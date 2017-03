"Con acuerdo para invertir en drenajes se incurrió en prevaricato": Raad

Ante la procuradora regional de Bolívar, Elsy Gabriela Angulo España, el exconcejal y veedor ciudadano Adolfo Raad, arremetió contra sus antiguos colegas en el Concejo y la administración distrital del alcalde Manolo Duque por cuenta de las obras a los drenajes pluviales.

El exconcejal radicó ante el Ministerio Público una queja disciplinaria contra el alcalde Duque; el secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa; la jefe de la oficina jurídica distrital, María Eugenia García; y contra 17 concejales de Cartagena, entre otros, por presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación del Acuerdo 023, sancionado el 27 de diciembre de 2016.

Para el exconcejal los funcionarios y los concejales “incurrieron en una falta disciplinaria gravísima, consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002; y en prevaricato por acción, al presentar, aprobar y sancionar, desde sus respectivas competencias, el proyecto de Acuerdo 039”.

Este proyecto, que pasó a ser acuerdo distrital, autorizó al alcalde Duque, en diciembre de 2016, transferir a la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar, Edurbe S.A., recursos del Sistema General de Participaciones de agua potable y saneamiento básico, para la ejecución de obras del sistema de drenajes pluviales, por $300 mil millones.

Según el exconcejal, los concejales no podían autorizar la financiación de proyectos de gasto público, en infraestructura de canales, los cuales carecen de ingeniera de detalle, comprometiendo recursos de presupuestos de “vigencias futuras excepcionales, y además porque no existe una entidad para manejar dichos recursos, entre otra serie de presuntas irregularidades. La denuncia alberga a todos los concejales de Cartagena, excepto a Rafael Meza y Jorge Useche, quienes no estaban cuando el proyecto fue votado.

Llama la atención el volumen de horas de grabación de sesiones y folios que Raad anexó a sus denuncias, que también radicó en la Fiscalía.

Un vocero de la oficina jurídica de la Alcaldía dijo que la entidad no opinará hasta no conocer a fondo las denuncias. Asimismo se espera una reacción del Concejo al respecto.