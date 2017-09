Con Manolo en la cárcel, presidente Santos debe decidir encargo

Existe expectativa en la ciudad sobre qué pasará con la Alcaldía de Cartagena, dada la suspensión que afronta el alcalde Manolo Duque por parte de la Procuraduría y la prisión por las imputaciones de la Fiscalía.

Por ello El Universal trae un resumen general de todo lo acontecido y lo que puede pasar en torno al alcalde Duque.

El 10 de octubre se cumplirían los tres meses de suspensión del alcalde Manolo Duque, decisión que asumió la Procuraduría General de la Nación, y su titular, Fernando Carrillo, por el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que dejó 21 muertos y que ocurrió el 27 de abril pasado. También por las irregularidades en más de 55 edificaciones urbanas en la ciudad.

El mismo procurador Carrillo afirmó, ese 17 de mayo cuando tomó la determinación, que “la magnitud de la tragedia mostró tal negligencia y falta de control en las construcciones ilegales que nos obliga a tomar decisiones de esa naturaleza”.

El 23 de mayo el alcalde Duque dejó el cargo y el presidente Juan Manuel Santos designó a un asesor de su entera confianza: el cartagenero Sergio Londoño Zurek, quien se había desempeñado como su notetaker y ahora era el director de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC.

Pero el 12 de junio la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, a través de un fallo de tutela, favoreció al alcalde revocando la orden de suspensión de la Procuraduría General de la Nación. El Consejo Seccional de Bolívar amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido de la ciudadana Ketty Cabarcas Licona y del mismo alcalde Manolo Duque, quienes interpusieron el recurso argumentando que sus derechos fueron conculcados por el procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Mercenaro Jiménez.

Fue así como el 14 de junio Manuel Vicente Duque volvió al cargo, luego que la Presidencia de la República publicara el Decreto 1038 que dejaba sin efecto la suspensión provisional, por 90 días, que le había ordenado la Procuraduría. Londoño había estado por 21 días como alcalde encargado.

Pero Duque estuvo esta vez en el cargo por un mes y 10 días, dado que el 24 de julio el Consejo Superior de la Judicatura declaró improcedente la tutela del 12 de junio, que había sido fallada por el Consejo Seccional, en la que se revocaba la suspensión dictada por el Ministerio Público. El 29 de julio Londoño Zurek fue designado por el presidente Santos para a seguir como alcalde encargado hasta la fecha y Manolo Duque volvió a cumplir su suspensión.

La captura

Lejos estaba el alcalde suspendido de pensar que sería el centro del mayor escándalo político de la historia local, cuando habiendo pasado escasos cinco días de la confirmación de su suspensión, la Fiscalía General de la Nación, tal como lo anunció Néstor Humberto Martínez, ordenó su captura el 2 de agosto por “una presunta empresa criminal”.

Ese miércoles fueron capturados Duque y su primo José Julián Vásquez a la salida de sus oficinas del Grupo Área; y la contralora Nubia Fontalvo en sus oficinas de la Mansión Moraima, sede de la Contraloría Distrital de Cartagena en el Pie de La Popa. El concejal Jorge Useche, quien sería el eslabón de toda la investigación, se entregó en el búnker de la Fiscalía ese mismo día.

Las órdenes de captura las emitió un juez de Usiacurí, Atlántico, por petición de la Fiscalía, que presume se armó “una empresa criminal” para apropiarse de puestos, dádivas, utilidades y entidades, entre estas la Contraloría Distrital.

La prisión preventiva

El pasado 1 de septiembre el alcalde Duque y el concejal Useche fueron enviados de manera preventiva a la cárcel de Sabanalarga por el juez de Garantías José Luis Robles, en donde ya cumplen 15 días de prisión.

La misma suerte corrió la contralora Fontalvo quien está detenida en la cárcel de mujeres de San Diego; y José Julián Vásquez, quien fue internado en la Cárcel de Ternera.

La Fiscalía los imputó por el presunto delito de cohecho, por elegir a Fontalvo en el cargo de contralora. También por tráfico de influencias para la designación de cargos en favor de los concejales que votaron por la funcionaria; y concierto para delinquir, en torno a la presunta “empresa criminal” que habrían montado para apropiarse de recursos públicos bajo el mando de José Julián Vásquez.

El juez Robles determinó darle prisión a los sindicados porque consideró que dada su influencia y proceder, que para el juez quedó demostrados en más de 400 horas de llamadas interceptadas a Useche y otras personas, podrían alterar o desaparecer pruebas.

La apelación

Sin embargo, para los abogados de los hoy detenidos, Juan Carlos Cabarcas, Hernando Osorio y William Castaño, la Fiscalía no puede probar los delitos mencionados con las pruebas preliminares que tiene. Este grupo de abogados le ha solicitado a una juez de segunda instancia del Circuito de Cartagena que revoque la medida de aseguramiento y deje libres a estas personas. Han esgrimido, entre otras razones, que el juez Robles “cambió la teoría del caso y cambió la base fáctica del mismo”; que algunas llamadas fueron interpretadas de manera errónea por la Fiscalía en la síntesis de las mismas, y que no era necesaria la cárcel en delitos que no se han podido demostrar. Así las cosas, el caso avanza hacia un juicio oral, que podría durar meses y hasta un año, mientras el alcalde Duque, Useche, Fontalvo y Vásquez continúan en prisión preventiva.

La potestad siguen en manos del presidente

A 22 días de que se cumpla la suspensión, una de las dudas que surge en los cartageneros es qué pasaría con el cargo si el alcalde Manolo está ahora en prisión. Un fuente consultada ha dicho que se aplica el artículo 10 de la Ley 768 de Distritos, que dicta la competencia presidencial para la designación del reemplazo. “El presidente de la República será la autoridad competente para suspender o destituir al alcalde distrital, designar al alcalde encargado en casos de falta temporal o absoluta y convocar a elecciones para elegir el nuevo alcalde mayor, cuando ello sea procedente”.

“En todos los casos en que corresponda al presidente designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”. Es decir, el encargo puede seguir en manos de Londoño hasta que el movimiento Primero la Gente designe una terna.

Otra de las salidas a la crisis administrativa de la ciudad está en la decisión que podría tomar el alcalde Manolo Duque sobre su cargo, lo cual daría término a la interinidad en que está sumida la ciudad.

Esta decisión es la renuncia. Una vez renuncie el alcalde, antes de marzo del año próximo, el presidente podrá convocar a elecciones atípicas para elegir a otro alcalde. Si esa decisión no se toma antes de marzo, el presidente podrá dejar en el encargo interino a quien considere.

Revocatoria

Otra de las situaciones que afronta la crisis administrativa está en la aprobación que hizo la Registraduría Nacional de las firmas de un comité que busca la revocatoria del alcalde Manolo Duque. Se espera la fecha de la convocatoria a la jornada de revocatoria. El sí a la revocatoria del mandato de Duque debe ganar por más de 120 mil votos ciudadanos.

"El presidente de la República será la autoridad competente para suspender o destituir al alcalde distrital, designar al alcalde encargado en casos de falta temporal o absoluta y convocar a elecciones para elegir el nuevo alcalde mayor, cuando ello sea procedente”