleno de vicisitudes y sobresaltos. tanto el ejecutivo como el Concejo han padecido momentos de conmoción y alteración de nuestra institucionalidad.

Gracias a dios y a su infinita misericordia, como presidente del Concejo de Cartagena, creo haber logrado actuar con prudencia, mesura y tranquilidad, para afrontar en paz la tormenta, en que se cubría nuestro distrito.

He sentido no solo la asistencia de Dios, sino el apoyo de mis colegas y de cada funcionario de esta corporación, quienes han confiado y creído en las soluciones que hasta ahora, estimo acertadas para sobrellevar esta tragedia, de la que confío pronto hemos de salir y poder decir que se ha recuperado la normalidad. Confío y los invito a confiar, en que la gobernabilidad y la institucionalidad están siendo restablecidas en nuestro territorio y en nuestra sociedad.

En este viaje lleno de nubarrones y tormentas, quiero agradecer al señor alcalde encargado Sergio Londoño Zurek, quien logró timonear para que nuestro barco no cediese ante el ímpetu de las olas que amenazaban con un naufragio.

Debo reconocer que hubo momentos de desencuentros que parecían ahondar la crisis y postergar su Superación. cosa normal en estos avatares de la administración pública, en especial, cuando chocan culturas e interpretaciones de la cultura y realidad local.

Sin embargo, el deseo común de sacar la ciudad adelante, pudo mas que el individualismo que en muchas ocasiones nos caracteriza a los cartageneros, y logramos conjuntamente capotear el temporal.

Hoy en nombre de esta corporación y de la comunidad cartagenera, le digo gracias alcalde Londoño por su entrega y dedicación a Cartagena en estos tiempos interesantes. A pesar de los múltiples tropiezos, debo decirles que en las sesiones que hoy clausuramos, tuvimos la oportunidad de ponerle la lupa del control político, a varios temas relacionados con educación, salud, funcionamiento de Transcaribe; escuchamos a los damnificados del edificio Aquarela y alcanzamos a debatir proyectos de acuerdos importantes y necesarios para el desarrollo de la sociedad cartagenera, como lo es la incorporación al presupuesto del Distrito, de los recursos necesarios para ejecutar y terminar proyectos como la construcción de los centros de atención permanente y unidades primarias de atención, al cual le dimos primer debate y esperamos sea aprobado siempre y cuando se respondan todos los interrogantes planteados por este corporación.

Logramos aprobar el acuerdo que estable el procedimiento para la selección del nuevo contralor del Distrito de Cartagena de Indias; así como, la reglamentación del control político en nuestro territorio subnacional. Nada mas ayer, veíamos en la prensa que en el Congreso de la Republica, se había aprobado en primer debate el proyecto de ley por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública para la elección de Contralor General de la República, procedimiento semejante, por no decir igual, al que ha adoptado esta corporación en días pasados, para la elección del contralor distrital, lo que nos da la tranquilidad de venir aplicando la ley y la jurisprudencia, de manera correcta y es esto lo que día a día nos debe llevar a recobrar la credibilidad en esta corporación, que trabaja de manera constante en pro de la comunidad.

Ahora nos toca continuar el camino con un nuevo alcalde y su programa de gobierno, que deberá convertirse en un plan de desarrollo en los próximos tres meses.

Un nuevo equipo de gobierno deberá interactuar con un Concejo que desde ya se compromete en redoblar esfuerzos para trabajar en pro del desarrollo de nuestras comunidades, especialmente las mas pobres y vulnerables.

Hay importantes proyectos de infraestructura que deberán ser iniciados o dinamizados, como son los denominados macroproyectos. estaremos prestos en el Concejo para revisarlos y mejorarlos.

Pero quizás el más grande proyecto para Cartagena de indias deber ser la superación de la pobreza extrema y las desigualdades.

En la medida en que tengamos una sociedad mas equitativa y equilibrada, la economía crecerá de manera sostenida y la competitividad de nuestras empresas sera mayor cada día. Sepan que ya hay una propuesta del Banco de la República que debe ser estudiada conjuntamente por la Alcaldía, el Concejo, la comunidad empresarial, la academia y lideres ciudadanos.

Es hora de convertir los estudios en obras, los proyectos en realidades y las quimeras en educación, salud, seguridad y bienestar de la sociedad.

No me queda más sino darle de nuevo gracias a dios por permitirme servirle a Cartagena, en compañía de ustedes mis colegas y de cada miembro de esta corporación, durante este primer periodo de sesiones ordinarias, las cuales han sido de gran aprendizaje y estoy seguro constituyen solo el inicio de un año de cambios, retos y metas, las cuales alcanzaremos si seguimos trabajando unidos y pegados a la ley, no dejando ni por un segundo, que se nos robe la institucionalidad, por parte de aquellos, que más que buscar el bienestar de Cartagena, buscan dividir, dañar y reinar. Aunque parezca frase de cajón, hoy les digo que la unión hace fuerza y si todos nos unimos con el único fin de sacar adelante esta nuestra ciudad, el objetivo será cumplido”.