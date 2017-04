Concejal Carlos Barrios señala que no está separado de su cargo

El concejal Carlos Barrios, del partido Cambio Radical, quien es abogado, expresó a El Universal que solicitó a la contralora distrital Nubia Fontalvo, “no remitir el expediente de su fallo de responsabilidad fiscal, por actuaciones cuando era director del Fondo de Pensiones del Distrito, a la jurisdicción coactiva de la entidad conforme al Artículo 58 de la Ley 617 de 2000; y no incluirlo en el boletín de responsabilidad fiscal” ya que el 100% del daño patrimonial (16 millones de pesos) lo pagó.

(Lea aquí:"Soy víctima de una persecución orquestada desde la Contraloría": Barrios)

Sin embargo el certificado de la Contraloría Delegada de Juicios Fiscales para la Jurisdicción Coactiva, existe y dice que Barrios “se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales”.

La disyuntiva abrió una polémica en los corrillos políticos sobre la suerte del concejal Barrios y si puede o no permanecer en su curul, dado que en su caso, de acuerdo a un concepto del Consejo de Estado, se habría estructurado una falta absoluta en el cargo, no subsanable para el pasado así haya pagado el dinero indicado en el fallo de la Contraloría, por estar incurso en una inhabilidad sobreviniente.

De acuerdo al fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, debido que se trata de una conducta calificada como dolo se generaría una “inhabilidad sobreviniente” y como consecuencia de ley, se incurre así “en falta absoluta y pérdida del cargo de concejal”. Una consulta jurídica sugiere que de continuar (Barrios) en el ejercicio de la función de concejal después de la ejecutoria del fallo se estaría incurriendo en una falta disciplinaria y esta “sí debe ser declarada por la Procuraduría”.

Ante todo esto, Barrios había expresado que “en ningún momento (el fallo) debe suponer una inhabilidad ni poner en riesgo la credencial que ostentó en el Concejo”.

“Soy víctima de una persecución política orquestada desde la Contraloría. Todos los indicios me llevan a esa conclusión, es muy extraño que la contraloría reabriera ese proceso que había archivado con anterioridad y que por los mismo hechos fue exonerada la funcionaria que me reemplazó como director del Fondo de Pensiones; de manera sospechosa y con argumentos poco sólidos he sido objeto de esta sanción fiscal”, advirtió.