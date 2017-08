Este diálogo tiene lugar el 10 de junio de 2016. En él hablan al parecer Roselyn Montero, abogada de la Contraloría y el concejal Jorge Useche. En él, Useche dice que tiene “susto de seguir haciendo vainas” y al final quedan de tener una futura conversación para que le cuente más detalles.

Ros. Bueno entonces te cuento. Ella ayer fue a donde este señor ya.

HD. No me digas nombres de nadie.

Ros. No por eso, donde este señor. Ustedes me van a perdonar, pero cómo me van a permitir que a Cartagena la gobierne un mariquismo, entonces que al más bajito dizque le dio… se chocó con ella de la risa, entonces este señor, el más gordito le dijo, le dijo que, cómo es que se llama, que eso no, que eso no iba, que eso no iba, ¿oíste?

HD. Ojalá. Pero la vaina no sé, eso como que está difícil

Ros. De todas maneras ella ahora llamo a este señor de Ríos de Vida, felicitándolo porque tú sabes que hay un artículo de una revista. Ella quería acercársele a él felicitándolo y para felicitarlo porque tal: ‘no te puedes quedar quieto, muévete también, ya’. Pero le dijo que eso no va o sea le dijo, no, no, no.

HD. Ojalá que presione.

Ros. Sí, sí, tú tampoco te quedes quieto.

HD. Pero tengo susto de seguir haciendo vainas, porque la vaina esa que iban a publicar ayer me iban a meter ahí mismo, y el ‘man’ ese es amigo mío y tampoco quiero tener más enemigos porque están pasando puras vainas últimamente yo no te he contado hasta que las resuelva, tengo tres noches de pasar de largo.

Ros. ¡Que pasó! No, no, no, ahora me tienes triste. No me eches el cuento

HD. Pero algo, o sea que no se lo deseo ni a ese personaje que sabes que no quiero mucho

Ros. Anda… ¿cuándo me cuentas?

HD. No tengo ganas ni siquiera de decirlo y más ahorita que ya…

Ros. ¿Cuándo me cuentas?

HD. No, lo hablamos de pronto más lueguito que no estoy ni siquiera en la casa

Ros. ¿Tú vas para el consejo ahora?

HD. Ya estoy aquí pero ya en diez minutos que comience sesión me voy. Te voy a decir una cosa, eh… ¿resolviste con Saulito el otro tema?

Ros. ¿De qué? No todavía no hablo con él.

HD. Y que Pacho era el que iba a mandar el papel

Ros. Si, él me dijo ayer

HD. Que le faltó un papel pero y que no se podía. ¿No se puede?

Ros. No porque lo que pasa es que aquí hay muchos administradores, entonces aquí no se están contratando administradores porque hay suficientes en la planta de personal.

HD. Ok, o sea que ya mejor dicho, tiene que ser Pacho entonces

Ros. Tiene que ser abogado… un abogado, un ingeniero, un arquitecto, o sea, unas cosas así, sabes y cuándo me vas a contar, ya me dejas en ascuas, Jorge.

HD. No yo te cuento ahorita que salga a hacer una vuelta y ya te cuento eso.

*La información aquí suministrada hace parte de las pruebas que la Fiscalía presentó en las audiencias públicas de imputación de cargos al alcalde Manuel Vicente Duque, a su primo José Julián Vásquez, al concejal Jorge Useche y a la contralora Nubia Fontalvo.