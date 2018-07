"Club de Pesca y Club Náutico se ampliaron legalmente", dice la Dimar

El capitán de Puerto de Cartagena, Bernardo Prada, explicó ante la plenaria del Concejo que las ampliaciones de marinas como el Club de Pesca y Club Náutico, se realizaron bajo los parámetros legales. Aclaró que ante la solicitud de avales para la construcción de marinas, la Dimar lo que hace es cumplir y surtir un trámite legal.

“Cumplimos con todos los requisitos de avales para que siga el trámite; si la Alcaldía y Cardique dicen que no se le da trámite, así se hace; la dependencia que da la viabilidad para esas concesiones es la Secretaría de Planeación, no se trata de un trámite unilateral de la Dimar”, dijo Prada ante la plenaria del Concejo, a la que acudieron líderes y dirigentes cívicos de los barrios Manga y Pie de La Popa. Precisamente las marinas fue uno de los puntos centrales de la audiencia pública que se llevó a cabo en la corporación.

Manga, un rosario de problemas

Para el concejal citante de la audiencia, César Pión, se trata de buscar salidas a los múltiples problemas que afectan a los residentes.

“Las marinas aparentemente generan empleo y dinamizan la economía, pero también debemos revisar el impacto ambiental o de movilidad que estas producen, por eso pedimos enviar el acta de la sesión al procurador General, para que haga un seguimiento sobre las solicitudes y compromisos resultados en esta audiencia del Concejo”, manifestó Pión.

El concejal hizo una recopilación de problemas en Manga que van desde parqueos que generan trancones, oficinas de entidades públicas y privadas sin zonas de parqueo; invasión del espacio público y construcciones que violan las normas urbanísticas en donde se han robado literalmente los andenes.

Pión expuso una serie de fotos de Manga que evidencian cómo los particulares, empresas y constructores, cierran los espacios públicos.

El concejal de La U pidió por ello que el acta de la audiencia para vigilar las actuaciones en movilidad, espacio público, medio ambiente, entre otros, sea radicada en la Procuraduría.

A su turno, el concejal conservador David Caballero propuso hacer una visita de inspección con entes de control y el Concejo a los clubes de Pesca y Náutico.

“Capitán entienda que los residentes de Manga se le arrodillaron para pedirle que no quiere que usted otorgue más permisos para marinas en su barrio”, le dijo Caballero al alto mando naval.

Para Mayerlis Chamorro, procuradora ambiental de Cartagena, existe mucha confusión en las competencias. “Hoy el Distrito no tiene claridad sobre sus competencias ambientales”, dijo la funcionaria judicial.

Acción popular

Por su parte, Julio Romero, representante de la Junta de Acción Comunal de Manga, reveló que por las afectaciones en movilidad, invasión del espacio público y violación de normas urbanísticas, las juntas de acción comunal de los barrios Castillogrande, El Laguito y Manga radicaron una acción popular contra las entidades responsables.

“No vengo a pedir, vengo a exigirles que cumplan con las normas, con las peticiones que les hacemos los ciudadanos”, dijo Romero.

Agregó que los entes “se pasan la pelotica uno al otro y no dan respuestas a los problemas”. Dice que abundan los problemas por las IPS de garajes, la proliferación de hoteles que presuntamente son “antros de prostitución en Manga”.

“Uno de los problemas graves es el tema del alcantarillado, que según Aguas de Cartagena está bien, pero en Manga no puede llover porque se rebasan las tapas de las alcantarillas”, dijo el líder. Espera que con la acción popular haya respuestas a estos problemas.

Asopopa y los problemas del Pie de la Popa

Cesil Alfonso Botero, miembro de Asopopa, expuso ante la plenaria que “el Pie de La Popa sufre de muchos males”.

“Los problemas del Pie de La Popa afectan a los barrios vecinos de Manga, Pie del Cerro, Barrio Chino y Martínez Martelo. Tenemos problemas de movilidad e infraestructura, control urbano, canales pluviales e inseguridad”, dijo Botero.

“El aumento de los trancones nos está afectando; ahora que ya no somos netamente residenciales sino una zona comercial; el DATT no ha aplicado cambios viales, las calles son dobles vías en su gran mayoría pero a pesar de que hemos insistido no hemos obtenido respuesta de ninguno de los directores del tránsito, cuando la solución es que apliquen el sentido único a estas vías”, aseguró el líder.

“Vamos hacia la insostenibilidad”

El concejal Javier Curi hizo una exposición sobre lo que considera las causas de los males en los barrios de Manga y aledaños. Curi lamentó que no estuvieran en el debate el gerente de Aguas de Cartagena y el director de Cardique.

"Reconozco la presencia de las personas que hoy nos acompañan, autoridades y representantes del tejido comunal; no se hizo presente el director de Cardique ni el gerente de Aguas de Cartagena. “La radiografía que nos han traído los líderes es un diagnóstico que ya lo tiene muy claro la comunidad, vamos hacia la insostenibilidad de la ciudad, no estamos haciendo esfuerzos en lo medio ambiental, ni en lo urbano, ni en lo social; por eso no logramos avanzar”, expresó Curi.

“Hay una riña entre el mercado económico y el político, generando desigualdad. Ahora ya no hay diferencias entre los estratos en cualquier barrio”, afirmó Javier Curi.