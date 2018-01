Coaliciones y campañas presidenciales, por ahora más incertidumbres que certezas

A cuatro meses de las elecciones presidenciales en Colombia, el panorama aún no es del todo claro, aunque las alianzas personales o de partidos parecen ser la opción de los diferentes sectores. Es así como en el escenario político hay un pacto de derecha con fracturas internas, uno de centro que luce fuerte y otro de izquierda que quiere ampliarse. Pero también hay candidatos independientes como Germán Vargas Lleras, que no se ha arriesgado a unir sus fuerzas a otras banderas electorales, pese a que no las rechaza de manera tajante.

Es por esto que la incertidumbre sigue siendo el principal diagnóstico de los expertos en la materia, debido a que el mapa electoral aún no se termina de formar y en estos momentos resulta difícil predecir quién es el aspirante con mayor probabilidad de ganar. Lo cierto, coinciden la mayoría de analistas, es que lo más probable es que haya segunda vuelta presidencial y que las elecciones a Congreso de la República inclinen el panorama electoral para la Presidencia.

Para Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, el panorama electoral está bastante fragmentado porque hay muchas candidaturas. “No están las cerca de 50 que se habían anunciado, pero en general hay muchas”, afirma el analista. Sin embargo, considera que en el escenario que hay hasta el momento no se puede hablar de unas elecciones de verdaderas coaliciones, porque a los partidos políticos se les dificulta hacer alianzas.

“Lo que estamos viendo son pactos entre personalidades que individualmente quieren tener un papel importante en las elecciones”, dice Basst. Este hecho, agrega, tiene mucho que ver con la situación actual de los partidos políticos y con la tendencia individualista de la política colombiana.

Coincide con Basset el experto en política Víctor de Currea Lugo, quien afirma que el problema de las coaliciones es que en sí mismas no son reales ni comparten ideales o bandera políticas. “No se están haciendo con voluntad de avanzar a una solución o de crear alternativas, sino a conveniencia política, por eso podemos ver algunas fracturas en ellas. Es un problema de egos tanto de izquierda como de derecha y eso hace que estas coaliciones sean peligrosas”, indica.

Bibiana Clavijo, experta en marketing electoral, opina que aún se siguen midiendo las fuerzas de cada una de las candidaturas, pero que las coaliciones que se hagan desde ahora se convertirán en opciones fijas, debido al poco tiempo que les queda para hacer campañas y medirse con otras fuerzas en las encuestas y medios de comunicación. “Lo único certero hasta el momento es que la derecha no va a permitir que las presidenciales se definan durante la primera vuelta", señala.

“El panorama todavía es incierto, se ve opaco, pese a que hay algunas tendencias más claras. Podemos decir que estas son las elecciones más oscuras que hemos tenido en los últimos tiempos. Antes las tendencias políticas eran pocas, ahora, son muchas y por eso es difícil hacer coaliciones fuertes. Esto produce un clima de incertidumbre”, manifiesta, por su parte, el analista político Enrique Serrano.

La 'Coalición Colombia', que encabeza el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, del movimiento Compromiso Ciudadano, reúne la fuerza electoral de la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, y del congresista del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. Este pacto es uno de los que mayor fuerza tiene, pero a la vez le hace falta ganar más popularidad, coinciden expertos.

Yann Basset considera que esta es la única coalición firme que hay en el escenario electoral de estos momentos, porque es la única que reúne a tres fuerzas políticas reales. “Todos los candidatos son conscientes de la necesidad de crear alianzas, pero lo están haciendo más como un mecanismo para direccionar sus candidaturas, más allá de hacer una organización con un programa común. Los únicos que lo tiene son la Coalición Colombia".

La analista política Bibiana Clavijo opina que de ahora en adelante las alianzas deben mantenerse firmes, como la que encabeza Sergio Fajardo, quien ha dicho que no piensa invitar a más candidatos a participar en su movimiento. “Por ahora no van a llegar más aspirantes a esa campaña, sin embargo, si más adelante se llegan a configurar otras alianzas, quien llegue debe tener claro que el candidato a la Presidencia es Fajardo. Ni siquiera en la derecha se puede presentar una alianza tan sólida como esta”.

Víctor de Currea dice que la Coalición Colombia es interesante debido a que Sergio Fajardo logra canalizar un sentido de novedad. “No es un político que se asocie fácilmente con las viejas castas y, por otro lado, Claudia López ha sido históricamente una luchadora contra la corrupción. Robledo es un político al que hay que reconocerle su rigurosidad académica y política. Entonces, esta coalición le ofrece al país una alternativa agradable a un gran sector de la población”.

Sin embargo, para Enrique Serrano, Sergio Fajardo es un candidato “recién inventado que hace varios años es conocido en su región, pero que a nivel nacional apenas se está dando a conocer”, y que la gente aún no termina de asimilarlo porque su alianza con la izquierda resulta muy “gaseosa”.

En cuanto al pacto de derecha entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, que involucra a Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y al exprocurador Alejandro Ordóñez, y que fue una de las primeras en anunciarse durante el 2017, ahora está prácticamente indefinida. Por el momento solo hasta el domingo se sabrá si llegan a una consulta interpartidista para definir quién será el candidato presidencial.

Dice Yann Basset que las dificultades en esta alianza son completamente evidentes y afirma que en este caso no se puede hablar de coalición porque no tienen una estructura sólida, sino que son un conjunto de personalidades unidas que buscan sus propios intereses. “El único partido que está involucrado en este pacto es el Centro Democrático con Iván Duque. Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez son personalidades que no representan los ideales de una colectividad, por lo tanto no son una coalición real”.

Agrega Clavijo que la derecha seguirá teniendo problemas hasta que lleguen a primera vuelta y se den cuenta de que no alcanzan el porcentaje para pasar a la segunda. “Entonces tendrán que hacer una estrategia para lanzar una candidatura mucho más sólida y darles la pelea a los progresistas, que se mantienen firmes en su candidatura y cuentan con el respaldo de un buen sector de la opinión pública. Solo bajo esa situación dejarán de tener los conflictos que hasta ahora vienen presentando”.

Víctor de Currea opina que el problema de la alianza de derecha radica en que el senador Álvaro Uribe quiso incluir al exprocurador Alejandro Ordóñez en la coalición para partir el voto de los conservadores entre este y Marta Lucía Ramírez, para que el voto ganador sea el de Iván Duque del Centro Democrático.

“La alianza de derecha tiene varios problemas y el más importante es su dependencia indirecta de Uribe, que en gran medida representa una época ya pasada. Él no entiende que debe mantenerse un poco al margen. Duque es un candidato muy reciente que no produce una convicción fuerte. El Centro Democrático se equivocó porque Rafael Nieto era quien más producía reacción entre la gente. Iván Duque no representa a la mayoría de población que simpatiza con el uribismo, que está en un promedio de edad de 40 años”, dice Enrique Serrano.

De otra parte, la alianza de la izquierda formada entre la exministra Clara López, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, parece no tener suficiente fuerza para mantenerse en el panorama electoral. Así lo manifiesta Serrano, quien afirma que el problema de la izquierda es que está desacreditada en toda Latinaomérica. “La caída del chavismo y todos los fenómenos que trajo la izquierda a estos países hicieron un daño irreversible y la izquierda colombiana no puede aparentar ser invencible a esto”.

Además, señala el analista, que la figura de Clara López nunca ha recogido atracción popular. “Ni siquiera cuando era alcaldesa. Ella ha llegado a la política de manera indirecta y así mismo se ha salido. Claramente Robledo, que está en la Coalición Colombia, barre con ella en materia de popularidad. Esta señora no tiene ningún chance, porque su alianza con el Gobierno de Santos tampoco le sirvió de nada”.

Para De Currea, llama la atención que tanto López y Petro hayan sido del Polo Democrático en el pasado y que ahora se hayan sumado a Caicedo, un hombre de provincia. “Esto es importante, pero siento que esta alianza peligra porque incluso las políticas que defendió López como ministra eran contradictorias a las ideas del mismo Polo Democrático y de la izquierda, entonces, su participación en esta alianza se podría leer más como un oportunismo político”.

Otra de las fuerzas políticas consideradas como una de las más fuertes, señala Yann Basset, es la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que aunque goza de muchos apoyos, no cree que pueda optar por una coalición real. “Lo que tiene es apoyo de varios sectores, pero el hecho de que haya decidido presentar su candidatura de manera individual muestra la dificultad que tiene en formar una coalición porque no quiere depender de otra fuerza política”.

Sin embargo, Bibiana Clavijo indica que, pese a que Vargas Lleras se presentó independiente, sigue siendo una ficha de la derecha con grandes posibilidades. “Recordemos que Álvaro Uribe no lo ha descartado como candidato todavía, pese a que se la jugó por Duque como candidato oficial”.

Para Víctor de Currea, Germán Vargas “es una vergüenza” y el hecho de que Cambio radical se adhiera a su campaña después de haberse inscrito por firmas lo que refleja es un juego “oportunista de su parte y su forma de hacer política”. “Se les olvida que la discusión tan grande que hay dentro de Cambio Radical sobre el tema de corrupción no es gratuita”, opina el analista.

Serrano manifiesta que Vargas Lleras no está tan fuerte como se pensó en un principio. “Él pensó que estar agazapado durante un tiempo lo iba a favorecer, pero no ha sido así. Tampoco le ayuda que su fórmula se parezca a la de Iván Duque y que al mismo tiempo envíe un mensaje implícito de alianza con el uribismo. Sabe que el caudal de votos de la derecha es grande, pero la misma derecha no lo desvincula de Santos porque se abanderó de muchos procesos de ese Gobierno”.

En cuanto a la situación de Humberto de la Calle, los analistas opinan que la bandera de la paz no le favorece porque gran parte de la ciudadanía está cansada de ese discurso. “Arrastra los problemas del Gobierno de Santos y desafortunadamente, en este momento, la paz es un discurso marginal. La guerra sigue siendo una carta electoral más fuerte”, dice De Currea.